Le donne irrompono nelle squadre di sommozzatori della marina neozelandese e coreana

Per la prima volta, le subacquee di autorizzazione si sono laureate contemporaneamente sia nella marina neozelandese che in quella sudcoreana

Le due donne si uniscono agli uomini della Royal New Zealand Navy (RNZN)'s HMNZS Matataua L'unità di guerra costiera è composta dalla sommozzatrice Petra Dye-Hutchinson e dal tenente Bethany Ward, che hanno completato il corso per sommozzatori della difesa insieme ad altri otto uomini presso la base navale di Devonport ad Auckland.

I cinque mesi di formazione comprende attrezzature e tecniche di immersione militare, contromisure antimine, manutenzione subacquea e riparazione dei danni causati dalle battaglie, demolizione, bonifica degli ordigni esplosivi e tecniche di ricerca.

Alcune donne avevano già completato il corso in precedenza, ma nessuna era ancora diventata una sub a tempo pieno.

"Il significato dei risultati del tenente Ward e del sommozzatore esperto Dye-Hutchinson è notevole", ha affermato il comandante Trevor Leslie, HMNZS Matatauacomandante. "Ma ora è tutto come al solito per questi due subacquei mentre intraprendono il consolidamento formazione e dispiegarsi in operazioni con i loro compagni di nave presso HMNZS Matataua."

Able Diver Dye-Hutchinson, 28 anni e originaria di Auckland, si è arruolata nell'esercito nel 2015 ed è diventata soccorritrice di emergenza, ma è stata trasferita alla Marina dopo aver iniziato il corso Defence Divers. "Non avevo mai fatto immersioni prima, ma a metà del corso mi piaceva tantissimo", racconta.

Originario di Plymouth in Inghilterra, il tenente Ward, 26 anni, aveva prestato servizio nella Royal Navy prima di completare uno scambio con la RNZN come guardiano sulla HMNZS Canterbury – scambiando una base di Devonport con un'altra.

Tenente Bethany Ward Tenente Jg Mun Hee-Woo (vedi sotto) Subacquea abile Petra Dye-Hutchinson

"Volevo diventare una sub in Marina da quando avevo 16 anni", dice. "Ho visto i sub formazione nel Regno Unito e hanno chiesto: "Le ragazze possono farlo?" La risposta è stata: "Sì, abbiamo delle subacquee donne".

"Abbiamo giornate lunghe e ci troviamo in situazioni scomode. Spesso non sappiamo cosa ci aspetta, soprattutto quando si tratta di gestire le maree e i cambiamenti del meteo. Bisogna davvero seguire gli elementi, ma adoro la versatilità del mestiere.

"Mi piace il fatto che si tratti di una comunità di persone che lavorano con standard professionali molto elevati, la varietà del lavoro quotidiano e il fatto che sia una sfida fisica".

"La cosa migliore nell'imparare qualcosa di difficile è che in quel momento ti senti come un bambino, poi all'improvviso scatta qualcosa e riesci a fare la cosa giusta", ha affermato Able Diver Dye-Hutchinson.

"Soprattutto sott'acqua, è il momento in cui nel team tutto si unisce e si risolve il problema. Allora le cose che erano davvero difficili diventano una seconda natura."

Svolta in Corea del Sud

Tenente Jg Mun in formazione

Nel frattempo, nella Repubblica di Corea, la Sea Salvage & Rescue Unit (SSU) della Marina ha appena ammesso la sua prima sommozzatrice. L'esercito del paese sta cercando attivamente di impiegare le donne più ampiamente a causa delle preoccupazioni sul basso tasso di natalità del paese e nel 2022 ha allentato la sua precedente politica per consentire loro di unirsi agli equipaggi dei sottomarini.

Dopo un intenso ciclo di 12 settimane formazione Naturalmente, il tenente comandante (Junior Grade) Mun Hee-woo ha appena completato un ulteriore corso di qualificazione insieme ad altri 63 studenti del battaglione di soccorso Haenan ed è diventato un investigatore di sottomarini d'altura, ritenuto in possesso della forza e delle competenze necessarie per svolgere missioni di salvataggio subacqueo.

"Ero sicura di poter completare l'addestramento", ha detto alla stampa coreana. "Non credo che nessuno avrebbe saputo che ero una donna a meno che qualcuno non glielo avesse detto, visto che mi sono tagliata i capelli corti".

Il tenente Jg Mun ha affermato che per lei era più l'età che il sesso ad aumentare la sfida: a 27 anni aveva otto anni in più della sua collega più giovane, il che ha reso più difficile il rapido recupero durante l'allenamento fisico.

La prima metà del corso si concentra sulla resistenza di base e sulle capacità natatorie, con circa sette ore di allenamento pratico al giorno, tra cui corsa fino a 9 km e ginnastica.

Durante la terza e la quarta settimana i candidati dovranno nuotare 5.5 km in mare senza protezione termica più altri 7.5 km con fini e mask per migliorare la resistenza al nuoto e le capacità di sopravvivenza in mare, il tutto intervallato da teoria ed esercizi di salvataggio.

Tenente Jg Mun: L'età, non il genere, è stata la sfida

Nella seconda metà del corso, i subacquei sviluppano la loro resistenza correndo 10 km al giorno ed esercizi fisici, insieme a operazioni RIB e addestramento subacqueo. Le settimane dall'8 all'11 si concentrano sulle immersioni subacquee fino a circa 40 m, oltre a tecniche di respirazione, fughe di emergenza, assistenza personale e addestramento alla ricerca.

Il tenente Jg Mun si era laureato in educazione fisica e studi marittimi al college e si era arruolato nella Marina due anni prima, prestando servizio come marinaio sulla nave di scorta Daegu, poi come responsabile della pianificazione presso il Naval Education Command, ma sempre con il sogno di diventare una sub. Aveva fatto domanda per il corso questo aprile.

"Sono orgogliosa di essere un membro della squadra di soccorso con il più alto livello di capacità di soccorso in mare al mondo", ha affermato. "Mi impegnerò sempre per proteggere la vita dei cittadini e dei soldati e contribuire allo sviluppo delle operazioni di soccorso navale".

La sua prossima sfida è un corso di aggiornamento di 14 settimane che prevede immersioni a 90 metri utilizzando sistemi di alimentazione di superficie.

La sua prossima sfida è un corso di aggiornamento di 14 settimane che prevede immersioni a 90 metri utilizzando sistemi di alimentazione di superficie.