Muore un musicista mentre si tuffa: regolatore difettoso o malattia correlata all'alcol?

Si prevede che il verdetto finale sarà emesso a maggio, dopo la conclusione di un'ampia inchiesta sulla morte di un produttore musicale britannico, avvenuta durante un'immersione subacquea in Australia nel 2019.

Il medico legale sta valutando le prove, dopo che gli ultimi giorni dell'udienza della scorsa settimana si sono concentrati sullo scoglio dei registri di manutenzione mancanti per l'erogatore a noleggio utilizzato dal subacqueo.

Karl Bareham, 37 anni, è morto durante un'immersione a Byron Bay vicino a Brisbane nel Nuovo Galles del Sud. Inchiesta nel Regno Unito nel marzo 2020 era stata rinviata, come riportato all'epoca Divernet, dopo che il medico legale del Suffolk venne a sapere che le autorità australiane stavano ancora indagando sull'attrezzatura subacquea utilizzata da Bareham e sulle circostanze dell'incidente.

Quella che avrebbe dovuto essere un'udienza di cinque giorni è iniziata presso il tribunale del coroner di Sydney nel dicembre 2024 ed è stata completata solo ora dopo una proroga, con la questione se l'attrezzatura subacquea difettosa o le condizioni di salute preesistenti legate all'alcolismo fossero state responsabili della morte di Bareham. Il procedimento è stato riportato nel Custode.

Ex chitarrista, Bareham è diventato produttore e tecnico del suono del cantautore canadese Dallas Green e del suo gruppo Città e Colore. Aveva vissuto a Toronto per 16 anni.

Erano arrivati ​​in Australia per esibirsi al Brisbane Festival più avanti nel mese e l'immersione in barca ricreativa era stata prenotata per il giorno seguente, il 24 settembre.

Bareham era fisicamente fuori forma e generalmente depresso, anche se di buon umore all'arrivo, come è stato riferito al vice coroner dello Stato del NSW David O'Neil.

Dotato di certificazione PADI, il produttore aveva precedentemente effettuato 21 immersioni e aveva seguito un corso di aggiornamento presso il centro immersioni PADI 5* Sundive Byron Bay quella mattina prima di dirigersi a 2.5 km dalla costa per immergersi nella riserva naturale di Nguthungulli Julian Rocks.

Era una giornata calma e soleggiata. Sia l'autista di Bareham che la guida subacquea Yuko Inagaki hanno dichiarato di aver rilevato tracce di alcol nel suo respiro, ma al medico legale è stato detto che, sebbene potesse essere stato in hangover o affetto da jet-lag, non sembrava aver subito effetti negativi. Si diceva che Sundive applicasse una politica anti-alcol per i subacquei.

Il tuffo fatale

Inizialmente Inagaki guidava due coppie di compagni, una delle quali era composta da Bareham e dall'istruttore di Sundive Andrew Nieuwenhof.

Nieuwenhof ha dichiarato di non aver notato tracce di alcol nell'alito di Bareham né di averlo ritenuto ubriaco e ha riferito di aver controllato con cura la sua attrezzatura, compreso il suo erogatore.

Raggiunta la base del mare, Nieuwenhof aveva alzato lo sguardo e aveva visto Inagaki aiutare Bareham con apparenti problemi di compensazione. L'istruttore si era quindi spostato sul sito Nursery con l'altra coppia di compagni, sapendo che Inagaki era con Bareham, e la volta successiva che si era girato per controllare aveva visto la coppia salire.

Inagaki ha confermato che Bareham aveva segnalato di avere difficoltà a compensare in discesa e poi con il controllo dell'assetto, ma dopo che lei gli aveva fornito assistenza aveva segnalato OK.

Si erano diretti verso la Nursery, ma la volta successiva che Inagaki vide Bareham, giaceva a 4 metri di distanza, a faccia in su sul fondale marino, parzialmente nascosto da una roccia. Nuotò e vide che il suo erogatore era fuori dalla bocca.

Inagaki aveva tentato senza successo di ripristinare il regolatore e aveva rimesso in posizione verticale Bareham per effettuare una risalita di emergenza. I tentativi di rianimarlo in superficie fallirono e fu dichiarato morto sulla spiaggia di Pass verso mezzogiorno.

