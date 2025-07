La Cornovaglia entra nello spirito della Settimana Nazionale della Marina

Il tema dell'imminente Settimana marina nazionale del 2025 è "i fondali marini sotto le onde", afferma il Cornwall Wildlife Trust (CWT).

Da oggi (26 luglio) fino a domenica 3 agosto sono organizzate numerose attività all'aperto per aiutare le persone a scoprire e apprezzare la fauna marina della Cornovaglia.

Progettate per accogliere famiglie e persone di tutte le età, le attività includono passeggiate tra le pozze di scoglio, safari di snorkeling nei prati di fanerogame marine, avvistamento dei delfini dalle scogliere e pulizia delle spiagge, di cui almeno una con discoteca silenziosa.

"Partecipando ci aiuterai a monitorare e documentare la fauna selvatica della Cornovaglia", afferma CWT. "La Cornovaglia ospita una delle più ricche specie marine del Regno Unito, dai minuscoli e rari coralli colorati ai giganteschi squali elefante.

Ricerca sulla costa di Stackhouse Cove (Matt Slater)

L'ambiente marino è purtroppo sottoposto a crescenti pressioni a causa delle pratiche di pesca dannose, dello sviluppo in mare e dell'inquinamento causato dall'agricoltura, dalle acque reflue e dalla plastica. Attraverso la sua Settimana Marina Nazionale, il Cornwall Wildlife Trust spera di ispirare una nuova generazione di ambientalisti e volontari marini ad agire per la natura.

"La Settimana Nazionale del Mare offre a tutti l'opportunità di esplorare la propria costa e di partecipare ai fantastici gruppi associati "Your Shore" in tutta la Cornovaglia", afferma Katie Bellman, responsabile del coinvolgimento marino del CWT. "C'è qualcosa per tutti, con oltre 25 eventi in programma in tutta la contea".

CWT è uno dei 46 trust nel Regno Unito che insieme costituiscono la Royal Society of Wildlife Trusts. Un elenco di Eventi della Settimana Nazionale della Marina specifiche per la Cornovaglia sono disponibili sul sito CWT.

