La famiglia della ragazza vuole risposte sulla morte della ragazza che faceva snorkeling alle Maldive

La famiglia di una studentessa anglo-singaporiana morta in un incidente con l'elica di una barca durante una gita scolastica di snorkeling circa due mesi fa, attende ancora una spiegazione da parte delle autorità delle Maldive su quanto accaduto.

La morte della quindicenne Jenna Chan, avvenuta l'15 novembre, è stata segnalata su Divernet. Stava prendendo parte a un progetto di snorkeling con un ente di beneficenza registrato in Gran Bretagna, la Programma di ricerca sullo squalo balena delle Maldive, accompagnato da altri alunni della scuola di Singapore St Joseph's Institution (SJI) International in una gita guidata dal preside della scuola.

Gli studenti SJI avevano visitato le Maldive l'anno precedente per "snorkeling in acque profonde e resilienza lezioni" che faceva parte dell'obbligo scolastico Premio nazionale per i risultati ottenuti dai giovani formazione, equivalente al Duke of Edinburgh Award nel Regno Unito.

'Silenzio dalle Maldive'

L'incidente mortale è avvenuto tra il Lux Maldives Resort e Dhidoo nell'atollo di South Ari. Jenna è stata dichiarata morta all'arrivo al vicino Dhigura Health Centre, con la polizia che ha promesso di condurre un'indagine.

“C’è stato silenzio da parte del governo maldiviano e tutte le notizie su di lei sono cessate”, scrive Alice Chan, 17 anni, in un GoFundMe pagina aperta per la sorella minore. "Le circostanze che hanno portato alla sua morte improvvisa e alla negligenza dell'azienda sono davvero scioccanti per la nostra famiglia e per i suoi amici adolescenti, che hanno assistito alla sua morte.

Jenna Chan all'aeroporto

"Per favore, aiutateci a sostenere questo momento difficile per la nostra famiglia e i nostri cari e diffondete la notizia del suo caso. Tutte le donazioni andranno alla nostra lotta per Jenna e alla protezione di tutti i futuri bambini e turisti, fornendo ai nostri avvocati maldiviani le spese legali e il supporto finanziario per occuparci di altri casi come questo. Giustizia per Jenna". Il sito ha finora raccolto £ 5,160 di un obiettivo di £ 10,000.

Politica "no-telefoni"

Secondo il gruppo, a Jenna e alle sue amiche era stato detto di entrare in mare poco prima che il motore della barca venisse avviato e che l'imbarcazione facesse retromarcia verso di loro, trascinandola sott'acqua.

I genitori di Jenna, Alan Chan e Jennifer Liauw, hanno dichiarato alla stampa di non essere riusciti a contattare la figlia durante il viaggio perché la scuola aveva imposto una politica che vietava l'uso del telefono.

Essi sostengono che le autorità maldiviane non hanno offerto l'opportunità di un post-mortem l'esame del corpo della figlia dopo l'incidente e il fatto che le dichiarazioni dei testimoni di altri studenti e insegnanti non erano state condivise con loro, portandoli a credere che non fosse stata intrapresa "alcuna vera indagine".

Hanno anche fatto riferimento a una "catena di errori" che sostengono si siano verificati durante il viaggio. "È quasi Natale e non abbiamo ancora risposte", ha detto Alan Chan. "Vogliamo sapere cosa è successo".

