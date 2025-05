Paul Toomer lascia Dive RAID International

Il famoso istruttori tecnici, formatore ed esploratore Paul Toomer ha annunciato che lascerà la Dive RAID International, l'agenzia di formazione subacquea che lui stesso ha contribuito a far diventare ciò che è oggi.

In una dichiarazione, Paul ha dichiarato: "È con tristezza che devo annunciare che non sono più coinvolto in Dive RAID International (RAID HQ). Questa decisione non è stata presa alla leggera e riflette un'intesa reciproca tra RAID e me. Ho apprezzato molto il contributo alla crescita e ai successi di RAID nel corso degli anni. Tuttavia, ora abbiamo visioni diverse per il futuro ed è tempo per me di intraprendere una nuova strada.

Al momento, non sono più in grado di rispondere alle richieste di informazioni da parte di membri RAID, uffici regionali o rappresentanti. Per qualsiasi domanda, vi preghiamo di rivolgervi direttamente all'ufficio RAID locale o a Dive RAID International. Le informazioni di contatto sono disponibili sul sito web ufficiale.

Anche se non sono più coinvolto con RAID HQ, non ho perso la passione per questo fantastico settore e continuerò a insegnare e immergermi. I miei rebreather saranno probabilmente usati più spesso ora che mai.

"Certamente, auguro ai ragazzi del RAID tutto il meglio per il futuro."

Paul è da decenni un punto fermo nel mondo delle immersioni e ha ricoperto posizioni prestigiose presso giganti del settore come PADI e SSI. È certo che le sue competenze uniche verranno riutilizzate nel prossimo futuro.