IANTD e SEI adottano i programmi di primo soccorso 'Powered By DAN'

at 11: 44 am

Altre due agenzie di formazione subacquea hanno adottato il programma DAN per i loro corsi di primo soccorso: l'International Association of Nitrox and Technical Divers (IANTD) e la Scuba Educators International (SEI) si sono unite alla NAUI nell'adottare il programma Powered By DAN.

Grazie a Powered By DAN, le agenzie di addestramento subacqueo integrano le competenze e gli standard dei corsi DAN di supporto vitale di base, RCP, somministrazione di ossigeno e altri nella loro formazione di primo soccorso.

"L'obiettivo del DAN è di avere operatori di primo soccorso competenti in ogni sito di immersione e il nostro programma è il più completo nel settore delle immersioni e copre più competenze di qualsiasi altro corso per operatori non professionisti", ha affermato JoAnn Perry, direttore della formazione presso il DAN.

"In termini di immersioni e istruzione in acqua, le agenzie di formazione subacquea sono gli esperti. In termini di primo soccorso per infortuni da immersione, molti nel nostro settore si affidano a DAN come esperti in materia."

DAN fornisce l'e-learning e le lavagne, mentre le agenzie di formazione subacquea ospitano i contenuti sulle loro piattaforme e certificano gli istruttori e gli istruttori formatori attraverso i loro sistemi.

"Certo, SEI avrebbe potuto sviluppare il proprio programma di primo soccorso", ha affermato Jim Gunderson, presidente e CEO di SEI, "ma perché reinventare la ruota quando DAN offre già il programma più completo del settore? SEI è orgogliosa di collaborare con DAN per il nostro programma SEI First Aid – Powered By DAN. Questa partnership consentirà ai nostri istruttori e ai nostri centri di immersioni di offrire ai propri studenti e alle comunità un eccellente programma di primo soccorso in modo conveniente".

"Siamo certi che i nostri professionisti e subacquei trarranno beneficio da questa collaborazione con DAN", ha affermato il CEO di IANTD Luis Augusto Pedro. "I programmi IANTD, dal livello base in su, sono progettati per dotare i subacquei delle competenze e delle conoscenze di cui hanno bisogno per essere sicuri, responsabili e autosufficienti, e la partnership con DAN nell'istruzione di primo soccorso senza dubbio promuoverà questo obiettivo".

"I dati di ricerca, servizi medici e reclami di DAN ci forniscono informazioni cruciali sulla frequenza e gravità dei vari incidenti che si verificano durante le immersioni", ha affermato il presidente e CEO di DAN Bill Ziefle, "e abbiamo un team dedicato per monitorare gli standard internazionali di primo soccorso e mantenere il nostro curriculum aggiornato con le ultime ricerche. Siamo lieti di sfruttare questa competenza a vantaggio dell'intera comunità subacquea attraverso il nostro programma Powered By DAN".