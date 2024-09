La Marina libera 6 tartarughe restaurate alle Azzorre

La Royal Navy ha riportato nelle calde acque dell'Atlantico sei rare tartarughe marine, guarite dopo essere state trascinate a riva dalle onde in condizioni di "shock da freddo" sulle coste del Regno Unito circa 20 mesi fa.

Equipaggio della nave pattuglia HMS Medway li ha liberati al largo delle Azzorre durante il viaggio da Plymouth ai Caraibi per supportare le operazioni internazionali di lotta al traffico di droga e assistere le comunità insulari colpite dall'uragano.

Nei primi mesi del 2023, Divernet aveva segnalato un'inondazione di tartarughe sotto shock freddo arenandosi nel Regno Unito. Questo è accaduto quando la mezza dozzina di giovani esemplari è stata spazzata via dalla costa orientale dei Caraibi o degli Stati Uniti da forti venti e correnti atlantiche. Sarebbero morti se non fossero stati trascinati a riva e salvati.

Primo piano di una delle tartarughe (Royal Navy)

Cinque sono sbarcati in Cornovaglia e nel Devon e sono stati curati dal personale del Newquay's Acquario Blue Reef, mentre il sesto è stato ristabilito in salute da Zoo marino di Anglesey dopo essere stato trovato sulla spiaggia di un'isola.

"Tutte le tartarughe sono arrivate in condizioni precarie: in molti casi non eravamo sicuri che avrebbero resistito durante la notte", ha affermato Steve Matchett, curatore del gruppo del Blue Reef Aquarium.

"Erano tutti disidratati ed emaciati. Ciò è dovuto al fatto di aver avuto troppo freddo per un lungo periodo e di non essere stati in grado di nutrirsi/funzionare correttamente. Sono tutti prosperati una volta che li abbiamo fatti superare le fasi iniziali".

Lezioni di assistenza da parte dello staff del Blue Reef Aquarium per i volontari custodi delle tartarughe della Royal Navy, il sottotenente Adam Whitelaw e il tecnico di ingegneria Ryan Brooks (Royal Navy)

In corso

Quando arrivò il momento di rimpatriare le tartarughe – chiamate Jason, Gordon, Perran, Hayle, Holly e Tonni – la Royal Navy offrì la sua assistenza e le caricò a bordo Medway in casse insieme al suo normale carico di scorte alimentari, pezzi di ricambio per macchinari e kit di soccorso in caso di calamità.

L'equipaggio si riunisce per assistere al rilascio delle tartarughe (Royal Navy)

Le tartarughe non avevano bisogno di essere nutrite a bordo, solo che i loro contenitori fossero tenuti puliti e la temperatura dell'acqua mantenuta sopra i 20°C. Uno dei due marinai che si sono offerti volontari come custodi temporanei delle tartarughe, l'ingegnere tecnico Ryan Brooks, le ha descritte come "sorprendentemente poco impegnative".

"Tutto quello che dobbiamo fare è assicurarci che le loro gabbie siano pulite e che le tartarughe siano felici, comode e umide, che non si secchino o soffrano di punti dolenti, il che significa sostanzialmente controllarle due volte al giorno", ha affermato.

Di nuovo in mare

MedwayL'equipaggio si è radunato sul ponte di volo per osservare il ritorno delle tartarughe in mare al largo delle Azzorre. "Come marinai professionisti, molti di noi sono desiderosi di fare il possibile per ridurre la perdita di biodiversità in mare", ha affermato Rod Jones, consulente senior per la protezione ambientale marittima della RN.

Fine del viaggio verso ovest per una tartaruga caretta (Royal Navy)

"Incontrare la fauna marina è una delle grandi gioie della navigazione e se possiamo contribuire, anche in piccola parte, a rendere ciò più probabile in futuro, saremo lieti di poterlo fare".

"Questo è ciò a cui aspiriamo sin dal primo giorno", ha detto Frankie Hobro, proprietario dell'Anglesey Sea Zoo, quando Tonni, la tartaruga che aveva curato, è stata raccolta. "Siamo emozionati e un po' emozionati, in un certo senso felici.

"È anche in mani molto, molto sicure. È meraviglioso vedere quanto sia entusiasta ed eccitato l'equipaggio della Marina e quanto sia desideroso di prendersi cura di queste tartarughe: è adorabile".

