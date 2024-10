Un calo del 25% delle pentole inglesi migliorerà il servizio offerto ai subacquei?

Un recente incidente che ha coinvolto trattamento per la malattia da decompressione a Malta e riportato su Divernet ha attirato l'attenzione dei subacquei sulla possibilità che perfino raggiungere una camera iperbarica non rappresenti necessariamente una linea di demarcazione in caso di emergenza.

In Inghilterra, il Servizio Sanitario Nazionale sta attualmente cercando di potenziare i suoi servizi iperbarici, il che, controintuitivamente, consiste nel ridurre il numero di centri incaricati di offrire cure ai subacquei curvati.

Propone di ridurre il totale da otto a sei, come parte delle modifiche alle specifiche dei servizi di terapia con ossigeno iperbarico (HBOT) e agli accordi di messa in servizio del fornitore. La sua rete attualmente costa 8.2 milioni di sterline all'anno per la manutenzione.

L'NHS England afferma che, ad eccezione delle camere di Londra e delle Midlands, tutti i centri iperbarici esistenti sono ubicati in prossimità della costa e che le linee guida di buona pratica stabiliscono che il momento ottimale per il trattamento dall'insorgenza dei sintomi è entro sei ore, il che è particolarmente importante per i pazienti con embolia gassosa.

Si dice che la proposta consenta comunque ai pazienti di raggiungere il centro più vicino in non più di quattro ore di strada.

Mantenere la pratica

Alcuni provider stanno attualmente curando un numero relativamente basso di pazienti, afferma l'NHS, il che significa che potrebbe essere difficile per ogni membro dello staff completare il numero minimo di trattamenti autentici (in contrapposizione a quelli simulati) necessari per mantenere la propria competenza clinica. Né tutti i provider attuali sono attrezzati per curare pazienti gravemente malati, afferma.

L'NHS England ha avviato una consultazione per raccogliere le opinioni dei pazienti e del pubblico in generale in merito alle modifiche proposte, che, secondo l'ente, avranno l'effetto di migliorare la tempestività dell'accesso al trattamento per i pazienti, ridurre la variabilità nell'accesso alle cure per i pazienti gravemente malati e, attraverso nuove procedure di follow-up, garantire che i risultati a lungo termine per i pazienti siano monitorati e rivisti.

In qualità di organo di governo delle immersioni, il Club sub-aqua britannico afferma di essere stata invitata a rappresentare le opinioni e gli interessi dei subacquei e che risponderà formalmente alla consultazione. "Stiamo parlando con altre parti coinvolte in questa consultazione per ottenere i migliori risultati possibili per conto dei nostri membri", afferma Mary Tetley, CEO di BSAC.

Ogni singolo subacqueo o gruppo che desideri inviare il proprio feedback può farlo, anche se l'invio deve essere completato entro il 13 ottobre. NHS England consiglia di leggere il pubblico consulenza orientativa, la valutazione dell'impatto sulla salute delle pari opportunità e la specifica del servizio rivista prima completando il suo sondaggio di consultazione.

