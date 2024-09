L'inchiesta sulla morte del sub a Malta ritiene il medico negligente

Uno specialista in medicina iperbarica sembra destinato ad affrontare accuse penali a Malta in relazione alla morte del subacqueo polacco Krzysztof Białecki, residente nel Regno Unito, avvenuta a luglio.

Le conclusioni dell'inchiesta magistrale sulla fatalità sono state riportate dall' Times of Malta, secondo cui il consulente potrebbe affrontare una pena detentiva fino a quattro anni e una multa di circa 10,000 sterline se ritenuto colpevole di omicidio colposo.

Białecki, 48 anni, era uno dei due membri del club subacqueo polacco Esploratori delle immersioni che è morto il 6 luglio. Era andato ad aiutare Dominik Dubaj, che si era trovato in difficoltà mentre si immergevano a 65 metri di profondità La Polinesia relitto prima di iniziare una risalita incontrollata. Entrambi gli uomini avevano fatto rapide risalite e saltato le soste di sicurezza, come riportato on Divernet.

Dubaj è stato dichiarato morto all'arrivo all'ospedale Mater Dei vicino a La Valletta, gli è stata diagnosticata un'embolia gassosa cerebrale e un barotrauma polmonare a seguito della risalita.

Bialecki, che era cosciente e vigile, inizialmente sembrava stesse facendo progressi durante il trattamento per la malattia da decompressione (MDD) nella camera iperbarica, ma in seguito è andato in arresto cardiaco ed è morto alle 7.10 di quella sera.

Risultati dell'indagine

L'inchiesta giudiziaria, guidata dal giudice Joe Mifsud, ha concluso che durante l'immersione in sé non vi era stata negligenza da parte dell'organizzatore Diveshack Scuba School, un centro PADI 5* IDC e Tec Rec DIVE di Sliema, o degli altri cinque subacquei del gruppo del club, che si è ritenuto avessero adottato tutte le misure appropriate durante l'emergenza.

Tuttavia, è stato scoperto che all'ospedale si erano verificati una serie di errori critici. Il consulente di medicina subacquea e iperbarica, ancora senza nome, aveva lasciato i locali per un "periodo prolungato" nel pomeriggio, lasciando Bialecki alle cure di un giovane che si diceva fosse "ancora in fase di formazione e quindi mal equipaggiato per gestire le complicazioni e prendere decisioni terapeutiche chiave".

Al tirocinante era stato chiesto di mantenere i contatti telefonici con il consulente e di evitare di prendere autonomamente decisioni importanti.

Ospedale Mater Dei di Malta (Johan Puhlemark)

Alle 6.20 Bialecki si era tolto la maschera dell'ossigeno e aveva lamentato un aumento del dolore addominale e mancanza di respiro. Il tirocinante aveva informato il consulente per telefono e aveva chiesto di chiamare un anestesista in preparazione alla RCP, ma la richiesta era stata respinta. Białecki aveva subito un arresto cardiaco alle 6.31, momento in cui era stato allertato il team di RCP.

Il consulente era rientrato solo alle 6.42, ma le condizioni di Bialecki erano già state definite critiche e l'uomo è morto 38 minuti dopo.

L'inchiesta ha accertato che il consulente aveva ammesso di non essere a conoscenza della profondità massima a cui avevano operato i subacquei, supponendo che non superasse i 50 metri, il che avrebbe potuto causare errori nel trattamento prescritto.

Si dice che il consulente abbia anche diagnosticato erroneamente le condizioni di Białecki al telefono, sospettando un'intossicazione da ossigeno anziché una DCI.

Durante il trattamento iniziale nella camera, le valvole a bassa pressione non si erano aperte correttamente, causando a Białecki difficoltà respiratorie. Dopo che il problema fu risolto, non fu effettuato alcun risarcimento per quella fase compromessa del trattamento, con conseguente maggiore carico di azoto nel sangue e aggravamento delle sue condizioni.

Il consulente aveva consigliato di iniettare a Bialecki il sedativo Ativan, nonostante fosse disponibile solo sotto forma di compresse, e nonostante a Bialecki fossero state somministrate due pillole da 1 mg di Ativan alle 5.10, il consulente riteneva che non ne fosse stata somministrata nessuna.

Momenti critici

Il consulente era stato sospeso in attesa dell'esito dell'inchiesta magistrale, che ha concluso che la sua assenza nei momenti critici e il ricorso a un tirocinante avevano contribuito alla morte di Białecki, mentre il trattamento del subacqueo era stato gestito in modo errato, fino alla negligenza.

Si dice che la morte di Bialecki sia stata la prima che ha coinvolto un subacqueo pienamente cosciente nel reparto iperbarico negli ultimi 40 anni.

Secondo il giornale, il consulente ha 43 anni, è laureato in medicina subacquea in Sud Africa e nel Regno Unito e lavora come testimone esperto in incidenti subacquei.



