Muore Jamie Powell, leggenda britannica delle immersioni sui relitti

Il subacqueo britannico di relitti e pioniere delle immersioni con miscele di gas Jamie Powell, descritto dai contemporanei come una “leggenda delle immersioni tecniche”, è morto dopo un’immersione con rebreather sul relitto della Prima Guerra Mondiale. G42 relitto di una torpediniera nello stretto di Dover.

Powell era riemerso dall'immersione, che si era svolta a una profondità di circa 50 metri nel sito remoto, mercoledì 18 giugno. La sua immersione...computer Il profilo dell'immersione era regolare, con una decompressione completa eseguita normalmente, secondo quanto riferito dagli altri subacquei a bordo. Tuttavia, subito dopo aver svuotato l'attrezzatura, l'uomo aveva lamentato dolore alla spalla, e gli era stato somministrato ossigeno.

Poiché le sue condizioni sembravano peggiorare, il comandante ha emesso una richiesta di soccorso per un'evacuazione immediata. Un elicottero della Guardia Costiera ha trasportato Powell al Royal London Hospital per stabilizzarlo, prima di essere trasferito nella camera iperbarica del vicino Ospedale Whipps Cross per curare una piega cutanea, ma non si riprese e fu dichiarato morto.

Una full Post mortem L'esame non è ancora stato effettuato ed è in corso un'indagine; la Guardia costiera ha trattenuto l'attrezzatura del subacqueo, compreso il suo respiratore a circuito chiuso.

Powell ha continuato a utilizzare il circuito aperto per tutta la sua illustre carriera subacquea fino a quest'anno, quando è passato all'uso di un rigeneratore.

Le anime più gentili

"Tutta la comunità subacquea avanzata/tecnica lo conosceva come una delle leggende di questo sport", ha detto Leigh Bishop, compagno di squadra e amico di lunga data, che descrive Powell come il suo migliore amico. "Tutti lo conoscevano come un vero gentiluomo, una delle anime più gentili, un mentore e un amico, e molti lo ammiravano non solo come subacqueo, ma anche come essere umano".

Quando morì, a metà dei suoi 50 anni, Powell si immergeva da quando aveva 14 anni. Membro della Starfish Enterprise del Regno Unito, che negli anni '1990 era stata una delle prime squadre al mondo ad immergersi su relitti con miscele di gas, lui e gli altri del gruppo avevano "imparato da soli come usare le miscele di gas perché non c'erano letteralmente corsi quando si erano messi a fare quello che facevano", dice Bishop.

Jamie Powell si tuffa da Dover nel 2024 (Leigh Bishop)

Nel 1994 Powell è stato membro del gruppo rivoluzionario di Polly e Simon Tapson Lusitania spedizione con miscele di gas al largo dell'Irlanda. Ha anche effettuato immersioni a 120 metri di profondità britannico durante i primi anni di esplorazione a circuito aperto Titanicnave gemella, con sia la madre che la moglie che agirono come subacquei di supporto nella spedizione in Grecia guidata da Nick Hope nel 1998.

Ha preso parte anche alle prime esplorazioni di relitti profondi come l'HMS Impaurito, HMS King Edward VII, HMS Aboukir, HMS Hogue e HMS Cressy durante gli anni '1990. "Aveva esplorato centinaia di relitti inesplorati che nessuno aveva mai visto prima nella Manica", dice Bishop. "Non c'erano molti skipper che non lo conoscessero e non lo rispettassero.

Il subacqueo commerciale e istruttore di Plymouth Tony Hillgrove lo considerava forse il miglior subacqueo che avesse mai conosciuto, e subacquei americani di relitti come Gary Gentile, John Chatterton e Richie Kohler si erano immersi con lui e lo rispettavano molto come subacquei di relitti e amico.

"Jamie è stato una leggenda per tutta la mia vita da subacqueo", ha commentato l'istruttore Kieran Hatton, mentre Rick Ayrton ha aggiunto: "Che triste notizia: Jamie era una delle stelle della vita nel mondo delle immersioni".

'Topo silenzioso'

Bishop descrive Jamie Powell come "un topo silenzioso" quando si trattava di esposizione mediatica delle sue imprese subacquee: "Avresti dovuto convincerlo a forza. Prenotava un charter di immersioni e nessuno avrebbe mai immaginato la vasta esperienza subacquea dell'altro subacqueo sulla barca".

“Amava la storia di naufragi e restaurando i reperti nei quali si imbatteva così spesso.

Negli ultimi anni aveva scoperto la passione per l'esplorazione dei relitti nello Stretto di Dover con nuovi amici, e le immersioni meno profonde si adattavano meglio al suo desiderio di tempi di permanenza più lunghi. Anzi, forse, da adulto ha amato le immersioni più di quanto avesse mai fatto prima.

Powell aveva vissuto nella zona ovest di Londra e lavorato per i servizi cargo della British Airways all'aeroporto di Heathrow per oltre 30 anni. Oltre alle immersioni, si era dedicato alla pesca, alla musica thrash-metal scandinava e alla birra belga, ed era noto per i caratteristici baffi che si abbinavano al suo modo di vestire da gentiluomo di campagna inglese.

Jamie Powell lascia la moglie Becky e due figlie, che hanno trascorso insieme la gioia delle immersioni come una famiglia.

