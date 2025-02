Vinci un viaggio per due a Grenada al GO Diving Show

Ti piacerebbe vincere un viaggio per due persone nel paradiso delle immersioni caraibiche di Grenada? - beh, visitatori del VAI Spettacolo di immersioni questo fine settimana hanno la possibilità di vincere questo fantastico premio, e tutto ciò che devono fare per partecipare è andare al Stand PureGrenada (860) e Supporto Aquanauts Grenada (410) all'evento.

Entrambi gli stand esporranno i codici QR del concorso: scansionali per avere la possibilità di vincere questo fantastico viaggio e scopri di più dai team PureGrenada e Aquanauts Grenada sull'isola, la sua gente e le immersioni. I fortunati vincitori saranno avvisati nella settimana successiva alla fiera.

Questo favoloso premio – per gentile concessione di Grenada pura, Vero Blue Bay Boutique Resort e Aquanauti Grenada – include voli di andata e ritorno in classe economica con British Airways, un soggiorno di sette notti al True Blue Bay Boutique Resort con trattamento di pernottamento e prima colazione e un pacchetto immersioni con Aquanauts Grenada (pacchetto gratuito da dieci immersioni per il primo subacqueo e sconto del 50% su un pacchetto da dieci immersioni per il secondo subacqueo).

Una delle tante cascate che ti aspettano a Grenada

Vinci un viaggio per due a Grenada al GO Diving Show 7

Grenada è uno dei punti caldi per le immersioni nei Caraibi, con uno scenario di superficie incredibile, storia e cultura all'altezza. Con barriere coralline colorate, spettacolari relitti, esaltanti immersioni alla deriva e un parco di sculture sottomarine unico, Grenada, Carriacou e Petite Martinique hanno tutto. Con oltre 50 siti di intriganti meraviglie sottomarine da scoprire, non c'è da stupirsi che subacquei di tutti i livelli da tutto il mondo siano attratti dall'isola, un vero paradiso per i sub!

Vinci un viaggio per due a Grenada al GO Diving Show 8

True Blue Bay Boutique Resort è una struttura a quattro stelle per famiglie situata a St Georges. Di proprietà e gestito dalla famiglia Fielden, True Blue Bay è perfetto per chi cerca un'autentica esperienza grenadiana. L'hotel è perfetto per chi vuole immergersi a Grenada stessa. Un vivace e amichevole Boutique Resort offre 70 camere confortevoli e deliziosamente progettate.

Vinci un viaggio per due a Grenada al GO Diving Show 9

Esplora la "capitale dei relitti dei Caraibi" con la tua nuova famiglia Aqua! Aquanauts Grenada è un negozio di immersioni a conduzione familiare ed ecologico che si concentra sulla sicurezza e sulle esperienze memorabili. Con relitti, barriere coralline e sculture da esplorare, Grenada ha davvero qualcosa per ogni subacqueo. Aquanauts Grenada offre Nitrox 30% gratuito più rapporti di immersione 4:1 - 6:1 per garantire un'esperienza subacquea di prim'ordine.

Parte della scultura A World Adrift al largo di Carriacou

NB: Date di blackout: dal 30 giugno all'8 luglio 2025, dal 6 al 13 agosto 2025 e dal 15 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026. Esclusioni: attrezzatura a noleggio, immersioni aggiuntive, upgrade e/o altri extra. L'offerta non è valida per nessun altro pacchetto immersioni. L'iscrizione è aperta agli adulti di età superiore ai 25 anni. Il premio è valido per un anno dalla data dell'estrazione.

Steve Backshall è la star principale del GO Diving Show

Il GO Diving Show

Il GO Diving Show – l’unica immersione per i consumatori e viaggiare spettacolo nel Regno Unito – torna al NAEC Stoneleigh l'1 e 2 marzo 2025, giusto in tempo per dare il via alla nuova stagione, e promette un fine settimana ricco di contenuti interattivi, educativi, stimolanti e divertenti.

Oltre al Main Stage, questa volta guidato dalla star televisiva, autore e avventuriero Steve Backshall, che fa un gradito ritorno al GO Diving Show dopo alcuni anni di assenza, insieme all'Aquanaut NEEMO addestrata dalla NASA e responsabile della ricerca scientifica presso DEEP Dawn Kernagis, il collega presentatore televisivo, autore e beniamino di sempre Monty Halls, il dott. Timmy Gambin, che parlerà del ricco patrimonio marittimo e bellico di Malta, e il dinamico duo di esploratori Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, che parleranno della loro recente spedizione Buteng in Indonesia, ci sono di nuovo palchi dedicati alle immersioni nel Regno Unito, alle immersioni tecniche, fotografia subacquea e racconti ispiratori. Andy Torbet sarà di nuovo il presentatore del Main Stage, oltre a tenere una presentazione sulle sfide delle riprese di immersioni tecniche per programmi TV. Un elenco di tutti gli oratori, inclusi gli orari, può essere trovato qui.

Insieme ai palchi, ci sono una serie di elementi interattivi: la sempre popolare Grotta, la gigantesca piscina trydive, l'immersione immersiva in realtà virtuale con tecnologia di relitto, laboratori di apnea e esercitazioni di allineamento, zona di biologia marina e, novità del 2025, la possibilità di provare a mappare i relitti con la Nautical Archaeology Society e il loro "relitto" - il tutto disseminato tra una serie sempre crescente di stand di enti turistici, produttori, sul posto agenzie, resort, crociere subacquee, centri immersioni, rivenditori e molto altro.

Quest'anno vede anche il Concorso NoTanx Zero2Hero al centro della scena. Questa competizione, rivolta ai principianti dell'apnea, vedrà inizialmente 12 candidati sottoporsi sul posto con Marcus Greatwood e il team NoTanx a Londra a fine febbraio. Poi cinque finalisti selezionati gareggeranno al GO Diving Show nel weekend di marzo, incluse sessioni di apnea statica in piscina, per scoprire il vincitore assoluto, che otterrà un viaggio di una settimana al Marsa Shagra Eco-Village, per gentile concessione di Oonasdivers.

Biglietti in prevendita ora disponibili!

Acquista subito il tuo biglietto giornaliero per £17.50 + quota di prenotazione e preparati per un'esperienza educativa, emozionante e stimolante! Oppure, con così tanti relatori nei due giorni, più tutti i display interattivi e gli espositori da visitare, perché non farne un weekend e accaparrarti un biglietto di due giorni per £25 + spese di prenotazione?

Il biglietto giornaliero in biglietteria nel weekend dello spettacolo costerà 25 £, quindi prenotatelo in anticipo e risparmierete un po' di soldi!!

Sono disponibili anche biglietti a prezzi scontati per gruppi di oltre 10 persone, se si viaggia con i soci del proprio centro/club.

Prenota i biglietti sul sito web di Go Diving Show.

E come sempre, il prezzo del biglietto include il parcheggio gratuito. E i minori di 16 anni entrano gratis, quindi porta i bambini con te per una favolosa giornata in famiglia!