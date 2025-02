Sputato fuori: perché le balene non ingoiano gli esseri umani

Sono passati quasi quattro anni da quando il subacqueo statunitense Michael Packàrd è rimasto gravemente ferito dopo aver trascorso circa 40 secondi nelle fauci di una megattera mentre si nutriva al largo di Cape Cod, nel Massachusetts. Quindi il kayakista venezuelano Adrián Simancas ha potuto ritenersi fortunato la scorsa settimana, essendo stato sputato fuori illeso quasi immediatamente dopo un incontro ravvicinato con un'altra megattera.

A differenza di Packard, il ventiquattrenne Simancas si trovava in superficie quando è stato sorpreso dalla balena e la sua esperienza in bocca è stata momentanea, anche se in questa occasione è stata ripresa in un video, dal gommone che suo padre Dell stava remando lì vicino.

L'incidente è avvenuto l'8 febbraio nella baia di Aguila, nello Stretto di Magellano, al largo della costa patagonica cilena.

Packard era stato a pescare aragoste circa 14 m di profondità, come riportato su Divernet, quando si era ritrovato a fare la sua imitazione di Giona, ma dopo che la balena aveva ripetutamente scosso la testa incredula, il subacqueo era stato sputato in superficie e lasciato con una storia memorabile da raccontare.

Fortunately he had been able to pull off an impressive regolatore recovery while still engulfed by the whale.

Sia lui che Simancas erano comunque convinti che sarebbero morti. Si poteva sentire Dell Simancas dire al figlio, che inizialmente aveva pensato di essere stato attaccato da un'orca, di mantenere la calma mentre lo raggiungeva dopo l'incidente.

Dell Simancas trova suo figlio illeso dopo l'incontro con la balena (Dell Simancas)

Sebbene l'esperienza fosse durata solo pochi secondi, Adrián affermò che, come Packard, era consapevole dei muscoli della mascella della balena e del terrore che provava all'idea di essere inghiottita.

I titoli dei giornali hanno anche riferito che Simancas è stata "inghiottita" dalla balena, ma in realtà nessuna megattera sarebbe in grado di inghiottire un essere umano perché, nonostante la bocca capiente, la sua gola si estende per meno di 40 cm e ha le dimensioni di un pugno nel punto in cui inizia lo stretto esofago.

La balena non ha denti per sminuzzare la preda. Lo stesso vale per la maggior parte delle altre balene, comprese quelle giganti come le balene azzurre, e persino le balene dentate non hanno un morso acuto.

Solo capodoglio che, con una gola larga fino a 60 cm, è in grado di ingerire calamari giganti, potrebbe teoricamente divorare un essere umano, anche se la prospettiva è estremamente remota.

Such physical encounters with large cetaceans are not only rare but invariably accidental, as two female whale-watchers found while paddling a kayak off Avila beach in California in 2020. They made their own headlines when they suddenly found themselves in the middle of a large baitball after being tipped into the water by a feeding humpback.

Anche su Divernet: L’incontro troppo ravvicinato con la balena del subacqueo