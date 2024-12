Unisciti a Monty Halls alle Maldive

Presentatore televisivo, autore e VAI Spettacolo di immersioni il valoroso Monty Halls si unirà a Scuba Dive Adventures per un 'Il meglio delle Maldive' viaggio a bordo della nave da crociera Emperor Serenity nel marzo 2025, e anche tu potrai unirti a lui durante il viaggio.

Il viaggio di immersioni in liveaboard "Best of the Maldives" è l'esperienza definitiva per i subacquei che vogliono esplorare i siti di immersione più famosi e spettacolari degli atolli di Male e Ari. Scoprirai i siti migliori per immersioni in canale, alla deriva e a pinnacolo, dove avrai l'opportunità di incontrare una gamma di affascinanti creature marine, tra cui mante, squali balena e molte altre specie.

Emperor Serenity ospita comodamente fino a 26 ospiti in 13 cabine. Il ponte inferiore è dotato di otto cabine con letto matrimoniale, mentre il ponte principale e quello superiore vantano ciascuno due suite con un letto king-size, un letto singolo e viste mozzafiato sull'oceano. Ogni cabina offre aria condizionata regolabile individualmente, bagni privati, ampio spazio di archiviazione e comode porte di ricarica.

Spiaggia idilliaca delle Maldive

Monty Hall

Monty Halls è un conduttore radiofonico, oratore, naturalista, ex Royal Marine, biologo marino, scrittore di viaggi e specialista della leadership. La sua esperienza comprende oltre due decenni di leadership di team in alcuni degli ambienti più remoti della Terra, presentazione di documentari sulla fauna selvatica e sulle avventure e collaborazione con aziende blue chip sia nel Regno Unito che all'estero.

Durante il viaggio alle Maldive, Monty terrà delle presentazioni serali a bordo e avrai l'opportunità di chiacchierare a livello personale e di ascoltare in prima persona i racconti di Monty sulle immersioni provenienti da tutto il mondo.

Il viaggio, che si svolge dal 16 al 23 marzo, costa £ 2,699 a persona, in base all'occupazione doppia con cabina standard. Sono disponibili upgrade. Il pacchetto include sette notti in pensione completa sulla nave, trasferimenti interni, tutte le immersioni, bombola singola da 12 litri, pesi di piombo, tè, caffè e acqua. È incluso anche il Nitrox.

NB: voli internazionali, attività non specificate e mance/gratificazioni non sono inclusi. Potrebbero essere applicati supplementi per persona singola. Si prega di notare che tutte le attività, gli orari di lancio e gli oratori ospiti sono soggetti a modifiche a causa delle condizioni ambientali locali e anche l'ordine in cui vengono condotti potrebbe cambiare.