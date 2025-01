Solomon Airlines lancia la prima rotta trans-Tasman

at 5: 21 am

Voli Solomon Airlines a partire dal 21 febbraio 2025 Auckland-Brisbane da NZD$ 238 solo andata, NZD$ 513 andata e ritorno

Solomon Airlines celebra il primo servizio Trans-Tasman della compagnia aerea da Auckland a Brisbane con

'Tariffe di lancio Auckland-Brisbane della Solomon Airlines' da $ 238 USD un modo e NZD $ 513 andata e ritorno (tasse incluse). Le tariffe speciali sono le tariffe aeree full-service più basse attualmente disponibili tra Nuova Zelanda e Australia.

Solomon Airlines volerà da Auckland a Brisbane con un aereo Airbus A320 che offre 12 posti in Business Class in un

Configurazione 2 x 2 e 138 posti in Economy Class in una configurazione 3 x 3. Il tempo di volo è di 3 ore e 45 minuti.



'Tariffe di lancio Auckland-Brisbane della Solomon Airlines' sono in vendita fino ad esaurimento scorte e includono:

Compagnia aerea con servizio completo, pasti deliziosi, snack, bevande, eccellenza nel servizio di bordo

Ampia franchigia bagaglio gratuita da stiva* di 30 chili a persona in Economy, 40 chili in Business Class

Franchigia bagaglio a mano di 7 kg in Classe Economy e 10 kg in Classe Business

Il volo IE 725 sarà operativo il venerdì con partenza da Auckland alle 6.30 e arrivo a Brisbane alle 07.15 per consentire un'intera giornata lavorativa o trasferimenti verso altre destinazioni australiane o verso le Isole Salomone

Collegamenti in giornata per Honiara e Munda, porta d'accesso alle principali destinazioni turistiche nelle province occidentali e di Isabel

Ottima opportunità per provare una compagnia aerea locale del Pacifico, la compagnia di bandiera nazionale molto amata delle Isole Salomone

*Per i soci Belama Plus e le tariffe completamente flessibili si applicano franchigie bagaglio aggiuntive

Solomon Airlines ha affermato che la nuova rotta rappresenta una caratteristica importante del nuovo programma internazionale della compagnia aerea.



"Siamo entusiasti di lanciare i nostri primi voli trans-Tasman che offrono ai Kiwi una nuova scelta di compagnie aeree direttamente per Brisbane e a coloro che viaggiano verso le Isole Salomone, un comodo collegamento in giornata via Brisbane verso i nostri gateway internazionali di Honiara e Munda", ha affermato John Wopereis, responsabile commerciale di Solomon Airlines.



"I voli Auckland-Brisbane in entrambe le direzioni sono programmati per offrire un'ottima connettività, rendendo il viaggio più facile e conveniente per i viaggiatori d'affari e di piacere, così come per i lavoratori RSE e il traffico VFR, ovvero coloro che visitano amici e parenti in Australia, Nuova Zelanda e Isole Salomone", ha affermato.



"Sebbene prevediamo che molti utilizzeranno il volo per i viaggi diretti tra Auckland e Brisbane, il servizio si collega perfettamente anche ai nostri voli da Brisbane a Munda e Honiara, consentendo viaggi in giornata dalla Nuova Zelanda via Brisbane verso alcune delle principali destinazioni turistiche delle Isole Salomone nelle province occidentali e di Isabel", ha aggiunto.

"Questa rotta fa parte del nostro programma internazionale ampliato, progettato per migliorare la connettività regionale, migliorare l'efficienza operativa e garantire esperienze di viaggio fluide per passeggeri e merci", ha affermato il signor Wopereis.

Per ulteriori informazioni consultare flysolomons.com o seguici per gli ultimi aggiornamenti su Solomon Airlines, Facebook Solomon Airlines, Instagram SolomonAirlinesInsta or SolomonAirlinesLinkedIn