In Cina è stato rivendicato il "primo salvataggio riuscito in una grotta subacquea"

Due speleosub dispersi sono stati estratti da un sistema nella Cina meridionale dopo un'operazione di ricerca e soccorso durata quasi tre giorni, considerata il primo salvataggio in grotta con immersione riuscito nel Paese.

Gli uomini facevano parte di un gruppo di cinque biologi marini che erano entrati in grotte carsiche sommerse per svolgere ricerche nei pressi della città di Baise, nella regione montuosa del Guangxi Zhuang, il 5 febbraio. Le grotte si trovano alla sorgente del fiume Huowang.

Durante l'esplorazione, due dei subacquei persero i contatti con gli altri, che intorno alle 7:XNUMX avvisarono la polizia di Baise della loro scomparsa.

Una squadra di soccorso composta da polizia, militari, vigili del fuoco, paramedici e membri di un diving club ha portato a termine un'operazione congiunta durata 69 ore.

L'operazione di ricerca e soccorso (Dipartimento di pubblica sicurezza della provincia del Guangxi / Xinhua)

La camera di 200x80 metri all'ingresso delle grotte conteneva acqua fino a una profondità di 15 metri e conduceva a un labirinto di passaggi tortuosi, per cui la squadra di soccorso dovette disperdersi, tracciando delle linee guida in diverse direzioni.

La polizia di Baise ha dichiarato all'agenzia di stampa Xinhua che le grotte erano caratterizzate da pieghe e faglie intersecate, un complesso sistema idrico e fiumi sotterranei in piena che hanno rappresentato "grandi sfide" per i soccorritori, così come la scarsa visibilità subacquea.

I sommozzatori hanno riferito di aver udito dei lievi rumori di colpi, ma non riuscivano a capire da quale direzione provenissero.

Nonostante ciò, riuscirono a trovare il primo dei subacquei dispersi entro le prime quattro ore di ricerca, nelle prime ore del 6 febbraio. Fu localizzato in una sacca d'aria a una profondità di 16 m, a circa 300 m dal punto di ingresso dei soccorritori, e fu tirato fuori sano e salvo entro 90 minuti.

Il primo sub viene portato fuori (Dipartimento di pubblica sicurezza della provincia del Guangxi / Xinhua)

Il secondo sub, di cognome Zhou, non è stato tuttavia trovato fino alla prima serata dell'8 febbraio. Il terzo giorno di ricerca i soccorritori avevano ampliato l'area di ricerca ed effettuato almeno 10 immersioni prima di trovare Zhou in un'altra sacca d'aria, questa a 28 m sotto la superficie dell'acqua e a circa 500 m dal punto di ingresso.

Ci sono volute quasi due ore per estrarre il sub, che è stato descritto come estremamente debole, ma un esame medico presso l'ospedale locale ha mostrato che le sue condizioni erano stabili. "Ero molto a disagio in quel momento e ho iniziato ad avere allucinazioni di pre-morte", ha detto Xinhua successivamente.

Nell'ottobre 2023 Han Ting, uno dei subacquei più noti della Cina, è scomparso nelle profonde grotte allagate di Tianchuang, sempre nella regione di Guangxi Zhuang, mentre tentava un'immersione in profondità da record mondiale trasmessa in diretta streaming nel sistema. Il suo corpo è stato trovato quattro giorni dopo e in seguito estratto utilizzando quello che è stato descritto come un robot sottomarino.

