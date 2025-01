Consolazione per la morte del cucciolo di orca – ma non per J35

La cucciola femmina nata di recente dall'orca Tahlequah a Puget Sound, Washington, è morta e, ancora una volta, si dice che la madre addolorata tenga il corpo con sé, come fece con un precedente cucciolo morto sette anni fa.

I ricercatori del Centro per la ricerca sulle balene (CWR) avevano riferito che la madre, ufficialmente designata J35 tra il gruppo J delle orche assassine del Pacifico nord-occidentale, aveva partorito, ma avevano anche avvertito che il suo comportamento e quello del suo cucciolo J61 erano ha dato origine a preoccupazioni per la salute, come Divernet segnalato il 27 dicembre.

"La morte di J61 è particolarmente devastante, non solo perché era una femmina che un giorno avrebbe potuto potenzialmente guidare la propria linea materna, ma anche data la storia di sua madre J35, che ha perso due dei quattro vitelli documentati, entrambi femmine", ha affermato il CWR.

L'Orca J35 non è sopravvissuto (Maya Sears)

Ha aggiunto che J35 era stata vista per la prima volta usare il suo rostro o un pinna per trasportare il corpo di J61 il giorno di Capodanno. Un simile comportamento di lutto era noto, sebbene le sue azioni nel 2018, quando coprì una distanza di 1,600 km in questo modo per 17 giorni, avessero attirato l'attenzione internazionale perché erano così estreme.

I branchi di orche assassine sono famiglie allargate che restano unite per tutta la vita. Le madri in lutto possono esprimere ulteriormente le proprie emozioni modificando i richiami, riducendo l'assunzione di cibo o rallentando i movimenti, mentre altre orche nel branco spesso restano vicine per fornire supporto.

Carenza di salmone

Il primo cucciolo di J35 ha ora 14 anni e anche il terzo, nato nel 2020, è vivo. Fanno parte della popolazione di orche assassine residenti nel sud (SRKW) in pericolo critico, che soffre di una carenza di salmone reale che fornisce la loro principale fonte di cibo, combinata con gli effetti dell'inquinamento, del rumore delle navi e del cambiamento climatico.

La popolazione è stata ridotta a 75 esemplari, comprese quelle che si ritiene siano solo 23 femmine riproduttive.

Pesca NOAA aveva precedentemente riferito che le condizioni fisiche di J35 apparivano "subnormali", il che suggeriva che non era riuscita ad accumulare abbastanza grasso per un allattamento di successo e che il vitello era probabilmente nato prematuro e non sembrava vivace.

Tuttavia, c'erano motivi di consolazione per la perdita di J35 l'ultimo giorno del 2024, con la conferma della nascita di un'altra orca SRKW, denominata J62. Avvistata tra un certo numero di femmine adulte, il suo sesso e l'identità della madre dovevano ancora essere stabiliti. "Il cucciolo sembrava fisicamente e comportamentalmente normale", ha riferito il CWS.

I ricercatori hanno in programma di effettuare osservazioni di follow-up sia su J35 che sul nuovo cucciolo J62, non appena le condizioni e i movimenti delle orche lo consentiranno.

