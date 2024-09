Un sub del Regno Unito nomina il primo cavallo-pipa pigmeo dell'Africa

Non è la prima volta che il dottor Richard Smith scopre una nuova specie marina, tra cui il primo cavalluccio marino pigmeo del continente africano, ma descrive il cavalluccio marino pigmeo tubocavallo da lui fotografato nella famosa meta per le immersioni in Sudafrica, Sodwana Bay, definendolo "una piccola meraviglia".

Il piccolo pesce “accende una nuova luce sulla ricca, ma spesso trascurata, minuscola biodiversità marina dell'Africa”, afferma il subacqueo britannico che, insieme al biologo marino sudafricano Dr Louw Claassens e ad altri scienziati dell'IUCN Seahorse, Pipefish & Seadragon Specialist Group (SPS SG), ha ora descritto e dato un nome alla rara creatura.

Al pesce ago è stato dato il nome Cilindro nkosi, con nkosi che significa "re" o "capo" nella lingua locale Nguni. La struttura ossea a forma di corona sopra i suoi occhi era ritenuta conferire un aspetto regale.

Il cavallo pigmeo nel suo habitat naturale (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Il dottor Richard Smith

Il cavallo pigmeo di Sodwana non cresce più di 5 cm e fa parte della Singnatidi famiglia che comprende cavallucci marini, pesci ago e draghi marini, ma la sua posizione insolita e le sue caratteristiche distintive lo rendono un "cavalluccio marino in miniatura con un tocco in più", afferma il dott. Smith. Il suo parente più prossimo, Cylix tupareomanaia, si trova a più di 12,000 km di distanza, in Nuova Zelanda.

The pipefish was spotted clinging to a sponge on 2 Mile Reef at a depth of about 22m with the help of local diver Christo van Jaarsveld. It was classified by taxonomist Graham Short of the Australian Museum and California Academy of Sciences, and lo studio del team è appena stato pubblicato in Ittiologia ed erpetologia.

Scheletri sottoposti a scansione TC di femmine conservate (A) e maschio (B) esemplari di Cylix nkosi e (C) il loro parente più prossimo, un maschio Cylix tupareomanaia dalla Nuova Zelanda (SPS SG)

"Trovare una specie come questa ci ha spinto a guardare più a fondo nella biodiversità dell'Oceano Indiano", afferma il dott. Smith. "La sensazione è che questo sia un territorio di frontiera emozionante per la comunità della natura macroscopica: ci sono sicuramente molte altre meravigliose scoperte da fare qui".

È stato nel 2020 che i membri del SG SPS hanno identificato il Sudafrica Ippocampo nalu, il primo cavalluccio marino pigmeo mai trovato nelle acque africane. Ma entrambe le specie e l'intero Singnatidi gruppo è considerato sempre più vulnerabile alle attività umane, soprattutto a causa degli effetti del cambiamento climatico e della distruttiva pesca a strascico.

Cylix nkosi con la sua struttura della testa 'regale' (© Richard Smith / Immagini OceanRealm.com)

Il dott. Smith è un fotografo subacqueo professionista, autore di Il mondo sotto: La vita e i tempi delle creature marine sconosciute e delle barriere corallinee il cavalluccio marino pigmeo è il punto focale dell'SPS SG.

Questa autorità globale, che comprende 43 esperti internazionali che forniscono indicazioni scientifiche e tecniche ai governi e agli enti di conservazione, è gestita da Progetto Cavalluccio Marino.

"Mentre celebriamo questa straordinaria scoperta, essa serve come un ulteriore promemoria per proteggere il delicato equilibrio dei nostri oceani prima che queste specie fragili e precedentemente sconosciute scompaiano senza lasciare traccia", afferma il dott. Smith.

