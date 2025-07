Il relitto protetto dal Kent è "l'anello mancante"

Un'indagine subacquea sulla nave da guerra inglese del XVIII secolo Northumberland ha rivelato che elementi come i ponti in legno, le casse contenenti palle di moschetto e le corde arrotolate sono sopravvissuti "straordinariamente" bene, grazie al fatto di essere rimasti ricoperti dai sedimenti per molti dei loro 320 anni sott'acqua al largo della costa del Kent.

Le immersioni, le prime in due anni, sono state effettuate dal licenziatario Dan Pascoe e dall'appaltatore MSDS Marine nel luglio 2024, ma i risultati vengono ora condivisi per promuovere un nuovo documentario sulla nave.

Chiodi d'albero usati per fissare le assi di legno (Pascoe Archaeology)

Northumberland è un sito di relitti protetto dal 1981, con immersioni soggette all'autorità di Historic England (HE), che lo ha inserito nel suo Registro dei beni a rischio nel 2017.

Questa nave da guerra di terza classe da 70 cannoni fu costruita a Bristol nel 1679 come parte del progetto di rigenerazione della marina inglese di Samuel Pepys, ma affondò durante la grande tempesta del 26 novembre 1703 a Goodwin Sands.

Fu persa insieme ad altre tre navi da guerra, la Restauro, Castello di Stirling e quello ancora disperso Maria, dalla flotta dell'ultimo monarca Stuart, la regina Anna.

Parte di un affusto di cannone e un subacqueo che osserva la canna di un fucile (Pascoe Archaeology)

Subacqueo alla volata di un fucile (Michael Pitts / History Hit)

Alto rischio

Nonostante le condizioni sorprendentemente buone dei materiali organici sul relitto, le sabbie mobili, le forti correnti e le creature marine che perforano il legno mettono il sito ad alto rischio di deterioramento, afferma HE.

I resti della nave ricoprono una vasta area a una profondità di 15-20 metri e sono pesantemente cementati, ma ogni giorno che passa una parte sempre più estesa della struttura dello scafo viene alla luce, tanto che il capo della squadra dei marines, Paul Jeffery, descrive il lavoro dei custodi come "una corsa contro il tempo".

Northumberland Si pensa che sia adagiata sul lato sinistro. Sono rimaste molte più assi e ossature del ponte di quanto si pensasse in precedenza, e ci sono prove di ponti multipli. Una delle numerose casse è rimasta sigillata, il cui contenuto è sconosciuto.

Cassa di legno in cemento esposta che emerge dal sito del relitto (MSDS Marine)

Bobina di corda ben conservata posata su un ponte (MSDS Marine)

Sono stati confermati sette cannoni in ferro all'estremità sud-orientale del sito del relitto, con altri sei a nord. Sono presenti anche parte di un affusto in legno, spade, moschetti e calderoni di rame.

Subacqueo osserva le armi nel sito (Pascoe Archaeology)

Calderone di rame su un lato di una grande concrezione (Pascoe Archaeology)

Momento cruciale

"La Northumberland "Ha il potenziale per essere una delle navi da guerra in legno meglio conservate del Regno Unito", afferma il licenziatario Pascoe, un archeologo marittimo specializzato in relitti della Royal Navy. "Tuttavia, a 20 metri di profondità e a nove miglia dalla costa, è fuori dalla vista e dalla mente della maggior parte delle persone".

La barca subacquea (Michael Pitts / History Hit)

Dan Pascoe (a sinistra) con Dan Snow sulla barca che si dirige verso il sito (History Hit)

“Il Northumberland è , il anello mancante", dice Snow. "Costruito più o meno a metà strada tra il Mary Rose e HMS Victory, questo relitto può fornire dettagli cruciali sulla costruzione navale e sulla vita in mare in quel momento cruciale della nostra storia.

"Abbiamo il Mary Rose, la 'capsula del tempo Tudor' – beh, ecco una capsula del tempo Stuart da posizionare accanto ad essa." Naufragio! Northumberland e la grande tempesta va in onda stasera (31 luglio) per gli abbonati a History Hit (7.99 £ al mese ma con una prova gratuita di 14 giorni) e sarà distribuito più ampiamente in seguito.

Naufragio! Northumberland e la grande tempesta (Colpo di storia)

I futuri lavori sul sito del relitto potrebbero includere il campionamento dendrocronologico per scoprire di più sulla costruzione della nave e contribuire a confermarne l'identità.

