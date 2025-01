Il resort per immersioni malese ha la licenza revocata

at 11: 47 am

L'isola sperduta di Layang Layang in Malesia è da tempo rinomata per le immersioni subacquee che la circondano, ma secondo una dichiarazione governativa, al suo unico resort è stata appena revocata formalmente la licenza operativa.

L'isola, parte del gruppo Spratly nel Mar Cinese Meridionale al largo della costa nord-occidentale del Borneo malese, è anche rinomata come santuario degli uccelli marini. Il resort su Swallow Reef comprendeva 86 camere per gli ospiti e un centro immersioni, e aveva una sua pista di atterraggio per collegarlo a Kota Kinabalu, a 80 minuti di distanza.

Il Ministero del turismo, delle arti e della cultura della Malesia (MOTAC) ha annullato la licenza operativa del Layang Layang Island Resort a partire dal 6 gennaio, adducendo come motivazione una violazione della legislazione sul turismo, senza tuttavia specificare il motivo preciso del suo gesto.

Il commissario per il turismo del MOTAC, Roslan Abdul Rahman, ha dichiarato che il ministero ha preso seriamente in considerazione "qualsiasi violazione della legge da parte degli operatori turistici autorizzati, per salvaguardare il benessere e gli interessi delle persone".

Politica di non rimborso

Lo scorso aprile Sommozzatore ha riferito che le autorità statali avevano ha avvisato il resort sulla mancata restituzione del 50% dei depositi versati da oltre 100 subacquei stranieri e malesi a cui era stato impedito di visitare a causa dei lockdown per il Covid-19. Non solo era stato negato loro il rimborso, ma non avevano ricevuto alcuna risposta alle loro comunicazioni.

Nel novembre 2023 il resort aveva dichiarato di non essere più in grado di operare perché non era stata concessa una licenza e quindi, in considerazione della sua "politica di non rimborso", non avrebbe restituito alcun deposito. Si dice che i rappresentanti del resort abbiano evitato tutti gli sforzi per far valere i loro diritti legali e abbiano ignorato un avviso del tribunale di ottemperare emesso nel marzo 2024.

Secondo il notiziario Malesia oggi In particolare, tre agenzie turistiche locali, Dreamy Island Holidays, Kudat Scuba Resorts e Kekung, hanno dovuto affrontare ingenti perdite finanziarie a causa della situazione.

Si dice che abbiano pagato al resort più di 272,000 ringgit malesi (circa 48,500 sterline) per le prenotazioni effettuate tra il 2020 e il 2022.

Anche su Divernet: Hanlon di Wetpixel nega di essersi seduto sui soldi dei subacquei, Operatore di immersioni con gli squali intenta cause per diffamazione contro i clienti