Il passo, Byron Bay (Andy Hay)

Manutenzione del regolatore

Un testimone esperto di immersioni subacquee ha dichiarato all'inchiesta che, sebbene tutti avessero bisogno di sapere chi fosse il proprio compagno, il sistema non aveva fallito perché Inagaki aveva di fatto sostituito Nieuwenhof in quel ruolo e non c'era stata alcuna separazione dal gruppo.

Il medico legale ha sentito che il secondo stadio Mares che Bareham aveva noleggiato da Sundive aveva le alette del boccaglio strappate. Non era chiaro se fossero state danneggiate prima dell'immersione, anche se Inagaki non la pensava così. Il subacqueo avrebbe potuto morderle se avesse avuto una crisi epilettica.

Un sommozzatore della polizia ha riscontrato che lo sforzo di rottura del regolatore era insolitamente elevato e ha affermato che era notevolmente più difficile respirare a profondità superiori ai 9 metri, il che rendeva le immersioni pericolose.

Un tecnico dell'assistenza ha valutato lo sforzo di formazione delle crepe come quasi il doppio del limite inferiore consigliato e ha respinto l'ipotesi di Sundive secondo cui ciò avrebbe potuto essere causato in seguito dal sale o dalla sabbia della spiaggia.

Un registro delle attrezzature Sundive risalente a quasi cinque mesi prima dell'incidente aveva rilevato che il secondo stadio presentava delle perdite, ma era stato regolato manualmente da Stephanie Rings, una dipendente Sundive che non era un tecnico qualificato, avendo completato solo metà del corso approvato da Mares.

Rings ha sostenuto di essere stata formata da Tom Hughes, tecnico certificato e subappaltatore di Sundive, e che all'epoca era lui a supervisionare il suo lavoro di manutenzione, sebbene Hughes, che rappresentava l'azienda, abbia negato di averla formata o di aver supervisionato il suo lavoro.

Rings ha affermato di aver eseguito la stessa procedura sul regolatore di Bareham circa 20 volte in precedenza, senza che si verificassero problemi.

Gli erogatori Mares richiedevano la manutenzione ogni 100 immersioni o annualmente, con una manutenzione importante ogni 200 immersioni o due anni. Gli erogatori Sundive venivano sottoposti a manutenzione una volta all'anno, ma l'azienda ha respinto come "molto improbabile" il suggerimento che potessero essere utilizzati fino a 200 volte durante quel periodo.

Hughes ha confermato che i registri di manutenzione di Sundive non riportavano in modo esatto quando e con quale frequenza era stato utilizzato un determinato elemento dell'attrezzatura.

Poco dopo la morte di Bareham, il co-direttore di Sundive David Robinson aveva fornito alla polizia una fotografia di una singola pagina del registro di servizio del regolatore. Mostrava che Rings aveva messo a punto il regolatore di Bareham il 2 maggio 2019.

Tuttavia, Sundive non era stato in grado di mostrare alla corte il registro completo e non era stato trovato al centro immersioni. L'avvocato di Rings voleva sapere perché non era stata fornita alcuna prova che il regolatore non fosse stato più revisionato dall'inizio di maggio.

Robinson non ha fornito alcuna spiegazione quando il medico legale gli ha chiesto se avesse nascosto i verbali dell'inchiesta.

Pareri medici

I periti medici hanno ritenuto che, anche se lo sforzo respiratorio poteva essere aumentato con l'erogatore a noleggio, sarebbe stato gestibile per la maggior parte dei subacquei e che Bareham sarebbe riuscito a riemergere se quello fosse stato il suo unico problema.

Il livello di alcol nel sangue del sub era risultato equivalente a due drink, probabilmente risalenti alla sera prima.

I tre medici che hanno testimoniato hanno concordato sul fatto che l'alcolismo di Bareham e la patologia correlata lo rendevano suscettibile a un evento medico scatenatosi durante l'immersione, ma le loro teorie sulla causa effettiva della morte spaziavano dall'edema polmonare da immersione (IPO) a una crisi convulsiva da sindrome da astinenza da alcol che ha portato all'annegamento.

Si dice che Bareham abbia avuto una malattia al fegato causata da un consumo eccessivo di alcol e potrebbe anche aver sofferto di cardiomiopatia o malattia del muscolo cardiaco, rendendolo più suscettibile all'IPO (annegamento interno). Ciò lo avrebbe reso ipossico e quindi incosciente.

Il subacqueo era rimasto inabile così all'improvviso che si pensava fosse annegato a causa di un improvviso attacco cardiaco o di una crisi convulsiva, tanto da aver estratto o perso accidentalmente l'erogatore in preda al panico.

