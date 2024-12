Multa record per l'azienda che ha lasciato un adolescente da solo al primo tuffo

La morte di un diciottenne durante la sua prima immersione subacquea ha portato alla multa più alta sul posto di lavoro nella storia dello stato americano del Minnesota, pari a oltre 18 dollari (730,000 sterline).

Joe Anderson è morto il 21 maggio mentre si immergeva per pulire le erbacce dal Lac Lavon, un lago dedicato alla pesca sportiva nella Apple Valley, per conto della Your Lake Aquatic Plant Management, un'azienda di Columbia Heights. L'incidente mortale è stato segnalato on Divernet nel mese di giugno.

Anderson, studente alla Bethel University con l'intenzione di studiare economia in Arizona più avanti nel corso dell'anno, stava lavorando durante le vacanze estive insieme ad altri cinque dipendenti di Your Lake.

Lago Lavon (Dave Schaffhausen / Google)

Era stato mandato a ripulire le alghe e altri rifiuti a profondità di 3-5 metri, ma quando gli altri subacquei sono riemersi si sono resi conto che le sue bolle di scarico non erano visibili e sono andati a scoprire cosa fosse successo, secondo un rapporto di indagine della Minnesota Occupational Safety & Health Administration (OSHA).

Anderson fu trovato con il boccaglio del regolatore fuori, privo di sensi sul fondale del lago. Fu portato in superficie con quella che sembrava una grave ipotermia e rianimato, ma morì in ospedale tre giorni dopo.

È emerso che Anderson non aveva mai fatto immersioni con attrezzatura subacquea prima. Secondo l'OSHA, aveva ricevuto solo 10-15 minuti di formazione da un altro dipendente, che non era stato certificato subacqueo.

L'indagine dell'OSHA ha concluso che i dipendenti di Your Lake non avevano l'esperienza o la formazione appropriate per svolgere il loro lavoro in sicurezza e non erano stati formati sulle procedure di risposta alle emergenze come la RCP o altri interventi di primo soccorso. L'azienda non aveva un manuale di pratiche di sicurezza e nessun supervisore delle operazioni di immersione era presente quando si è verificato l'incidente.

Your Lake è stata ora citata dall'OSHA per cinque violazioni "intenzionali" degli standard di sicurezza per le immersioni commerciali, una categoria riservata ai casi in cui si presume che un'azienda sia consapevole che prevalgono condizioni pericolose ma non compia alcun ragionevole sforzo per eliminarle.

Joe Anderson

Tre delle violazioni erano ciascuna per l'importo massimo di $ 161,323, le altre due per $ 123,200 ciascuna. La società sta contestando le citazioni.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Dakota sta ancora conducendo un'indagine penale insieme all'ufficio del procuratore della contea.

Secondo il Tribuna della stella del Minnesota, Anderson è stato il secondo lavoratore del Minnesota in due anni a morire durante un'immersione subacquea per rimuovere le alghe sottomarine. Un dipendente di un'azienda chiamata Dive Guys of Wayzata è annegato nel giugno 2022 mentre lavorava nel lago Minnetonka e l'azienda ha ricevuto cinque citazioni, due delle quali per violazioni intenzionali, sebbene la multa complessiva di $ 180,850 sia stata ridotta in appello.

