Muore la famosa "balena spia" – tra le ricadute dei follower umani 

La famosa balena beluga Hvaldimir, un tempo ritenuta sfruttata dalla Russia per attività di intelligence militare e seguita da vicino dal pubblico norvegese negli ultimi cinque anni, è morta improvvisamente.

La sua morte, la cui causa è sconosciuta, avviene alla vigilia del suo trasferimento, un piano che aveva diviso gli ambientalisti che avevano sostenuto la sua causa nel corso degli anni.

Grazie al supporto delle balene OneWhale e, più di recente, Marine Mind, che solitamente monitorano gli spostamenti di Hvaldimir, l'uomo è stato visto vivo l'ultima volta ieri mattina (30 agosto), in apparente buone condizioni e mentre si immergeva a intervalli regolari, al largo della costa sud-occidentale della Norvegia, vicino a Stavanger.

La Guardia Costiera era stata informata per assicurarsi che il traffico marittimo fosse a conoscenza della presenza di Hvaldimir, ma la balena bianca è stata successivamente avvistata galleggiare in superficie per un lungo periodo e una motovedetta è arrivata verso le 2.30 per constatare che era morta.

La simpatica balena beluga (Marine Mind)

Un peschereccio ha trainato Hvaldimir al porto di Risavika, dove è stato tirato fuori dall'acqua e caricato su un camion dall'autorità portuale in attesa di accordi per un'autopsia. Hvaldimir era lungo più di 4 m e si stima che pesasse più di 1,200 kg.

La causa della morte non è chiara, secondo Sebastian Strand, il biologo marino che ha fondato Marine Mind. Ha detto che c'erano segni sul corpo, ma che potrebbero essere stati causati da altri animali selvatici dopo la morte.

'Attrezzatura San Pietroburgo'

Hvaldimir è diventato famoso quando è stato trovato dai pescatori a Hammerfest, nella Norvegia settentrionale, nell'aprile 2019. Indossava un'imbracatura stretta con la scritta "Equipment St Petersburg", apparentemente progettata per contenere una macchina fotografica, e si supponeva che fosse stato preparato per essere una spia subacquea per l'esercito russo.

A suo agio con le persone, il beluga amichevole sembrava aver trascorso gran parte della sua vita in cattività. Era soprannominato Hvaldimir, anche se in seguito in Scandinavia veniva generalmente chiamato Hvaldi (Hval è il termine norvegese per balena) per evitare qualsiasi collegamento con il presidente russo, e l'imbracatura è stata rimossa.

Le balene beluga si trovano solitamente nelle remote acque dell'Artico, ma Hvaldimir sembrava accontentarsi di restare nelle acque più calde e trafficate del Mare del Nord, spingendosi l'anno scorso addirittura più a sud, nella Svezia sudoccidentale, suscitando ulteriori preoccupazioni per la sua sicurezza.

Hvaldimir la balena beluga amichevole (OneWhale)

La carità Una Balena era stata creata all'inizio per proteggere Hvaldimir, con l'intento di creare una riserva di balene sicura per lui e per gli altri mammiferi prigionieri liberati.

A luglio di quest'anno ha annunciato che la Direzione della pesca norvegese aveva dato il permesso a Hvaldimir di essere ricollocato nelle acque artiche a Varangerfjord, Finnmark, vicino a un branco selvaggio con cui potrebbe essere integrato in seguito. Si diceva che i voli fossero già stati organizzati quando è stata annunciata la morte di Hvaldimir.

Tuttavia, in precedenza alcuni biologi marini avevano sostenuto che tale mossa avrebbe messo in pericolo il benessere della balena e si erano staccati per formare Mente MarinaLa frattura si è riflessa sulla stampa norvegese.

"Non una morte naturale"

"Non conosciamo ancora le modalità della morte, ma si trovava in acque molto trafficate... quindi prevediamo che non si sia trattato di morte naturale", ha dichiarato la fondatrice di OneWhale Regina Haug dopo la notizia della morte di Hvaldimir.

L'ente di beneficenza, che ha eseguito controlli sanitari annuali sul beluga, ha descritto Hvaldimir come "una giovane balena sana senza segni di malattia". La normale aspettativa di vita di una balena beluga è stimata tra i 35 e i 50 anni. "Abbiamo chiesto alle autorità norvegesi di effettuare un'autopsia e loro si sono fatti avanti per farlo", ha affermato Haug.

"Siamo addolorati. Siamo anche arrabbiati, perché abbiamo dovuto combattere così duramente, per così tanto tempo, per aiutarlo a uscire dal pericolo. E finalmente era così vicino ad avere una vita migliore.

"Ma siamo arrabbiati con coloro che hanno lavorato per bloccare la sua mossa e diffondere disinformazione... c'è una manciata di umani che volevano tenerlo intrappolato e impedire a questo dolce animale di ricevere aiuto prima".

Sebastian Strand di Marine Mind e altri volontari con Hvaldimir (Marine Mind)

"Hvaldimir non era solo una balena beluga; era un faro di speranza, un simbolo di connessione e un promemoria del profondo legame tra gli esseri umani e il mondo naturale", ha affermato Strand di Marine Mind.

"Negli ultimi cinque anni, ha toccato la vita di decine di migliaia di persone, unendo le persone in soggezione di fronte alle meraviglie della natura.

"La sua presenza ci ha insegnato l'importanza della conservazione degli oceani e, così facendo, ci ha anche insegnato di più su noi stessi. Riposa in pace, Hvaldimir. Ci mancherai profondamente, ma non sarai mai dimenticato."

