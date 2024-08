Causa Titan: Rush si considerava il "genio anticonformista" delle immersioni profonde

Il subacqueo francese Paul-Henri Nargeolet aveva effettuato più immersioni fino a quel momento Titanic di qualsiasi altro essere umano, tanto da essere conosciuto come “Mr Titanic”.

Quindi quando lui e altri quattro membri dell'equipaggio morirono a bordo dell'esperimento Titano sommergibile l'anno scorso, c'è stata una certa sorpresa che con il suo livello di esperienza si fosse impegnato a fungere da navigatore durante il viaggio turistico dell'OceanGate verso il relitto che giaceva in profondità.

Ora la famiglia Nargeolet sostiene che OceanGate e il suo defunto fondatore e CEO Richard Stockton Rush, che stava pilotando la nave in fibra di carbonio quando scomparve il 18 giugno 2023, avevano deliberatamente indotto in errore l'ex comandante navale facendogli credere che Titano era più sicuro di quanto non fosse.

Dicono anche che, contrariamente a quanto riferito in precedenza, gli occupanti non avrebbero saputo nulla di quando Titano implosi, avrebbero infatti avuto un preavviso del pericolo imminente e avrebbero sofferto “angoscia mentale” nei loro ultimi istanti.

La famiglia ha ora avviato una causa da 50 milioni di dollari per omicidio colposo contro Rush, OceanGate e altre entità coinvolte nello sviluppo Titano, chiedendo che le circostanze dell'incidente mortale fossero esaminate davanti a una giuria.

Titano ha perso il contatto con la sua nave appoggio due ore dopo aver lasciato la superficie e un'altura molto pubblicizzata missione di ricerca e salvataggio continuò per quattro giorni prima che i rottami venissero ritrovati a meno di 300 metri dall'incidente Titanicdi prua, a una profondità di 3.8 km.

Nella causa la famiglia sostiene che Rush sembrava essere orgoglioso di infrangere gli standard del settore, coltivando attivamente un'immagine di se stesso “come un 'genio anticonformista' del mondo delle immersioni subacquee”.

In passato aveva criticato la legislazione statunitense sulla sicurezza delle navi passeggeri perché "dava inutilmente priorità alla sicurezza dei passeggeri rispetto all'innovazione commerciale".

L' Titano sommergibile – cupola in titanio, scafo in fibra di carbonio (OceanGate)

Il suo approccio sarebbe stato caratterizzato dall'uso di una Logitech economica video-controller di gioco per pilotare Titano. I “sistemi elettronici moderni, wireless e alla moda” utilizzati, a differenza di quelli di qualsiasi sommergibile precedente, si basavano sul fatto che la fonte di energia rimanesse ininterrotta, afferma la famiglia.

La causa è stata depositata il 13 agosto presso la Corte Superiore di Washington per King County. OceanGate aveva sede nello stato prima di sospendere tutte le sue operazioni in seguito al disastro.

"Persistente disattenzione"

"L'implosione catastrofica che ha causato la morte di Nargeolet è stata dovuta direttamente alla persistente negligenza, avventatezza e negligenza di OceanGate, Rush e altri imputati nella progettazione, costruzione e gestione di Titano”, affermano i ricorrenti.

“Nargeolet potrebbe essere morto facendo ciò che amava fare tranne la sua morte – e la morte dell’altro Titano membri dell’equipaggio – era sbagliato”. IL Titanic L'esperto aveva effettuato 37 discese sul Titanic dal 1987, per lo più lavorando per il salvatore RMS Titanic Inc recuperare manufatti per le sue mostre.

Morì insieme a Rush e ai passeggeri paganti, il miliardario britannico Hamish Harding, l'uomo d'affari pakistano-britannico Shahzada Dawood e suo figlio Sulaiman. OceanGate aveva richiesto loro di firmare esenzioni di responsabilità riconoscendo i rischi della spedizione prima che iniziasse.

“Nella causa abbiamo sostenuto che Stockton Rush fosse stato trasparente riguardo a tutti i problemi che si erano verificati con Titano, così come i precedenti modelli simili, qualcuno esperto e competente come PH Nargeolet non avrebbe partecipato", afferma Matt Shaffer, un avvocato che rappresenta la famiglia.

Gli ingegneri della sicurezza marittima della Guardia Costiera esaminano il tappo terminale in titanio di poppa recuperato da Titan (National Transportation Safety Board degli Stati Uniti)

Un altro membro del team legale, Tony Buzbee, ha dichiarato: “Penso che sia significativo che, anche se l’Università di Washington e la Boeing hanno avuto un ruolo chiave nella progettazione di versioni precedenti ma simili del Titano, entrambi hanno recentemente negato qualsiasi coinvolgimento nel modello del sommergibile imploso.

Record di sicurezza

I sommergibili per acque profonde hanno generalmente goduto di un buon livello di sicurezza, ma sono solitamente realizzati in titanio solido anziché in titanio fissato a un corpo leggero in fibra di carbonio, come utilizzato per Titano.

Alcuni esperti e potenziali passeggeri lo avevano fatto ha criticato pubblicamente il design del sommergibile molto prima del viaggio, come riportato nelle storie precedenti su Divernet, ma le loro obiezioni erano state respinte da Rush che cercava di persuadere i turisti delle profondità marine a pagare fino a 250,000 dollari per visitare il Titanic sito.

Si dice che abbia affermato di aver installato un avanzato sistema di sicurezza acustica in grado di avvisare TitanoGli occupanti dello scafo dovrebbero rompersi sotto pressione, ma un meccanismo progettato per far cadere la zavorra e portarla Titano si dice che il backup in caso di emergenza abbia fallito.

“Secondo i calcoli degli esperti, avrebbero continuato a scendere, ben coscienti dei guasti irreversibili della nave, provando terrore e angoscia mentale prima della Titano alla fine implodendo”, sostiene la causa.

Insieme a OceanGate e Rush vengono citati come imputati l'ex direttore tecnico della società Tony Nissen e Hydrospace Group, Janicki Industries ed Electroimpact, società che si dice siano state coinvolte nella progettazione e produzione Titano.

