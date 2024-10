La "nave fantasma del Pacifico" finalmente rintracciata

Il relitto dell'USS Stewart, a century-old destroyer that earned the peculiar distinction of serving in the Pacific under both American and Japanese flags during WW2, has been discovered more than 1km deep off the northern California coast by a team of undersea investigators.

USS Stewart (DD-224) è stato localizzato durante una spedizione collaborativa tra la società di rilevamento marino robotico Ocean Infinity, la fondazione no-profit Air/Sea Heritage Foundation, la società di risorse culturali SEARCH, l'Office of National Marine Sanctuaries della NOAA e il Naval History & Heritage Command (NHHC).

Immagine sonar ad apertura sintetica ad alta risoluzione della USS Stewart (Ocean Infinity)

Il relitto giace all'interno NOAAIl Cordell Bank National Marine Sanctuary si trova in un'area coerente con i resoconti storici del suo affondamento deliberato avvenuto durante un'esercitazione navale il 24 maggio 1946.

Costruito a Philadelphia e commissionato nel settembre 1920, il Stewart fu completato troppo tardi per partecipare alla prima guerra mondiale, ma fu impiegato in prima linea nella seconda guerra mondiale.

Nel 1941, dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor, fu di stanza a Manila nelle Filippine come parte della flotta asiatica della Marina degli Stati Uniti, composta principalmente da navi da guerra obsolete. Danneggiato durante il combattimento nel febbraio 1942, un incidente bizzarro intrappolò il cacciatorpediniere in un bacino di carenaggio di riparazione a Giava in Indonesia, costringendo il suo equipaggio ad abbandonare la nave mentre le forze giapponesi si avvicinavano.

Prua della USS Stewart (Ocean Infinity)

La poppa (Ocean Infinity)

Un'altra vista della poppa (Ocean Infinity)

Un anno dopo, la riparazione Stewart fu messo in servizio con la Marina Imperiale Giapponese come Motovedetta n. 102, e i piloti alleati iniziarono a segnalare avvistamenti di un vecchio cacciatorpediniere statunitense che operava in profondità dietro le linee nemiche, dando origine alla leggenda della "Nave fantasma del Pacifico".

Mistero risolto

Il mistero fu risolto solo dopo la fine della guerra, quando il malconcio Stewart è stato trovato a galla a Kure in Giappone.

Rimessa in servizio nella Marina degli Stati Uniti in quella che fu descritta come una "cerimonia emozionante" il 29 ottobre 1945, fu rimorchiata a casa a San Francisco per la "sepoltura in mare" come nave bersaglio il 24 maggio 1946, assorbendo razzi, fuoco navale e mitragliatrice per più di due ore prima di affondare.

Gli ufficiali salutano mentre viene suonato l'inno nazionale degli Stati Uniti durante la cerimonia di rimessa in servizio. Stewartdi prua, mentre è ormeggiata a Hiro Wan, Giappone. Il nuovo comandante, il tenente comandante Harold H Ellison, è il terzo da destra (US Navy / National Archives)

Arriving under tow in San Francisco Bay, California in early March 1946 (Donald M McPherson / US Naval History & Heritage Command)

La storia dell'USS Stewart venne tenuta in vita dagli storici e dagli appassionati della marina, ma ci vollero più di 78 anni prima che venisse ritrovata la sua dimora definitiva.

Oceano Infinito aveva voluto testare alcune delle sue nuove tecnologie sottomarine, quindi si era consultata con le altre organizzazioni coinvolte nella spedizione per identificare un obiettivo utile di interesse pubblico. Solo ora è stato rivelato che all'inizio di agosto la società ha schierato tre AUV HUGIN 6000 per cercare il relitto dell'USS Stewart.

Dotati di sonar ad apertura sintetica ad alta risoluzione e sistemi di ecoscandaglio multifascio, gli AUV sono stati programmati per condurre una ricerca simultanea di 24 ore su un'ampia area di fondale marino. Ciò ha prodotto un'immagine nitida della nave affondata che emergeva da una profondità di 1,070 m.

Immagine multifascio dell'USS Stewart (Oceano Infinito)

In gran parte intatto

Le scansioni iniziali hanno mostrato i 96 m Stewart per essere in gran parte intatto, con lo scafo appoggiato quasi in posizione verticale sul fondale marino. Il livello di conservazione è valutato come eccezionale per una nave della sua età, rendendolo potenzialmente uno degli esempi meglio conservati di cacciatorpediniere "fourstacker" della Marina degli Stati Uniti che si conosca.

È stato quindi eseguito un ulteriore rilevamento sonar ad alta risoluzione, insieme a un'ispezione visiva dettagliata del sito utilizzando un ROV per fornire un feed video in diretta agli esperti a terra. I dati prodotti vengono forniti al Cordell Bank National Marine Sanctuary per supportare future valutazioni ambientali e al Comando di Storia e Patrimonio Navale per facilitare la futura gestione del sito.

Stewart, già bombardato dagli aerei, viene colpito da un cannone da 40 mm (US Navy / National Archives)

Affonda sotto il fuoco nemico il 24 maggio 1946. La bandiera giapponese dipinta a centro nave ricorda il servizio di Stewart nel 1943-1945 come Motovedetta 102 (US Navy / Archivi nazionali)

USS StewartI marinai avevano iniziato a chiamare la loro nave “RAMP-224”, una combinazione del numero di scafo della marina e di un termine gergale dell’epoca per indicare i prigionieri di guerra di ritorno o “personale militare alleato recuperato”. “È chiaro che pensavano a Stewart più simile a un compagno di bordo che a una nave", ha commentato Fondazione per il patrimonio aereo/marino presidente Russ Matthews.

"So di parlare a nome dell'intero team della spedizione quando dico che siamo tutti molto soddisfatti di aver contribuito a onorare ancora una volta l'eredità e la memoria di quei veterani", ha affermato il dottor James Delgado di RICERCA.

"L'USS Stewart rappresenta un'opportunità unica per studiare un esempio ben conservato di design di cacciatorpediniere dei primi del XX secolo. La sua storia, dal servizio nella Marina degli Stati Uniti alla cattura giapponese e ritorno, lo rende un potente simbolo della complessità della Guerra del Pacifico."

