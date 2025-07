I danni causati dalle nasse da pesca hanno protetto il relitto della Cornovaglia

at 9: 24 am

Il relitto storico dell'HMS Incoronazione è stato danneggiato dopo che vi sono state gettate delle nasse da pesca illegali e la polizia del Devon e della Cornovaglia sta lavorando per scoprire chi ne è stato il responsabile.

La nave del XVII secolo era una nave di linea di seconda classe con 17 cannoni. Affondò durante una tempesta al largo di Penlee, in Cornovaglia, nel 90, con la perdita di circa 1691 marinai. Ora è divisa in due tronconi, uno sottocosta e uno al largo.

Incoronazione è protetto dal Protection of Wrecks Act del 1973, che proibisce qualsiasi attività all'interno e nei dintorni dell'area che potrebbe danneggiare, oscurare o interferire con il sito.

Modello della HMS Coronation (Collezione Krigstein)

I subacquei hanno scoperto che le nasse erano state posizionate non solo sul sito del relitto, ma anche lungo il vicino percorso subacqueo. L'accesso al relitto per i subacquei è consentito tramite un programma di licenze gestito da Historic England (HE) per conto del Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport.

Gli agenti di polizia degli Affari Rurali stanno ora collaborando con gli archeologi marittimi e gli specialisti in reati contro il patrimonio dell'Università di Edimburgo per le indagini. La polizia afferma che sono in corso anche attività nelle comunità di pescatori della Cornovaglia e nell'area più ampia del Devon per sensibilizzare e prevenire ulteriori incidenti.

Operazione Birdie

"Il Sud-ovest ospita 21 dei 57 relitti protetti del Regno Unito", ha sottolineato il sergente di polizia Julian Fry del team Affari Rurali, responsabile nazionale dell'Operazione Birdie. Questa iniziativa, che coinvolge tutto il Regno Unito, è guidata dalle forze di polizia, in particolare del Devon e della Cornovaglia, per proteggere i relitti storici da interferenze illegali come le attività di pesca.

L'iniziativa fa parte di un più ampio sforzo per contrastare i reati contro il patrimonio e i beni culturali in tutte le comunità.

"È fondamentale per noi, e per chi è in mare, fare la nostra parte per proteggere questi siti storici da qualsiasi danno", ha dichiarato il sergente Fry. "Esortiamo la comunità dei pescatori a evitare di posizionare attrezzature da pesca vicino alla HMS Incoronazionee in effetti in tutti gli altri siti di relitti protetti nel Regno Unito.

Etichette attaccate alle nasse da pesca posizionate illegalmente (MSDS Marine)

Pur sostenendo pienamente l'industria ittica locale, la conservazione di questi siti di importanza nazionale è essenziale. Ringraziamo anticipatamente l'industria ittica per la sua collaborazione.

Tutti i siti di relitti protetti sono mappati ed evidenziati sulle carte nautiche e sono presenti anche sul Elenco del patrimonio nazionale per l'Inghilterra. Informazioni sui danni al Incoronazione o altri relitti protetti nel sud-ovest possono essere segnalati a Polizia di Devon e Cornovaglia.

