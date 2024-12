Aiuta Fathoms Free a far rivivere Stingray

Fathoms Free è un gruppo di subacquei volontari che proteggono la fauna marina e l'ambiente a beneficio di tutti, rimuovendo gli "ALDFG" (attrezzature da pesca abbandonate, perse o altrimenti scartate) e altri detriti marini dalle acque costiere della Cornovaglia e del Devon, e ora sono ricerca di donazioni per contribuire a finanziare la rinascita della leggendaria barca subacquea della Cornovaglia Stingray.

'ALDFG' è anche noto come 'attrezzatura fantasma' o 'attrezzatura da pesca fantasma', poiché continua a 'pescare', intrappolando, intrappolando e uccidendo la fauna selvatica in modo indiscriminato. Questi animali intrappolati moriranno e fungeranno da esca, attirando altra fauna selvatica in un circolo vizioso di morte finché l'attrezzatura fantasma non verrà rimossa dall'ambiente.

Fathoms Free vuole far rivivere e riportare Stingray al suo antico splendore per aumentare la capacità di conservazione marina dell'area e continuare l'eredità dell'amato skipper della Cornovaglia Mark Milburn. Vogliono una barca che consenta loro di ripulire più attrezzi fantasma e detriti marini che mai.

Il ripristino dello Stingray consentirà inoltre di fornire ad altre organizzazioni marine locali un'imbarcazione più grande e veloce che, insieme ai loro capitani volontari, incrementerà le loro attività di conservazione marina e faciliterà un maggiore coinvolgimento della comunità.

Date le attuali condizioni della barca e del rimorchio, Fathoms Free ha stimato che ci vorranno più di £ 10,000 per rimetterla in acqua e riportarla allo standard richiesto. Questa stima potrebbe rapidamente aumentare a £ 15,000 o persino £ 20,000 se non riuscissero a far funzionare il motore in modo affidabile e dovessero procurarsene uno sostitutivo o acquistare un nuovo rimorchio.

Stingray è attualmente in uno stato pietoso

Lo scafo ha bisogno di riparazioni, il rimorchio idealmente dovrebbe essere sostituito e il motore Mercury Optimax da 200 CV non si avvia. La barca non ha elettronica, equipaggiamento di navigazione o equipaggiamento di sicurezza. È uno scafo nudo con tubi. Il team Fathoms Free ha intenzione di fare tutto il lavoro da solo per mantenere i costi del progetto al minimo. Nonostante questi costi e il lavoro richiesto, non c'era una soluzione migliore di Stingray per vari motivi (vedi la storia di Stingray qui sotto).

Per aiutare Fathoms Free a ottenere un potenziale finanziamento di contropartita, l'azienda ha fissato il suo obiettivo a £ 5,000, sperando di ottenere un finanziamento di contropartita che la porti al requisito minimo stimato di £ 10,000.

La storia di Stingray

Stingray è stata progettata fin dall'inizio come una barca da immersione veloce e acquistata da Barnet Marine un paio di anni prima dell'inizio del secolo da Looe Divers, opportunamente chiamata Looe Diver 1. Il fiduciario, tesoriere e skipper più qualificato di Fathoms Free, Julian, è stato uno skipper regolare a bordo tra il 2000 e il 2005, incluso per l'affondamento dello Scylla nel 2004. Durante quel periodo, Julian ha progredito nel suo sviluppo da skipper con la barca, completando l'Advanced Powerboat e istruttore corsi.

Stingray ha iniziato come Looe Divers 1

Circa un decennio dopo che Looe Divers acquistò la barca, la vendette a Starfish Divers, che la rinominò Starfish. Sfortunatamente, Starfish Divers cessò l'attività qualche anno dopo. La barca fu trascurata e le sue condizioni peggiorarono. Non siamo sicuri di cosa le sia successo negli anni successivi, prima che Mark Milburn la trovasse e la acquistasse nel 2015 come progetto di restauro.

A causa di vari altri progetti di Mark e della mancanza di tempo libero per completare il lavoro richiesto, Starfish è rimasta trascurata finché il COVID-19 non ha dato a Mark il tempo libero per iniziare a darle un'occhiata. Fino a quel momento, a parte un rimorchio sostitutivo in alluminio non idoneo che necessitava di essere ristrutturato e un motore sostitutivo di seconda mano che nessuno aveva visto in funzione, non c'erano altri progressi per rendere la barca in grado di navigare.

Stingray durante i suoi pochi anni con Starfish Divers

Dopo un lavaggio a getto, la rimozione e la vendita del motore difettoso e la rimozione della barca fino allo scafo nudo, il primo passo è stato quello di farla rifare, cosa che è avvenuta nel luglio 2022. Fu in questo periodo che Starfish assunse il nuovo nome Stingray, dal nome della prima barca a noleggio di Mark, che era stata la base della sua attività di noleggio di immersioni, Stingray Charters. Purtroppo, Mark morì l'anno successivo e la barca incompleta, Stingray, fu nuovamente trascurata.

Mark Milburn fa un bel lavaggio a getto d'acqua a Stingray

Mark non era solo una scuola di immersioni subacquee, un negozio di immersioni e un operatore di charter per immersioni; è stato un pilastro degli sforzi di conservazione marina della Cornovaglia per decenni fino alla sua scomparsa. Mark ha supportato tutti i gruppi di conservazione marina in Cornovaglia e nei dintorni con la sua attività e ha guidato i suoi recuperi di attrezzature fantasma e le pulizie sottomarine in Cornovaglia decenni prima che alcuni gruppi esistessero. Spesso si sentiva dire che Mark concedeva tariffe preferenziali ai gruppi di conservazione marina per garantire che potessero avere il massimo impatto possibile sui budget limitati su cui tutti operavano.

Fathoms Free è stato, in effetti, l'ultimo cliente del charter di immersioni di Mark prima della sua scomparsa. I membri del team hanno trascorso un'intera domenica con Mark a ripulire un relitto da attrezzatura fantasma e detriti marini nell'estuario di Falmouth, un ricordo che custodiranno per sempre.

Quando Fathoms Free ha sentito che Stingray era seduto in una siepe a un miglio dal vecchio centro immersioni di Mark, sapevano che c'era solo un'opzione per aumentare la capacità di conservazione marina della Cornovaglia e continuare l'eredità di Mark. Il team ha parlato con la sua famiglia e ha scelto di continuare ciò che aveva iniziato.

Un portavoce ha affermato: "Con il vostro aiuto, Fathoms Free può onorare l'eredità di Mark Milburn e garantire che il nome Stingray continui ad avere un impatto significativo sulla conservazione marina per anni. Non importa quanto piccola, ogni donazione ci avvicina al nostro obiettivo".