I subacquei trovano un corsaro spagnolo del 1700 tra 4 relitti

at 7: 26 am

"La visibilità è costantemente piuttosto bassa nel fiume Cape Fear", afferma Cory van Hees, studente laureato in studi marittimi presso l'Università della Carolina dell'Est (ECU), che, insieme al compagno di immersioni Evan Olinger, aveva cercato di misurare la larghezza di un molo del XVIII secolo.

Evan tentò di trovare l'estremità settentrionale del molo, ma era disorientato a causa delle condizioni. Ci scambiammo i ruoli e lo stesso accadde a me nel mio tentativo.

"Mentre ero smarrito, mi sono imbattuto in diverse strutture di legno che emergevano a malapena dal fango argilloso, con tracce di assi appena visibili in superficie. Non capivo cosa stessi guardando in quel momento, ma sapevo che avrei dovuto riferire la struttura in legno ai docenti."

Più tardi quel giorno, il dottor Jason Raupp fu in grado di confermare che ciò che van Hees aveva visto faceva parte di un naufragio, probabilmente quello del corsaro spagnolo. La Fortuna dal 1748. "È stato un po' travolgente", dice van Hees.

Lui e Olinger avevano lavorato all'inizio dell'estate sui resti del lungomare coloniale nel sito storico statale di Brunswick Town/Fort Anderson, nella Carolina del Nord, noto come BTFA.

Importante porto coloniale nel XVIII secolo, Brunswick Town fu incendiata dalle forze britanniche durante la Guerra d'Indipendenza americana e mai più ricostruita. Nel secolo successivo, durante la Guerra Civile, gran parte dell'insediamento abbandonato fu sommerso dai terrapieni durante la costruzione di Fort Anderson.

Mosaico raffigurante l'"attacco spagnolo" alla città di Brunswick di Claude Howell (Brunswick 1726)

I probabili resti di La Fortuna erano tra i quattro relitti scoperti e registrati lungo la costa del BTFA quest'estate durante il lavoro sul campo da parte di ricercatori e studenti dell'ECU Programma in Studi MarittimiSi è anche iniziato a recuperare parte del legname delle navi esposto e quindi a rischio, per la conservazione.

Il 28 settembre 1748, verso la fine della Guerra di Jenkins' Ear (conosciuta in America come Guerra di Re Giorgio) La Fortuna e un'altra nave, La Loretta, era arrivato da Cuba per attaccare Brunswick Town.

Una milizia locale aveva respinto gli spagnoli verso le loro navi e, durante la ritirata, si pensa che sia scoppiato un incendio in La Fortunala polvere di rivista, causando l'esplosione della nave nei pressi dei moli coloniali. La vittoria britannica fu l'ultimo scontro della guerra.

I ricercatori dell'ECU esaminano gli oggetti portati in superficie (Programma ECU in Studi Marittimi)

Indizio cipresso

I campioni di legno raccolti dal relitto sono stati identificati come cipressi provenienti dalla California meridionale o dall'America centrale, il che suggerisce che la nave fosse stata costruita nel XVIII secolo in Spagna. Caraibi colonie.

La Fortuna era l'unico relitto spagnolo storicamente segnalato nella zona e il relitto giace vicino al luogo in cui un subacqueo recuperò un cannone del XVIII secolo 18 anni fa.

Degli altri tre relitti, le analisi preliminari suggeriscono che uno sia stato probabilmente utilizzato per la bonifica del territorio sul lungomare e un altro potrebbe essere una chiatta coloniale, di un tipo di imbarcazione usata per trasportare persone e merci tra il porto e le piantagioni vicine.

Legnami recuperati sulla riva (Programma ECU in Studi Marittimi)

Il quarto relitto è stato appena riportato alla luce e non è ancora stato identificato. Le infrastrutture portuali identificate includono due moli di tronchi e una strada rialzata su quella che un tempo era una zona paludosa, oltre a numerosi reperti individuali.

"Siamo estremamente entusiasti di questi importanti siti, poiché ognuno di essi ci aiuterà a comprendere meglio il ruolo di BTFA come una delle prime città portuali coloniali dello stato", afferma il responsabile del team, il Dott. Raupp, professore associato presso il Dipartimento di Storia e Studi Marittimi dell'ECU. "Queste caratteristiche costiere coloniali sommerse sono incredibilmente ben conservate".

Fattori di rischio

Tuttavia, i resti sono a rischio di erosione della costa causata dal dragaggio dei canali, dalle onde e dalle tempeste; attualmente solo la metà settentrionale della BTFA è protetta.

Le travi di cipresso del relitto pronte per essere conservate (Programma ECU in studi marittimi)

Ciò che è stato trovato si è conservato così bene perché era coperto dalla palude, ma i resti stanno diventando esposti ed erosi. Per questo motivo, i subacquei della squadra hanno intrapreso il recupero di emergenza di oltre 40 tronchi dal presunto La Fortuna sito di stoccaggio e conservazione.

Conservate in "modo straordinario", alcune delle travi mostrano ancora i segni degli utensili dei carpentieri navali. L'analisi della costruzione di ciascuno dei quattro relitti è in corso.

Divernet ha riferito in passato sul lavoro dell'Università della Carolina dell'Est sul relitto del pirata L'ammiraglia di Barbanera , il La vendetta della regina Anna.