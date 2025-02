PADI affida a Sylvia Earle un nuovo ruolo

PADI ha più di 120 AmbassaDivers che rappresentano la sul posto agenzia, ma la sua ultima nomina ha uno status speciale: la biologa marina, oceanografa ed esploratrice Dott.ssa Sylvia Earle è stata appena nominata prima PADI Emeritus AmbassaDiver.

Oggi 89enne, Earle ha alle spalle una carriera che comprende più di 100 spedizioni marine, quasi 10,000 ore trascorse sott'acqua, tra cui immersioni da record, più di 200 pubblicazioni e conferenze su questioni oceaniche in più di 80 paesi.

"La Dott. ssa Earle incarna tutto ciò che PADI rappresenta e celebriamo il suo continuo impegno nell'ispirare le future generazioni di subacquei e ambientalisti", afferma Kristin Valette Wirth, responsabile del marchio e dei soci di PADI Worldwide.

Sylvia Earle fuori dall'habitat dell'Acquario in Florida nel 2012

"Per decenni, ha continuato a rompere il soffitto di cristallo e a dimostrare cosa è possibile fare quando si tratta sia di cercare avventure che di salvare l'oceano.

"È un privilegio poter dare voce alla sua eredità come subacquea e sostenitrice della causa degli oceani".

Il programma PADI AmbassaDiver ha ormai 10 anni e i subacquei che ha scelto fanno parte di un team globale impegnato a incoraggiare le proprie comunità a sperimentare, esplorare e proteggere il mondo sottomarino, afferma l'agenzia.

"Non vedo l'ora di essere un campione per PADI e di usare questo onore per ispirare rispetto, amore e cura per l'oceano, fornendo al contempo una guida efficace sulla sicurezza per coloro che cercano avventure sott'acqua", afferma Earle, che è considerato uno dei primi scienziati ad aver utilizzato le immersioni subacquee per documentare in prima persona la vita marina.

Sylvia Earle agli inizi (Al Giddings)

È stata la prima donna a ricoprire la carica di capo scienziato della National Oceanographic & Atmospheric Administration degli Stati Uniti (NOAA) e in seguito avrebbe guidato il programma quinquennale Sustainable Seas Expeditions con i National Marine Sanctuaries della NOAA.

Earle ha registrato la camminata più profonda sui fondali marini mentre guidava il primo team tutto al femminile di acquanauti per il progetto Tektite II nel 1970. Nel 1985 ha effettuato la discesa più profonda in solitaria femminile in sommergibile a 1 km, a bordo del Rover profondo sommergibile che aveva progettato insieme al marito Graham Hawkes.

Earle nel sommergibile DeepWorker

Nel 1992 “Her Deepness” fondò Deep Ocean Exploration & Research per sviluppare sommergibili e altre tecnologie sottomarine,

Lei rimane impegnata. Nel 2009 ha fondato Mission Blue, dedicata alla creazione di più aree marine protette e alla designazione di ciò che lei chiama "Hope Spots". È anche co-conduttrice del YouTube serie Immergiti con Liz e Sylvia, con la figlia Liz Taylor e ospiti speciali.

I riconoscimenti includono TIME Magazineil primo premio Hero for the Planet nel 1998, il TED Prize nel 2009, il premio UN Champion for the Earth nel 2014 e il Ken Burns Prize nel 2024.

Firmacopie sott'acqua nell'habitat dell'Acquario (Kip Evans)

"Il riconoscimento PADI Emeritus AmbassaDiver conferito alla Dott. ssa Earle è più di un titolo: diventerà un potente movimento che coinvolge la comunità subacquea mondiale, onora la sua eredità e ispira altri a sostenere la nostra visione condivisa di esplorare e proteggere l'oceano", afferma Wirth.

Un altro 12 PADI AmbassaDivers si prevede che saranno introdotti insieme a Earle più avanti a febbraio.

