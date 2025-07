L'Ocean Film Festival pronto per il tour britannico

L'annuale Ocean Film Festival World Tour toccherà 30 location britanniche da settembre a novembre.

Ci sono sette cortometraggi in programma, ognuno dei quali è presentato da un presentatore. Ogni proiezione offre la possibilità di vincere gadget a tema oceanico, afferma l'organizzatore.

La star dello spettacolo per i subacquei quest'anno è la mezz'ora Immergersi nell'oscurità di Jill Heinerth, considerata una delle più grandi speleosub del mondo.

Jill Heinerth in Immergersi nell'oscurità

Ripercorrendo spedizioni che vanno dall'esplorazione delle grotte più lunghe del mondo in Messico alla scoperta di gigantesche grotte di iceberg in Antartide, il documentario include interviste sincere e flashback per illustrare che il viaggio di Heinerth riguarda tanto l'esplorazione interiore quanto il superamento delle barriere fisiche.

Marianne Aventurier nell'Aquaballet

Un cortometraggio dedicato all'apnea, della durata di 5 minuti Aquaballet, presenta una performance subacquea di Marianne Aventurier filmata nella Polinesia francese.

Orche nell'Artico

Orche nell'Artico (9 min) segue un team di ricercatori che seguono il più grande raduno di orche assassine del mondo, mentre Souls (11 min) racconta le storie di sei individui: esploratori, scienziati e fotografi subacquei.

Subacqueo in Souls

C'è parecchio da dire sul surf nelle sue varie forme: Lasciami vivere (17 min) presenta il surfista di onde grandi Tom Lowe dalla Cornovaglia, mentre Astronauta Nell'oceano (11 min) guarda il bodyboarder Shane Ackerman, pronto a dimostrare che la sua ricerca è non è un il fratello meno cool del surf.

Noi i surfisti (37 min) è ambientato nelle città costiere della Liberia e si dice che offra la prova che "a volte l'aiuto umanitario più efficace non riguarda solo la sopravvivenza, ma la creazione di momenti di pura gioia trasformativa".

Noi i surfisti (Hand Studio / Frechou & Bourbon)

"L'Ocean Film Festival è più di un semplice evento cinematografico; è una celebrazione del cuore blu del nostro pianeta", afferma la direttrice del tour Nell Teasdale. "Il festival mira a ispirare un legame più profondo con il mare, offrendo un'immersione profonda nel cuore dei nostri oceani e nella vita di coloro che li amano.

Che siate degli appassionati esperti dell'oceano, dei surfisti della domenica o qualcuno che si meraviglia dei misteri degli abissi, questo festival promette un viaggio cinematografico indimenticabile.

L'Ocean Film Festival è nato in Australia e quest'anno è in tournée in Gran Bretagna per il dodicesimo anno. Inizia a Edimburgo il 12 settembre e si conclude il 6 novembre a Norwich. Per tutte le 22 date e per prenotare i biglietti, visita il sito Festival del cinema oceanico sito.

