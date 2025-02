Subacquei, i pesci selvatici sanno chi siete!

at

at 9: 42 am

I pesci che i subacquei incontrano in natura hanno la capacità di distinguerci, a patto che li aiutiamo con qualche indizio visivo, come il colore della nostra attrezzatura subacquea.

È quanto emerge da un nuovo studio del Max Planck Institute of Animal Behaviour (MPI-AB) in Germania, che si è ispirata alle esperienze dei suoi subacquei scientifici presso una stazione di ricerca mediterranea in Corsica.

A un certo punto di ogni stagione di pesca sul campo, i subacquei avevano scoperto che i pesci selvatici li seguivano e rubavano il cibo inteso come ricompensa sperimentale. I singoli pesci sembravano riconoscere il sub che aveva precedentemente trasportato il cibo e seguivano solo quel sub ignorando gli altri.

Tuttavia, le ricerche precedenti sulla capacità dei pesci di distinguere i singoli esseri umani erano state molto limitate.

È stato dimostrato che i pesci arcieri allevati in cattività riconoscono le immagini generate al computer dei volti umani in esperimenti di laboratorio "ma nessuno si è mai chiesto se i pesci selvatici abbiano la capacità, o addirittura la motivazione, di riconoscerci quando entriamo nel loro mondo sottomarino", afferma il co-primo autore del nuovo studio, lo studente di dottorato MPI-AB Maëlan Tomasek, dell'Università di Clermont Auvergne in Francia.

Volontari disponibili

Gli scienziati hanno condotto una serie di esperimenti in acque libere a una profondità di 8 metri, con i pesci che hanno partecipato allo studio come "volontari volontari che potevano andare e venire a loro piacimento", osserva Katinka Soller, co-prima autrice e studentessa laureata presso l'MPI-AB.

Nella prima fase sperimentale Soller ha “addestrato” i pesci, cercando di attirare la loro attenzione mentre indossava un giubbotto rosso brillante e li nutriva mentre nuotava per una distanza di 50 metri.

Col tempo eliminò i segnali evidenti fino a indossare solo la semplice attrezzatura subacquea. Teneva il cibo nascosto e dava da mangiare solo ai pesci che l'avevano seguita per tutti i 50 metri.

Tra le decine di specie di pesci che popolano la stazione marina, due specie di orate in particolare hanno partecipato volentieri alle sessioni di addestramento, sorprendendo gli scienziati per la loro curiosità e disponibilità a imparare.

"Una volta entrato in acqua, è bastato un secondo prima che li vedessi nuotare verso di me, apparentemente dal nulla", racconta Soller.

Gli stessi individui partecipavano alle sessioni giorno dopo giorno, diventando così familiari che lei poteva dare loro dei nomi, come "Bernie con due squame argentate luccicanti sulla schiena e Alfie che aveva un morso alla pinna caudale".

Le scale di Bernie, studente appassionato, lo hanno reso riconoscibile (MPI-AB)

Due subacquei, attrezzatura diversa

Dopo 12 giorni si poteva contare su circa 20 pesci identificabili che seguivano Soller durante le nuotate di allenamento.

La successiva fase sperimentale consisteva nel verificare se i pesci riuscivano a distinguere Soller da un altro subacqueo: così lei e Tomasek avrebbero indossato mute e pinne di colori diversi e avrebbero nuotato in direzioni diverse partendo dallo stesso punto di partenza.

Il primo giorno i pesci hanno seguito entrambi i subacquei allo stesso modo, apparentemente in difficoltà nel decidere quale inseguire. Tomasek non ha dato da mangiare ai pesci che lo seguivano, tuttavia, e il secondo giorno il numero di pesci che seguivano Soller è aumentato in modo significativo.

Per verificare che i pesci stessero imparando a riconoscere il sub giusto, i ricercatori si sono concentrati su sei pesci e hanno scoperto che quattro di loro mostravano forti curve di apprendimento positive nel corso dell'esperimento.

"Questo è un risultato interessante perché dimostra che i pesci non seguivano Katinka semplicemente per abitudine o perché c'erano altri pesci", afferma Tomasek. "Erano consapevoli di entrambi i subacquei, li testavano tutti e scoprivano che Katinka aveva prodotto la ricompensa alla fine della nuotata".

Visione dei colori

Attrezzatura subacquea distintiva per aiutare i pesci (a sinistra) seguita dall'indossare lo stesso kit

Gli scienziati hanno poi ripetuto le prove indossando un'attrezzatura subacquea identica e hanno scoperto che i pesci non erano più in grado di distinguerli. "Quasi tutti i pesci hanno una visione a colori, quindi non sorprende che l'orata abbia imparato ad associare il subacqueo corretto in base alle macchie di colore sul corpo", afferma Tomasek.

I subacquei umani fanno più o meno la stessa cosa, sottolinea: "I volti sono distorti dalle maschere da sub, quindi di solito ci affidiamo alle differenze tra mute, pinne o altre parti dell'attrezzatura per riconoscerci a vicenda". Con più tempo a disposizione, gli scienziati ritengono che i pesci potrebbero aver imparato a distinguere i subacquei utilizzando tratti umani più sottili come i capelli o le mani.

"Li abbiamo già osservati avvicinarsi ai nostri volti e scrutare i nostri corpi", dice Soller. "Era come se stessero studiando noi, non il contrario".

"Non mi sorprende che questi animali, che si muovono in un mondo complesso e interagiscono con una miriade di specie diverse ogni minuto, riescano a riconoscere gli esseri umani basandosi su segnali visivi", afferma l'autore senior Alex Jordan, che dirige un gruppo presso il MPI-AB.

"Immagino che la cosa più sorprendente sia che saremmo sorpresi che possano farlo. Ciò suggerisce che potremmo sottostimare le capacità dei nostri cugini sottomarini."

"Potrebbe sembrare strano pensare che gli esseri umani condividano un legame con un animale, come un pesce, che si trova così lontano da noi nell'albero evolutivo che non riusciamo a comprendere intuitivamente", conclude Tomasek.

"Ma le relazioni uomo-animale possono superare milioni di anni di distanza evolutiva se ci prendiamo la briga di prestare attenzione. Ora che sappiamo che loro ci vedono, è tempo che noi vediamo loro". Lo studio ha appena stato pubblicato nella rivista Biology Letters.

Anche su Divernet: Negli inferi: nuovo ecosistema trovato sotto i fumatori caldi, Vita segreta delle spugne, mobile verso l'alto