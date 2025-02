Barca turistica si capovolge nel Golfo di Suez

Un'altra imbarcazione turistica si è capovolta nel Mar Rosso, mentre si dirigeva a sud dal Canale di Suez verso la località turistica di Hurghada sul Mar Rosso nel pomeriggio del 6 febbraio. Non c'erano ospiti a bordo in quel momento, ma i sei membri dell'equipaggio della nave hanno dovuto essere tratti in salvo.

L'incidente è avvenuto in mare mosso, a circa 100 km dalla destinazione della nave, mentre si trovava al largo di quello che si dice sia il più grande parco eolico del Medio Oriente, a Gabal El Zeit.

Due imbarcazioni appartenenti alla Gulf of Suez Petroleum Company (GUPCO) sono giunte in soccorso dopo che le autorità del Mar Rosso avevano ricevuto una chiamata di soccorso. Il personale è riuscito a recuperare rapidamente quattro membri dell'equipaggio e a recuperare gli altri due quella sera, dopo un'estesa operazione di ricerca e soccorso.

La barca colpita è stata chiamata in vari modi come Prova il tono e a tritone. Si è detto che era in manutenzione nei pressi di Alessandria, sulla costa del Mediterraneo, anche se è anche possibile che si trattasse di una nuova nave in procinto di entrare in servizio, come indicato nei primi resoconti dell'incidente.

Non è chiaro se si trattasse di un'imbarcazione dedicata alle immersioni o se sia stato possibile recuperarla.

La notizia è arrivata lo stesso giorno in cui il Regno Unito Ramo investigativo sugli incidenti marittimi (MAIB) ha rafforzato le preoccupazioni espresse in precedenza alle autorità egiziane in merito alla sicurezza delle navi da crociera mediante l'emissione di un bollettino di sicurezza per chiunque stia pensando di fare una vacanza in barca per immersioni nel Mar Rosso.

Il documento invita i subacquei a essere cauti nella scelta di una crociera nel Mar Rosso, alla luce di una serie di carenze che la MAIB ha individuato nelle imbarcazioni coinvolte in incidenti talvolta mortali negli ultimi anni.

