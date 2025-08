Muore il sommozzatore Mazraani durante una spedizione nell'Atlantico

Il noto subacqueo tecnico statunitense Joe Mazraani è morto dopo un'immersione su un relitto nell'Atlantico, a oltre 300 km dalla costa nord-orientale degli Stati Uniti.

Mazraani, 48 anni, residente nel New Jersey, stava facendo immersioni con un gruppo dalla sua barca Tenace il 29 luglio, quando, secondo quanto riferito, è stato sottoposto a un'emergenza medica. Altri sommozzatori lo hanno aiutato a tornare sulla barca e hanno tentato misure salvavita, ma non sono riusciti a rianimarlo.

L'imbarcazione arrivò a New Bedford, nel Massachusetts, la mattina presto del giorno seguente, e la polizia statale e locale e la guardia costiera statunitense stavano conducendo un'indagine.

"Sebbene abbiamo scelto di mantenere i dettagli privati, al momento non abbiamo motivo di sospettare un errore del subacqueo o un guasto dell'attrezzatura", ha dichiarato la partner di Mazraani, Jennifer Sellitti, per conto della loro società con sede nel New Jersey Atlantic Wreck Salvage e Tenace"Tutti gli indizi indicano un'emergenza medica."

Il gruppo si era immerso nel bordo orientale del Georges Bank, ben noto tra i subacquei tecnici statunitensi, esplorando un relitto non identificato che avevano chiamato "Big Engine Steamer".

Spedizioni sui relitti

Mazraani era noto come storico marittimo e come esploratore subacqueo tecnico. Nato in Libano, era emigrato negli Stati Uniti a 15 anni e in seguito era diventato avvocato penalista. Era anche un subacqueo dalla metà degli anni '1990, immergendosi su relitti al largo di New York, del New Jersey e del Massachusetts in ogni occasione possibile.

Subacqueo con trimix e rebreather a circuito aperto, era anche capitano di barca autorizzato e aveva allestito il 14m Tenace per l'esplorazione di relitti in profondità.

Aveva guidato spedizioni per immergersi U-550, l'ultimo relitto di un sottomarino tedesco in cui è possibile immergersi nel Nord Atlantico, e il Andrea Doria oltre a prendere parte ad altri viaggi verso relitti profondi così iconici come il Lusitania e le britannico, per la quale gli è stato attribuito il merito di aver individuato la campana nel 2019.

Solo poche settimane prima della morte di Mazraani, il Tenace il team ha fatto una scoperta significativa a 70 metri di profondità Andrea Doria, il transatlantico italiano affondato nel 1956, recuperando dalla zona del ponte un ripetitore giroscopico alto 1.5 metri.

Mazraani aveva individuato l'oggetto incastrato durante la prima immersione della spedizione dell'11-14 luglio e ci erano volute quattro immersioni, in uno spazio chiuso, per estrarlo e recuperarlo, insieme al collega Chris Ogden.

"Portare questo manufatto in superficie sarebbe stato impossibile senza il lavoro di squadra e la tenacia di Maz e Chris", ha affermato Recupero del relitto atlanticoDurante il viaggio i subacquei hanno trovato anche un oblò, una lampada e delle ceramiche ben conservate.

"Più grande della vita"

Tenace le spedizioni sui relitti sono state raccontate nei libri Dove osano i subacquei: la caccia all'ultimo U-Boot di Randall Peffer e Dangerous Shallows, alla ricerca delle navi fantasma di Cape Cod di Peffer ed Eric Takakjian.

Joe Mazraani con Jennifer Sellitti (Ufficio del difensore pubblico del New Jersey)

"Joe Mazraani era una persona straordinaria", ha detto Sellitti. "Era gentile, compassionevole e generoso. Un mentore e uno studente, un amico, un fratello, un figlio e un compagno.

"Sia che si viaggi a bordo di D/V Tenace, tuffandosi in acque profonde e pericolose, o difendendo i suoi clienti in tribunale, Joe pretendeva il meglio da tutti coloro che lo circondavano. A volte lo pretendeva con malumore, ma lo pretendeva sempre con l'esempio."

“Ha vissuto ogni momento pienamente, senza compromessi. Non voleva morire facendo ciò che amava – nessuno di noi lo fa. Voleva sopravvivere, invecchiare facendolo. Ma quando vivi al limite, a volte il limite ti spinge indietro.”