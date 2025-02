Il naufragio dell'Eagle ha salvato i tesori scozzesi per 166 anni

La scoperta di un relitto avvenuta la scorsa estate al largo di Arran, l'isola più a sud della Scozia occidentale, è stata seguita da una ricerca da parte del subacqueo che aveva trovato il segno - e il Aquila Il carico di stoviglie di un piroscafo si è rivelato essere il prodotto di un pregiato marchio scozzese del XIX secolo.

Ceramiche ritrovate sul relitto dell'Eagle al largo di Arran

Ceramica con monogramma d'aquila, ma ci sono stati reperti ancora migliori in arrivo

Lo scorso luglio, con sede a Dunoon Spedizioni di relitti ha festeggiato il suo settimo anno di attività organizzando una “Arran Techspedition” sul suo gommone da 7 metri Impresa di stelle marine, capitanato da Jason Coles. I subacquei erano Adam Bolton, Graeme Bruce, John Eden, l'organizzatore del viaggio Nathan Messer, Mike Robinson e Martin Sharpe.

I subacquei Eagle Adam Bolton, Nathan Messer, Martin Sharpe, John Eden e Mike Robinson

Il gruppo aveva inizialmente pianificato di immergere il sottomarino HMS Leone marino ma il maltempo è intervenuto. Bruce, un ingegnere in pensione di Oban e un subacqueo molto esperto, usa raramente barche a noleggio, ma si era iscritto al viaggio all'ultimo minuto quando un amico era stato costretto ad annullare.

Graeme Bruce aveva suggerito di immergersi in un sito sconosciuto

"Avevo fatto ricerche e ottenuto dei segni per quattro nuovi siti non esplorati, quindi ho convinto Jason a controllare una serie di segni e abbiamo trovato ss Aquila,” dice Bruce, che trova la caratteristica di ombreggiatura in rilievo di Navionics software utile per individuare potenziali siti di relitti.

Piatto ripulito con marchio Eagle …e piattino

Bottiglie di soda con tappi e contenuto intatti

Questa caraffa ha il tappo rotto ma contiene ancora del liquido

L'obiettivo era a un miglio da Lamlash Bay, a circa 50 metri. "Non era rimasto molto del relitto di ferro", dice Bruce, "ma era solo disseminato di ceramiche".

Molti dei subacquei non avevano mai visitato prima un relitto non immerso e Bruce riferì di aver sentito "urli di piacere" mentre giravano per il sito, osservando le grandi quantità di ceramiche e vetri nella stiva verso poppa. Riuscì anche a trovare la campana decorata della nave che, non incisa ma sormontata da un'aquila, fornì un solido indizio sulla sua identità.

La campana distintiva della nave

Ritorno all'Aquila

Il Aquila era stata costruita a Dunbarton sul Clyde, varata nel 1857 e trasportava 56 passeggeri, 20 membri dell'equipaggio e 200 pecore come carico principale quando, nel 1859, entrò in collisione con la Pladda, che era sotto traino in quel momento. Il Aquila, che si pensa fosse diretto verso l'Irlanda del Nord, affondò provocando la morte di 11 persone.

Dopo la scoperta del relitto, Bruce ha continuato a studiare la nave e il suo carico, ed è tornato sul sito nel tentativo di catalogarne il contenuto.

Toilette sull'Eagle – J & MP Bell & Co produceva anche sanitari (Naomi Watson)

Nel corso di tre immersioni, lui e la fotografa subacquea Naomi Watson hanno poi riportato in superficie a mano diversi oggetti.

Dopo averle pulite, si è scoperto che la maggior parte delle stoviglie recuperate dalle stive apparteneva a un tipo prodotto dalla J & MP Bell & Co intorno al 1841 ed esportato come "Bell's Pottery".

Timbro della Bell's Pottery sul fondo di un piatto

La gamma di prodotti dell'azienda comprendeva servizi da tavola e da tè, molto apprezzati nei mercati del Regno Unito e degli Stati Uniti, ma reperibili in tutto il mondo.

Considerata la più grande e migliore fabbrica di ceramiche di Glasgow, l'azienda era al centro della produzione di ceramiche scozzesi dell'epoca. Bruce apprese che il Galleria d'arte Hunteriana presso l'Università di Glasgow possedeva una collezione di ceramiche Bell e ne portò con sé alcuni esemplari da far valutare al museo.

La ciotola di spugne di Bell sul relitto dell'Eagle

Piatto di spugna di Bell ripulito

Altre ceramiche sul relitto, come la grande ciotola mostrata mentre viene trasportata in superficie, erano probabilmente il tipo di recipiente usato dai passeggeri per lavarsi. "Inizialmente avevo pensato che fosse il Aquila-ceramica con monogramma che era significativa ma non lo era: è la spugneria Bell la più importante", afferma Bruce.

La tecnica Spongeware prevede l'uso di una spugna per imprimere motivi sulla ceramica anziché stamparli, una tecnica spesso abbinata alla pittura a mano che ha avuto origine in Scozia negli anni '1830 del XIX secolo.

Un piatto di Bell

L'esperta Ruth Impey del Società di ceramica scozzese afferma di essere rimasta sorpresa dall'ampia gamma di prodotti Bell rappresentati tra i reperti recuperati dal relitto.

"Il motivo per cui i loro pezzi sono in così buone condizioni è che sono stati sepolti nel fango sul fondo del mare", ha detto alla BBC. "Graeme ha dovuto immergersi fino a 53 metri per recuperare questi oggetti, quindi è stata un'impresa straordinaria di per sé".

Un barattolo tra i rottami

Il Aquila non è stato l'unico nuovo relitto trovato da Bruce al largo della Scozia occidentale la scorsa estate, e l'anno scorso Guz.tech conferenza tenne una presentazione in cui sostenne di aver trovato non meno di cinque relitti inesplorati nell'arco di un mese.

