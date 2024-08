Relitto del Dorset con collegamenti Wordsworth protetti

Il relitto del veliero mercantile della Compagnia delle Indie Orientali Conte di Abergavenny, un primo esempio di nave che incorpora ferro nella sua costruzione è stato programmato per la protezione.

La mossa del Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport, raccomandata da Historic England (HE), significa che i subacquei possono ancora immergersi nel relitto ma per legge devono lasciare intatto il suo contenuto.

Varata nel 1796 a Northfleet, nel Kent, la nave era una delle 36 navi da 1,460 tonnellate che formavano una classe speciale della flotta mercantile della Compagnia delle Indie Orientali.

Trasportava dipendenti dell'azienda e passeggeri paganti nel Bengala e nelle basi nell'India meridionale insieme a merci, navi come la Conte di Abergavenny hanno contribuito a un proficuo spostamento del focus delle operazioni commerciali britanniche dai tessuti indiani al tè cinese.

La nave era nota anche per essere capitanata da John Wordsworth, che era diventato un marinaio per sostenere la carriera di scrittore di suo fratello.

William Wordsworth sarebbe diventato un famoso poeta romantico e avrebbe basato i personaggi in molte delle sue opere, come ad esempio Un passo verso ovest, su suo fratello. Dopo la morte di John, avvenuta quando la nave affondò al largo del Dorset, la scrittura di suo fratello divenne decisamente cupa.

William Wordsworth (Fiducia nazionale)

Un cugino maggiore dei fratelli, chiamato anche lui John, aveva capitanato un precedente Conte di Abergavenny varato nel 1789 e fece due viaggi da Londra alla Cina sulla nave. Fu convertita in una nave da guerra da 54 cannoni denominata HMS Abergavenny nel 1795, ma il capitano comandò anche il secondo Conte di Abergavenny per un periodo.

Il giovane John Wordsworth ha preso il secondo Conte di Abergavenny in Cina due volte ma morì insieme a 250 membri dell'equipaggio e passeggeri durante il suo quinto viaggio commerciale da Portsmouth al Bengala e alla Cina.

C'erano anche altri parenti di Wordsworth, incluso un certo Joseph Wordsworth, variamente mostrato come secondo o terzo ufficiale sul relitto. Conte di Abergavenny, sopravvissuto all'incidente. Era il figlio dell'anziano John e nipote di John e William.

Colpisci il caos

L' Conte di Abergavenny colpì il banco di sabbia di Shambles a causa di una combinazione di errore umano e tempo tempestoso e affondò a circa 1.5 miglia al largo di Weymouth il 5 febbraio 1805. All'epoca la nave trasportava 62 bauli di dollari d'argento del valore di £ 70,000 (circa £ 7.5 milioni di oggi).

Un sopralluogo del 1805 e una proposta per recuperare il carico utilizzando una "macchina subacquea". Il recupero è stato effettuato da John Braithwaite in una campana subacquea (Portland Museum Trust)

Il relitto, profondo 16 metri, comprende sostanziali resti strutturali dello scafo che misura circa 50 x 10 metri, con fasciame, ordinate, una pompa dell'acqua a catena e supporti o staffe di ferro ancora in evidenza. Il relitto deve ancora essere completamente scavato.

Un subacqueo espone le travi negli anni '1980 (Trevor Newman)

Deadeye, chiodo, bullone e fissaggio in legno (Portland Museum Trust)

I manufatti furono rimossi dal sito del relitto durante uno scavo negli anni '1980, incluso un gemello siglato che si presume appartenesse al capitano John Wordsworth. Gli oggetti sono conservati al Portland Museum, che gestisce una lotteria finanziata digitale progetto di volontariato chiamato Un tuffo nell'Archivio Digitale del Conte di Abergavenny.

Gemello con sigla che si presume sia quello del Capitano John Wordsworth (Portland Museum Trust)

I volontari continuano a produrre modelli 3D dei manufatti, che includono domino in legno, un barattolo di vetro per condimenti a 13 lati, una lampada manuale in rame e vetro, un manico di spada in legno e un distintivo di ratto in ottone, e questi sono disponibile pubblicamente.

Ciotola cinese (Portland Museum Trust)

Lanterna (Portland Museum Trust)

"Questo relitto ha una storia evocativa da raccontare sulla vita e il dolore di uno dei nostri poeti più famosi, William Wordsworth", afferma HE amministratore delegato Duncan Wilson. “Ma occupa anche un posto importante nella storia marittima condivisa di questo paese e nel modo in cui la flotta della Compagnia delle Indie Orientali ha avuto il suo impatto in gran parte del mondo.

“La sua protezione testimonia la dedizione e il duro lavoro dell’Unità archeologica subacquea di Chelmsford, della Weymouth LUNAR Society e del Museo di Portland e dei loro volontari. I loro sforzi aiuteranno tutti noi a saperne di più su questa nave e sul suo posto nel nostro passato condiviso”.

Sigilli in stoffa di piombo (Portland Museum Trust)

“Sono felice di Conte di Abergavenny è stato protetto: ha giocato un ruolo importante nella storia britannica", afferma il curatore del museo David Carter, membro del Conte di Abergavenny team di progetto amatoriale di archeologia subacquea.

“Essere coinvolti negli scavi sottomarini degli anni ’1980 e vedere i reperti conservati e trovare casa presso Museo di Portland è stato un risultato importante. Sono orgoglioso del nostro team di volontari, che rende centinaia di reperti rinvenuti sul sito del relitto disponibili digitalmente e accessibili a tutti”.

Solo altre due navi della Compagnia delle Indie Orientali sono state protette dal Protection of Wrecks Act del 1973: la Ammiraglio Gardner, costruito nel 1797, e il relitto di Loe Bar (ritenuto il Presidente), costruito nel 1671.

