L'IPO ha colpito un sub britannico a Crystal Rock a Komodo

L'edema polmonare da immersione (IPO) è stato indicato come causa della morte del subacqueo britannico Robert Bolton durante un'immersione vacanza in Indonesia nel 2023, una delle relativamente poche occasioni in cui questa condizione difficile da individuare è stata formalmente diagnosticata nei subacquei.

Durante un'inchiesta presso la corte del coroner di Winchester la scorsa settimana, il coroner Jason Pegg ha appreso che il 65enne stava facendo immersioni in un noto sito nel parco nazionale di Komodo il 17 settembre, quando si è verificato l'incidente mortale. Il procedimento è stato riportato dal Cronaca dell'Hampshire.

Bolton, che viveva a Bishop's Waltham nell'Hampshire, era un subacqueo esperto che aveva imparato durante il servizio nella Royal Navy. Il tenente comandante aveva poi lasciato il servizio per diventare avvocato penalista, prima di fondare una società di consulenza finanziaria nel 2016.

Lui e sua moglie Michelle erano stati in una "crociera da sogno" e quel giorno stavano esplorando il pinnacolo di Crystal Rock, un sito patrimonio Mondiale dell'UNESCO soggetto a forti correnti e popolare tra i subacquei esperti per la sua vita marina. Era sott'acqua da non più di 10 minuti quando si rese conto di avere un problema.

Si dice che Bolton sia risalito rapidamente accompagnato da una guida subacquea, ma con quello che sua moglie ha descritto come "panico negli occhi". Stava respirando affannosamente e tenendosi il petto, ha affermato. In superficie ha avuto convulsioni ed è svenuto mentre un motoscafo lo trasferiva in ospedale sulla terraferma in un viaggio turbolento di un'ora.

I dottori diagnosticarono un'IPO ma Bolton non riprese conoscenza. Fu poi evacuato in un ospedale privato a Singapore, dove morì sei giorni dopo l'immersione.

Michelle Bolton ha detto che suo marito era in forma, forte e sportivo. In una dichiarazione per l'inchiesta, l'esperta britannica di malattie legate alle immersioni Dott. Peter Wilmshurst ha sottolineato che il rischio di una IPO, ovvero la fuoriuscita di liquidi dai vasi sanguigni nei polmoni, era 13 volte più elevato nei subacquei di 60 anni o più.

"Il dottor Wilmshurst è certo che l'incidente subacqueo del signor Bolton sia stato causato da un edema polmonare da immersione che ha causato al signor Bolton una lesione cerebrale ipossica", ha affermato il medico legale.

Registrò una morte accidentale, sottolineando l'esperienza di immersione di Bolton, la sua rapida comprensione della necessità di un'azione immediata e il suo tentativo di raggiungere la superficie.

Incidente con squalo alle Bahamas

Baia di Bimini (Nicolerich123)

Due nuotatori sono rimasti feriti, uno gravemente, in seguito a un incontro con uno squalo al largo dell'isola di Bimini, nelle Bahamas, la più vicina alla Florida. Le turiste, che erano a bordo vacanza provenienti dagli USA, si trovavano insieme in mare nelle prime ore della sera del 7 febbraio quando hanno riportato ferite alla parte inferiore del corpo.

Hanno ricevuto cure di emergenza presso una clinica locale prima di essere trasportati in aereo sull'isola di New Providence per ulteriori cure mediche, secondo la Royal Bahamas Police. Da allora sono tornati a casa, con uno che dovrebbe sottoporsi a una terza operazione per riparare una ferita alla gamba.

