Steve Backshall porta Ocean Down Under

Il presentatore televisivo, autore, avventuriero e personaggio di spicco a tutto tondo Steve Backshall porterà il suo spettacolo dal vivo Ocean in Australia nel 2025.

Dopo il suo posto da protagonista sul palco principale del GO Diving Show ANZ di Sydney a settembre, Steve torna Down Under per un tour in sette diverse location con il suo acclamato e stimolante spettacolo Ocean, il cui sottotitolo è appropriatamente "dare vita ai sogni marini".

L'oceano di Steve Backshall è una lettera d'amore all'ambiente più emozionante del nostro pianeta e un ottimo modo per saperne di più su ciò che dobbiamo fare per salvare i nostri mari.

Come star del famoso show televisivo Deadly 60, Steve dà vita alla sua energia distintiva attraverso acrobazie, esperimenti, oggetti di scena, scienza all'avanguardia e filmati per il grande schermo dei suoi due decenni in TV. Dai grandi squali bianchi alle grandi balene, dalle foche ai banchi di sardine, dalle orche alle stranezze delle profondità, cattura le icone del Big Blue in dettagli sbalorditivi.

Questa è una fantastica opportunità per gli appassionati di tutte le età di immergersi nel meraviglioso mondo sotto le onde. Un must per tutta la famiglia!

Il suo tour in Australia include:

9 gennaio – Perth, Riverside Theatre

11 gennaio – Adelaide, AEC Theatre

13 gennaio – Brisbane, QPAC

15 gennaio – Newcastle, Civic Theatre

16 gennaio – Sydney, Enmore Theatre

17 gennaio – Teatro di Canberra

18 gennaio – Melbourne, Hamer Hall

I biglietti sono in vendita ora qui.

Di nuovo in Inghilterra

Non preoccuparti se ti sei perso il tour di Steve nel Regno Unito di Ocean in ottobre e novembre, tornerà sul palco principale del VAI Spettacolo di immersioni al NAEC Stoneleigh l'1 e il 2 marzo come oratore principale.

Biglietti due per uno sono ora in vendita per questo evento di punta del calendario delle immersioni nel Regno Unito.