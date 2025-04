Soft Magic Descending fa centro con i giudici subacquei

L'istruttrice subacquea britannica e artista professionista Laura Parker non era a conoscenza del concorso Asia Dive Expo (ADEX) Voice of the Ocean finché non ne ha letto su un Divernet guida alle fiere internazionali di immersioni all'inizio di quest'anno.

È felice di aver dato seguito all'iniziativa, tuttavia, perché il suo dipinto Magia morbida discendente ha appena vinto la prestigiosa categoria "Opera d'arte". "Ho partecipato un po' per impulso, sperando di essere finalista, ma sono rimasta sorpresa ed emozionata nello scoprire che una delle mie due opere era effettivamente la vincitrice della categoria", ha raccontato Parker. Divernet.

Il dipinto, un esempio recente di quelli che lei definisce i suoi "riflessi acquatici", ha chiaramente impressionato un'illustre giuria all'evento di immersioni di Singapore quando i suoi membri hanno selezionato i vincitori in diretta sul palco principale della mostra il 6 aprile.

ADEX è la più grande e longeva fiera dedicata alle immersioni in Asia e il concorso Voice of the Ocean abbraccia la natura nella fotografia e nella videografia, così come nell'arte.

La giuria, composta da 10 esperti di fotografia subacquea, era particolarmente ricca di celebrità e comprendeva David Doubilet, Jennifer Hayes, Berkley White, Erin Quigley, Franco Banfi, Kate Jonker, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Tobias Friedrich e William Tan.

Vincitore dell'opera d'arte all'ADEX 2025: Soft Magic Descending

Laura Parker, una pittrice autodidatta di Richmond, nel Surrey, aveva presentato due dipinti ed entrambi erano arrivati ​​alla rosa dei candidati finali, ma Magia morbida discendente è stata descritta dalla giuria come "un'opera davvero straordinaria", tanto che diversi giudici hanno espresso il desiderio di appenderla alle pareti di casa.

luce calda

Il dipinto di 46 x 46 cm è realizzato con acrilico e matita su un pannello di legno con supporto. Molte delle opere precedenti di Parker si basano direttamente sulle sue esperienze subacquee, con immagini che in genere riflettono la vita marina e relitti arrugginiti, ma Magia morbida discendente è una vista dall'alto ispirata alle passeggiate lungo i torrenti tortuosi.

"Magia morbida discendente "È un'esplorazione di colori e motivi, che si rincorrono e si intrecciano mentre la luce calda guizza sulle scure profondità acquatiche", ha scritto Parker nella descrizione della sua partecipazione al concorso. "Apprezzo le infinite possibilità di cambiare forme e figure create da questi movimenti increspati e rispondo intuitivamente muovendo la pittura con gesti audaci ed espressivi.

"Usando una cazzuola da stuccatore, anziché un pennello, non posso controllare completamente come la pittura si muove e si fonde. Sperimentare e correre rischi è ciò che mi entusiasma, quando riesco a scoprire immagini sorprendenti e inaspettate mentre applico più strati di pittura per evocare la luce che danza sull'acqua, proietta ombre, crea forme e atmosfere."

Anche l'altro progetto di Laura Parker, Wrecked, basato sulle sue esperienze di immersioni, è arrivato in finale

"Per me, fare arte è emozionante, spaventoso, frustrante, avvincente, gratificante e una parte assolutamente indispensabile della mia vita", aggiunge Parker. Il suo il lavoro è apparso per la prima volta on Divernet nel 2021, quando l'opera d'arte ispirata ai Caraibi Nel profondo è stato scelto per essere proiettato sui tre piani di un negozio di abbigliamento in Oxford Street a Londra.

L'aveva dipinta "come un antidoto alla tristezza del lockdown, mentre ricordavo i momenti sereni vissuti sotto le onde".

Parker si è qualificata come subacquea nelle Isole Vergini Britanniche nel 2006, all'età di 54 anni, ed è tornata nel Regno Unito per diventare istruttrice l'anno successivo. Molti dei suoi dipinti subacquei si basano sulle sue esperienze di immersioni e fotografia a Grenada.

Scopri di più sull'artista sul suo sito web, e di più su ADEX Voice of the Ocean

