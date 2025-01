La corsa subacquea attraverso 7 continenti porta il record mondiale

Il subacqueo statunitense Barrington Scott ha stabilito un record mondiale verificato nel Guinness per il tempo più breve nell'immersione subacquea in tutti e sette i continenti.

Il traguardo da battere era di 30 giorni, ma Scott, noto anche come BJ, è riuscito a completare l'impresa in meno di 20. Il suo viaggio intorno al mondo è stato effettuato in 19 giorni, 19 ore e 40 minuti tra il 13 novembre e il 3 dicembre dell'anno scorso.

Scott in Thailandia (Barrington Scott / Bj.thetraveller)

"Stabilire questo record è più di un risultato personale, è una testimonianza di resilienza, esplorazione e bellezza del mondo sottomarino del nostro pianeta", afferma Scott. "Spero che questo ispiri altri, soprattutto all'interno della comunità nera, ad abbracciare gli sport acquatici e l'avventura".

In qualità di sostenitore della rappresentanza negli sport acquatici, Scott afferma di impegnarsi per aumentare la diversità in un settore delle immersioni subacquee in cui gli afroamericani rappresentano solo il 5-8% della forza lavoro.

Guarigione e scopo

A PADI Master Scuba Diver Trainer since 2021, Scott is also a trained chef, freediver, children’s book author and photographer. He grew up in New York’s Bronx before moving to Phoenix, Arizona, but now spends most of his time in Thailand, which he says he chose as his base for its diving opportunities as well as its culture and beauty.

Da bambino racconta di essere stato affascinato dal mondo naturale visto attraverso canali televisivi come National Geographic e Discovery.

Dopo aver trascorso del tempo in affidamento e aver completato un dispiegamento militare in Afghanistan come tecnico di campo nei Marines degli Stati Uniti, racconta di aver trovato "guarigione e scopo" attraverso un amore per le immersioni subacquee iniziato nel 2015. Ha imparato a immergersi alle Bahamas e da allora questo sport lo ha portato in più di 35 paesi.

Un nuovo record mondiale Guinness

Aveva deciso di raccogliere 50,000 dollari americani attraverso sponsorizzazioni e donazioni per il suo Guinness World Records offerta, e afferma che il suo viaggio vorticoso attraverso sette continenti ha regalato molte esperienze "uniche nella vita" in una vasta gamma di ecosistemi marini diversi, dalle acque incontaminate dell'Antartide alle barriere coralline dell'Australia.

Ogni immersione, ha affermato, ha sottolineato anche l'urgenza della salvaguardia dell'ambiente marino.

"Una delle mie immersioni più memorabili resta quella in Honduras con gli amici, ma questa spedizione mi ha insegnato che spingersi oltre i limiti del possibile può aprire le porte ad altri che seguiranno la mia strada", afferma Scott.

Dice che ha intenzione di continuare a ispirare i viaggiatori solitari e a condividere consigli di viaggio tramite il suo Instagram Bj.il viaggiatore, promuovendo al contempo il turismo sostenibile e la salvaguardia dell'ambiente marino.

