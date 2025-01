Motivato dalla luce blu: incontra il corallo che cammina

I subacquei tendono a pensare ai coralli come "sessili", ovvero rimangono fermi, quindi sai esattamente dove trovarli. Tuttavia, un nuovo studio ha evidenziato la capacità di un corallo fungo di vagare sul fondale marino alla ricerca del suo habitat ideale, sebbene a un ritmo rilassato.

I coralli mobili erano noti, ma il modo in cui si muovono e navigano era rimasto “in gran parte oscuro”, secondo un team scientifico australiano guidato da Brett Lewis di Queensland University of TechnologyI ricercatori hanno studiato il piccolo spirito libero Cicloliti di Cycloseris per scoprire come e perché andrebbe a spasso.

Gli esperimenti hanno indicato una forte risposta fototattica positiva alla luce blu, il tipo che il corallo si aspetterebbe di trovare nei letti di sabbia in acque più profonde. Ha mostrato molto meno entusiasmo per il tipo di luce bianca trovata in acque superficiali più basse, che potrebbe indicare una minaccia di sbiancamento.

Ben l'86.7% dei coralli fungo si è orientato verso la luce blu quando questa illuminava un'estremità dell'acquario da laboratorio, mentre solo il 20% ha mostrato una certa predisposizione per la luce bianca.

Corallo fungo in movimento (QUT)

I coralli si muoverebbero per una o due ore per coprire distanze fino a 22 cm nelle prove con luce blu, ma potrebbero essere disturbati a coprire non più di 8 mm verso la luce bianca. Se luci blu e bianche fossero illuminate simultaneamente a ciascuna estremità della vasca, i coralli sarebbero sempre attratti verso il blu.

La fotografia time-lapse ad alta risoluzione ha rivelato la combinazione di meccanismi impiegati dal corallo per gestire il suo movimento. Gonfiando i suoi tessuti, potrebbe ridurre l'attrito, aumentare la galleggiabilità per sollevare il suo nucleo dal fondale marino e aumentare la sua superficie per catturare le correnti, come la vela di una nave.

Quando i tessuti a loro volta si contraevano, i cuscinetti ventrali o "piedi" contribuivano a regolare l'interazione o l'attrito con il substrato, consentendo al corallo di avanzare lentamente.

Infine, era anche in grado di contrarre e torcere i tessuti periferici laterali, spingendosi in avanti con uno stile simile al movimento pulsante delle meduse durante il nuoto.

Cicloliti di Cycloseris sembra sfruttare questa capacità quando fattori come gravità, correnti o onde lo hanno lasciato in una posizione sfavorevole, forse pericolosamente poco profonda, e vuole migliorare la sua prospettiva, portando i ricercatori a concludere che i coralli sono più "neurologicamente sofisticati" di quanto si pensasse in precedenza. studio è stato appena pubblicato in PLoS ONE.

I coralli diradati hanno difficoltà a riprodursi

Deposizione delle uova di corallo su una barriera corallina di Palau (Peter Mumby)

Nel frattempo, in a Università del QueenslandUno studio condotto da un team internazionale ha misurato il successo di un evento di riproduzione naturale dei coralli nel 2024 e ha scoperto che i singoli coralli devono essere posizionati a distanza ravvicinata per riprodursi con successo.

"In quella che è stata una sorpresa, abbiamo visto che i coralli dovevano essere entro 10 m l'uno dall'altro, e preferibilmente più vicini di così perché avvenisse la fecondazione", ha affermato il team-leader Prof. Peter Mumby. "Sapevamo che i coralli non potevano essere troppo distanti, ma abbiamo scoperto che devono essere più vicini di quanto ci aspettassimo.

"Gli effetti del cambiamento climatico, come lo sbiancamento, stanno uccidendo e riducendo la densità dei coralli, quindi temiamo che gli individui possano ritrovarsi troppo distanti tra loro per riprodursi con successo".

Lavorando a Palau, in Micronesia, i ricercatori hanno posizionato dei contenitori sopra 26 colonie di corallo su una barriera corallina mentre i coralli, per lo più ermafroditi, rilasciavano le loro uova e lo sperma.

Uno dei porta-uova (Peter Mumby)

"I contenitori catturavano alcune delle uova di ogni corallo e andavano alla deriva in superficie, dove seguivano la marea", ha detto il Prof. Mumby. "Sebbene le uova non potessero scappare, lo sperma poteva entrare nel contenitore e fecondarle.

"Dopo un'ora di deriva, è stata annotata la proporzione di uova fecondate per ciascun tipo di corallo, insieme alla distanza da coralli simili già stabiliti."

La fertilizzazione era in media del 30% quando i coralli erano molto vicini, ma scendeva a meno del 10% a una separazione di 10 m. A 20 m era praticamente zero.

"In futuro potremmo aver bisogno di aiutare i coralli a continuare questa parte fondamentale della loro vita", ha commentato il coautore dello studio, il dott. Christopher Doropoulos dell'agenzia scientifica nazionale australiana CSIRO.

Il sito di studio – coralli da tavola su barriere coralline poco profonde a Palau (Peter Mumby)

"Comprendere l'importanza dei quartieri locali fornisce obiettivi tangibili per interventi come il ripristino dei coralli. Idealmente, la densità dei coralli dovrebbe essere monitorata in luoghi importanti e il ripristino dovrebbe essere eseguito per riportare la densità ai livelli richiesti per una riproduzione di successo".

Le riparazioni è pubblicato in Atti della National Academy of Sciences USA (PNAS).

