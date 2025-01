Uno squalo gigante emerge in una nascita apparentemente vergine

at 9: 58 am

Negli Stati Uniti si è schiuso un uovo di squalo gigante, nonostante nel suo habitat acquario non fosse presente alcuno squalo maschio a fecondarlo da almeno tre anni.

L'uovo è stato identificato per la prima volta dal team di allevamento a Acquario di Shreveport in Louisiana nella primavera del 2024, anche se avrebbe potuto restare nascosto nella vasca già a febbraio.

Le uova di squalo gonfio impiegano normalmente dai nove mesi a un anno per schiudersi e il team sapeva che le due femmine di squalo che occupavano l'habitat non erano entrate in contatto con uno squalo maschio da prima della pandemia di Covid, all'inizio del 2021.

Squali gonfi (Cephaloscyllium ventriosum) sono un tipo di squalo gatto originario delle acque costiere del Pacifico orientale. Il loro nome deriva da un'insolita capacità degli squali di gonfiare il corpo con aria o acqua per intimidire i predatori.

L'uovo è stato attentamente monitorato nella struttura di quarantena dell'acquario fino alla schiusa del cucciolo, avvenuta il 3 gennaio, con l'assistenza del team.

Sembra che la nascita sia un raro caso di riproduzione asessuata, nota come partenogenesi, oppure di fecondazione ritardata per un lungo periodo dopo l'accoppiamento.

Dopo alcuni mesi, il team addetto all'allevamento sarà in grado di prelevare campioni di sangue dal cucciolo per effettuare l'analisi del DNA e scoprire quali di queste circostanze insolite si verificano.

"Questa situazione è incredibile e dimostra la resilienza di questa specie", ha affermato il curatore degli animali vivi dell'acquario Greg Barrick. "Siamo molto emozionati di confermare nei prossimi mesi se si è trattato effettivamente di un caso di partenogenesi o se si è trattato di fecondazione ritardata. Dimostra davvero che la vita... trova una via".

Non in esposizione

Il cucciolo di squalo, chiamato Yoko da Onyoko, una parola Chumash (nativo americano) per squalo, si diceva che stesse prosperando. Tuttavia, è noto che gli squali nati da rari eventi riproduttivi affrontano notevoli problemi di salute, quindi Yoko non è ancora in mostra e continua a essere attentamente monitorata.

Alla domanda su quando il pericolo per la vita sarebbe cessato, Barrick ha risposto Divernet: "Non sono sicuro che potremo mai rilassarci su questo fronte, ma sicuramente saremo più sicuri di noi dopo il suo primo compleanno."

Yoko richiederà un attento monitoraggio nel suo primo anno (Shreveport Aquarium)

L'anno scorso, una razza di nome Charlotte è stata trovata incinta in un acquario della Carolina del Nord nonostante non fosse stata in contatto con una razza maschio per otto anni. Si sospettava che si trattasse di un caso di partenogenesi o di fecondazione da parte di uno squalo.

I follower dei social media che avevano inizialmente festeggiato la gravidanza sono diventati impazienti e offensivi nei confronti dello staff dell'acquario quando la razza non è riuscita a far nascere i cuccioli attesi. In seguito è morta dopo che è stato scoperto che non era incinta ma aveva una malattia riproduttiva.

La partenogenesi è stata documentata per la prima volta nei draghi di Komodo negli zoo britannici nel 2006, ed è stata registrata occasionalmente negli squali zebra e nei pesci sega, ma rimane rara nei vertebrati. Perché si verifica e quali sono i suoi fattori scatenanti rimangono sconosciuti.

Anche su Divernet: Uno squalo bianco "particolare" probabilmente il primo neonato vivo mai visto, Accesso raro: embrioni di squalo martello, I cuccioli di squalo affrontano un futuro incerto, Rara scuola materna di squali trovata nell'Atlantico