Tragico naufragio della nave "più sicura" trovato nel Lago Superiore

L'ultima nave perduta da tempo ad essere scoperta dalla prolifica Great Lakes Shipwreck Historical Society (GLSHS) è la Riserva Occidentale – considerata per un certo periodo nel XIX secolo una delle imbarcazioni più sicure dei laghi.

Scomparve con il proprietario e i membri della sua famiglia al largo della "Shipwreck Coast" del Lago Superiore nel 1892. Tutte le 28 persone a bordo, tranne una, scomparvero.

Il piroscafo in acciaio lungo 90 metri è stato trovato a circa 96 km a nord-ovest della base del GLSHS presso Museo del naufragio dei Grandi Laghi, Whitefish Point nel Michigan.

I membri della società hanno utilizzato il sonar a scansione laterale dalla loro nave da ricerca David Boyd localizzare il Riserva Occidentale alla fine dell'estate scorsa, anche se la scoperta è stata annunciata solo di recente.

Il relitto giace lontano dalla riva ed è spezzato in due, con la sezione di prua appoggiata su quella di poppa oltre la normale profondità per le immersioni subacquee, a circa 180 metri.

Immagine sonar della riserva occidentale

Un tempo soprannominata "Inland Greyhound", era considerata una delle navi più sicure in circolazione nei Grandi Laghi.

Entrata in servizio nel 1890, era stata una delle prime imbarcazioni interamente in acciaio della regione, equipaggiata per trasportare carichi più pesanti a velocità più elevate rispetto alle rivali con scafo in legno e incaricata di battere i record.

Crociera di piacere

Immagine storica della Western Reserve (GLSHS)

La nave era di proprietà del magnate delle spedizioni, il capitano Peter G Minch, che aveva deciso di unire l'utile al dilettevole e di portare con sé la moglie, i due bambini piccoli e la cognata con la figlia per godersi una crociera di fine estate attraverso il lago Huron fino a Two Harbors in Minnesota. La nave era in zavorra, ma avrebbe raccolto un carico di minerale di ferro per il viaggio di ritorno.

Tuttavia, una volta giunti a Whitefish Bay il 30 agosto, il tempo cambiò e il capitano Albert Myer, che aveva portato con sé anche il figlio diciannovenne, gettò l'ancora per resistere alle condizioni più difficili prima di dirigersi verso il Lago Superiore.

A questo punto il Riserva Occidentale è stato colto da una tempesta e ha iniziato a disperdersi verso le 9:XNUMX.

Posto di guida (GLSHS)

Luce di marcia di sinistra (GLSHS)

I familiari e l'equipaggio riuscirono a salire a bordo e a calare in acqua le due scialuppe di salvataggio, ma una di queste, di metallo, si capovolse rapidamente e l'altra, un'imbarcazione di legno, riuscì a recuperare solo due membri dell'equipaggio che erano dispersi.

Dieci minuti dopo il Riserva Occidentale affondò, lasciando gli occupanti dell'ultima scialuppa di salvataggio soli nell'oscurità mentre la tempesta persisteva.

Un piroscafo passò vicino per le successive 10 ore, ma il suo equipaggio non riuscì a vedere la scialuppa di salvataggio, che non era equipaggiata con razzi di segnalazione. Verso le 7.30 del mattino era arrivata a un miglio dalla costa sud-orientale del Lago Superiore, ma sfortunatamente si capovolse tra le onde. Solo il timoniere Harry Stewart sopravvisse alla prova per raccontare la storia.

Albero di prua rotto (GLSHS)

Albero di trinchetto adagiato di traverso al verricello di prua (GLSHS)

Un'indagine successiva ha indicato che il costruttore navale aveva costruito Riserva Occidentale utilizzando acciaio contaminato che era fragile, rendendolo vulnerabile alla fatica del metallo. La tragedia avrebbe portato a standard più rigorosi per l'uso di lamiere d'acciaio nella costruzione navale statunitense.

Immagine lontana

Il direttore delle operazioni marittime del GLSHS Darryl Ertel e suo fratello e primo ufficiale Dan stavano cercando il Riserva Occidentale negli ultimi due anni, e finalmente ho preso un segno sul lato sinistro della David Boyd.

Stavano osservando fino a circa 800 metri da entrambi i lati della barca e l'immagine in lontananza era piccola, ma quando Darryl misurò l'ombra, questa si estendeva fino a circa 12 metri.

Supporto per verricello sul trincarino di sinistra nella zona di prua (GLSHS)

Catene di prua e di ancoraggio (GLSHS)

"Così siamo tornati sulla parte superiore della nave e abbiamo visto che aveva i portelli di carico, e sembrava che fosse spezzata in due, una metà sopra l'altra e ogni metà misurata con la scansione laterale era lunga 150 piedi [45 m]", ha detto Darryl Ertel. "Poi abbiamo misurato la larghezza ed era proprio lì, quindi sapevamo di aver trovato il Riserva Occidentale. "

Fu impiegato un ROV che localizzò elementi come la campana della nave per confermare l'identificazione iniziale dei fratelli Ertel.

L'affondamento della Western Reserve (Robert McGreevy / GLSHS)

“Ogni naufragio ha la sua storia, ma alcuni sono ancora più tragici”, ha commentato il GLSHSBruce Lynn, direttore esecutivo. "Non fa che rafforzare quanto possano essere pericolosi i Grandi Laghi... in qualsiasi periodo dell'anno".

