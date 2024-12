Festival degli amanti dell'oceano 2025

at 5: 35 am

Una celebrazione cittadina della conservazione e della cultura degli oceani

Il più grande evento culturale e scientifico australiano dedicato all'oceano, Festival degli amanti dell'oceano, torna per il suo quinto anno con un tuffo ancora più grande! Espandendosi oltre le sue iconiche radici di Bondi, il festival del 2025 coprirà più sedi a Sydney per tutto il mese di marzo, con una scaletta eterogenea di eventi ispirati all'oceano mirato a celebrare, educare e ispirare azioni per un oceano più sano.

Il festival trasformerà Sydney in un vivace centro di idee, arte, musica e azione. Che sia un yoga all'alba sessione a Bondi Beach seguito da “la scienza nei tuoi costumi” colloqui, a Sfilata della spazzatura e eco mercati or tour in traghetto attraverso il porto di Sydney evidenziando gli sforzi di ripristino marino: ce n'è per tutti i gusti!

Volvo Ocean Lovers Festival 2022 – Bondi Beach Sydney – Daniel Kukec Photography

Le famiglie possono divertirsi praticando workshop e eco-mercati, gli amanti della festa possono ballare sulla spiaggia con le band, mentre gli amanti dell'oceano si immergono più a fondo con gruppi di esperti su argomenti come frutti di mare sostenibili, Conoscenze indigene del maree alternative alla rete anti-squalo.

Mercato del pesce di Sydney ospiterà eventi speciali, tra cui corsi di cucina con lo chef pluripremiato Luke Bourke e tour esclusivi dietro le quinte. Il Caricatore di carbone a nord di Sydney offrirà anche attività oceaniche adatte ai bambini, assicurando che la città adotti la salvaguardia degli oceani.

Festival degli amanti dell'oceano 2025 5

Per gli amanti dell'avventura, le opportunità includono la partecipazione a Lo squalo nutrice grigio di Valerie Taylor Censimento, lezioni di apnea e corsi esclusivi Documentari oceanici IMAXIl pubblico può incontrare scienziati oceanici o diventare uno scienziato cittadino e unirsi a un Bioblitz marino evento scientifico comunitario nella loro zona.

Fondatore del festival Anita Kolni ha espresso il suo entusiasmo: "La passione della nostra comunità amante dell'oceano è stata travolgente, spingendoci ad espanderci in tutta Sydney e a ispirare vera speranza e azione per un porto e un oceano fiorenti. Abbiamo ricevuto un generoso sostegno dal governo e dai consigli locali, fino alle organizzazioni e ai singoli individui, e siamo più che entusiasti di svelare questo programma e invitare tutti a tuffarsi nei nostri eventi questo marzo. Insieme, possiamo trasformare le increspature dell'azione in onde di cambiamento duraturo".

Il festival del 2024 ha visto un notevole 70% dei partecipanti lasciare la sensazione più ottimista, avendo appreso metodi concreti per proteggere l'oceano.

Festival degli amanti dell'oceano 2025 6

"Spargendoci in tutta Sydney, possiamo amplificare quella passione per avere un impatto davvero sorprendente sulla salute del nostro amato oceano. Questo non solo rafforza la nostra missione, ma aiuta anche a consolidare Sydney come la più grande città oceanica del mondo", ha affermato Kolni.

Festival degli amanti dell'oceano 2025 7

Scopri le date degli eventi per tutto marzo con i weekend di festival gratuiti in evidenza il 15 e 16 marzo a Darling Harbour e il 22 e 23 marzo a Bondi Beach. Ulteriori informazioni: https://www.oceanloversfestival.com

superiorità:

Visita il sito web ufficiale per maggiori dettagli e il programma completo del Festival non appena verrà svelato.

Informazioni sull'Ocean Lovers Festival

L'Ocean Lovers Festival è nato a Bondi nel 2019 e si tiene ogni anno dal 2022. Il festival è un luogo in cui "cambiare mare" in una vetrina multicanale di intrattenimento per evidenziare la protezione degli oceani e soluzioni innovative, nonché celebrare l'oceano attraverso idee, arte, musica, film, scienza e azioni.

Informazioni sulla Fondazione IMC Pacific

IMC Trading è una società leader nel trading globale con la tecnologia al centro. IMC ritiene che le aziende e coloro che lavorano per loro debbano contribuire a una società migliore. Pertanto, donano tempo, talento e denaro per arricchire le vite delle persone nelle comunità in cui vivono e lavorano, con particolare attenzione all'istruzione. Attraverso la Pacific Foundation, donano per l'impatto, supportando enti di beneficenza e organizzazioni che condividono l'impegno di aiutare i giovani a sviluppare il loro pieno potenziale.