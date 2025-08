L'eroismo della guida subacquea ferita spinge all'appello

Quando una guida subacquea è stata abbandonata in condizioni critiche da un'imbarcazione in corsa sull'isola turistica messicana di Cozumel il 25 luglio, Divernet'S resoconto dell'incidente ha suggerito che stava agendo per proteggere un altro sub quando è stato colpito.

Sembra infatti che l'esperto divemaster Manolo Acuña Zepeda abbia messo a repentaglio la propria vita nel tentativo di salvare non uno, ma tutti i subacquei a lui affidati.

"Manolo ha eroicamente spinto un gruppo di subacquei fuori dalla traiettoria di un motoscafo che stava navigando illegalmente ad alta velocità sopra la barriera corallina di Yucab, all'interno del parco marino protetto", racconta John Flynn, famoso operatore subacqueo di Cozumel. "Nel farlo, è stato colpito dall'imbarcazione e gravemente ferito dalle sue eliche.

Divemaster Manolo Zepeda

"Tutto questo nonostante avesse la sua boa di segnalazione di superficie (SMB) per avvisare le imbarcazioni della presenza di subacquei sotto o in superficie. Grazie all'altruismo di Manolo, sono state salvate delle vite, ma ora dovrà affrontare diversi interventi chirurgici e una lunga strada verso la guarigione."

Flynn ha lanciato un Sito GoFundMe per consentire al subacqueo professionista in difficoltà di pagare le spese mediche ospedaliere che si stima ammonteranno a circa 1 milione di pesos (circa 40,000 sterline).

A seguito dell'incidente, Zepeda ha perso una notevole quantità di sangue e ha richiesto diverse trasfusioni. È ricoverato al Cozumel International Hospital, dove è stato inizialmente sottoposto a un intervento chirurgico per stabilizzare una frattura composta della tibia destra, seguito in seguito da un altro intervento per riparare la frattura del perone, l'altro osso principale della gamba.

Sono stati necessari ulteriori interventi chirurgici per curare le profonde lacerazioni ai piedi, alla mano, alla coscia e alla schiena di Zepeda. Non potrà camminare per almeno un anno e nel 2026 dovrà sottoporsi a un intervento di sostituzione del ginocchio.

Zepeda ha più di 30 anni di esperienza come professionista delle immersioni

"Ogni donazione, anche la più piccola, andrà direttamente a sostenere gli interventi chirurgici, le cure e la riabilitazione di Manolo", afferma Flynn. "Ha gravi lesioni alla gamba, alla parte bassa della schiena e alle caviglie". Ad oggi (4 agosto) l'84% dell'importo previsto è stato raccolto attraverso oltre 500 donazioni.

Flynn, dalla California, ha avviato quella che è diventata l'attività di immersioni subacquee Sand Dollar Sports a Cozumel nel 1990 e fu direttamente coinvolto nella creazione del Parco Marino di Cozumel. Zepeda non era un dipendente a tempo pieno di Sand Dollar, ma lavorava per l'operatore come freelance.

"Manolo non è solo un abile divemaster con 30 anni di esperienza, ma anche un vero eroe", afferma Flynn. "Uniamoci come comunità e restituiamo qualcosa a qualcuno che ha dato tutto per proteggere gli altri".

L'imbarcazione che ha colpito Zepeda, identificata come maranatha, si presume che sia entrato nella zona della barriera corallina senza i permessi richiesti dalla Commissione nazionale delle aree naturali protette (CONANP). È in corso un'indagine ufficiale.