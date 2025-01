Sforzi per costringere i subacquei sopravvissuti al Sea Story segnalati dalla BBC

Tentativi apparentemente prematuri da parte delle autorità egiziane del Mar Rosso di bloccare l' Storia del mare L'affondamento di una nave da crociera subacquea causato da un'onda anomala e la decisione dell'operatore dell'imbarcazione di bloccare eventuali resoconti dannosi da parte dei sopravvissuti sono emersi da un'indagine durata un mese condotta da una troupe della BBC News sull'incidente mortale.

Storia del mare aveva lasciato Port Ghalib per un viaggio di sei giorni il 24 novembre trasportando 31 ospiti internazionali, tre guide subacquee e 12 membri dell'equipaggio egiziano, come riportato in precedenza on DivernetDiversi subacquei erano stati "promossi" all'ultimo minuto dalla barca che avevano prenotato originariamente, anche se l'itinerario sarebbe stato diverso.

L'imbarcazione si capovolse e affondò la mattina presto del giorno seguente, causando la morte o la scomparsa di 11 persone, tra cui una coppia britannica.

Undici dei 35 sopravvissuti, per lo più subacquei esperti, sono stati intervistati dalla BBC. Hanno riferito che nel giro di poche ore dal loro arrivo a riva sono stati "interrogati", o nei loro letti d'ospedale o in un resort dove erano stati ospitati, da persone che sostenevano di essere "giudici".

Hanno anche raccontato di essere stati sottoposti a pressioni affinché firmassero dichiarazioni testimoniali che, in un chiaro conflitto di interessi, erano state tradotte dall'inglese all'arabo da un dipendente dell'operatore egiziano della barca, Dive Pro Liveaboard.

Alcuni hanno affermato di essere stati interrogati da qualcuno che era stato loro fatto credere fosse un investigatore ufficiale, per poi scoprire in seguito che si trattava di una guida subacquea del Dive Pro Liveaboard.

Lui e altri dipendenti avevano esortato i sopravvissuti a firmare delle liberatorie che affermavano: “Non accuso nessuno di alcun illecito penale”. Un subacqueo ha affermato che tale rinuncia gli è stata consegnata mentre stava ancora rilasciando la sua testimonianza, e un medico britannico ha descritto di essere stato informato che non poteva lasciare la stanza finché tutte le dichiarazioni non fossero state completate.

Alcuni subacquei si erano rifiutati di firmare i documenti e a nessuno era stato permesso di conservarne delle copie, anche se alcuni che li avevano tradotti usando app per telefono avevano descritto l'omissione di "dettagli schiaccianti" che avevano segnalato. Pratiche simili con dichiarazioni di testimoni erano già state segnalate in seguito ad incidenti di liveaboard nel Mar Rosso.

Anche quando un gruppo ha provato a partire per tornare a casa, si dice che un rappresentante di Dive Pro Liveaboard abbia cercato di convincerli a firmare delle esenzioni. Aveva affermato che i documenti erano documenti di autorizzazione per superare i controlli aeroportuali, secondo un subacqueo statunitense che aveva avvisato gli altri di non firmare.

Onda anomala

Gli intervistati dalla BBC hanno anche accusato i funzionari egiziani di aver deciso in anticipo, poco dopo il verificarsi del capovolgimento della nave, di attribuire la causa del naufragio a un'onda anomala.

L'oceanografo Dott. Simon Boxall ha ribadito la sua affermazione fatta al momento dell'incidente, secondo cui un'onda di 4 m non avrebbe potuto essere la causa dell'affondamento nelle condizioni prevalenti, e ha attribuito la colpa a un errore del pilota o della progettazione dell'imbarcazione o a entrambi. I sopravvissuti hanno concordato che le condizioni non avevano presentato grandi problemi quando si era nuotato fuori dal relitto.

Tuttavia, a un sub che chiese di vedere una copia del rapporto finale degli investigatori fu risposto che non avrebbe avuto senso, perché "l'unico responsabile di questo è il mare".

Nella prima parte del rapporto della BBC, i sopravvissuti hanno dichiarato che durante la notte Storia del mare sembrava che stessero ondeggiando e rollando più di quanto si sarebbero aspettati, date le condizioni meteorologiche non eccezionali, con pesanti mobili non fissati che scivolavano sul ponte e un piccolo gommone che stava per perdersi in mare.

Poco prima delle 3 del mattino Storia del mare si era capovolto su un lato con un "forte botto", i motori si erano spenti e tutte le luci si erano spente.

Quasi tutti i morti o i dispersi erano stati sistemati sul lato di dritta della barca che aveva colpito il mare. Di coloro che erano riusciti ad arrivare sul ponte, ostacolati da mobili e accessori sparsi, pochi erano riusciti a trovare una via di fuga.giaccaUno ha detto che la sua non funzionava correttamente e che la luce era senza batterie.

Altri che riuscirono a salire a bordo delle zattere di salvataggio videro il capitano e un certo numero di membri dell'equipaggio già lì, il capitano avrebbe preso una delle tre coperte fornite per sé. Il briefing sulla sicurezza aveva promesso cibo e acqua sulle zattere, ma gli ospiti hanno detto alla BBC che non ce n'era. Una torcia non funzionava e i razzi erano già stati usati.

35 ore in sacca d'aria

Sebbene i sopravvissuti concordino sul fatto che la barca sia affondata prima delle 3 del mattino, le autorità locali affermano di aver ricevuto un segnale di soccorso solo verso le 5.30 del mattino. Ci sono volute otto ore alle imbarcazioni di soccorso per raggiungere le zattere mentre andavano alla deriva verso est, e anche i soccorritori sono stati lenti a raggiungerle. Storia del mare stesso, hanno raccontato i sopravvissuti alla BBC.

La coppia Lucianna Galetta e Christophe Lemmens non erano riusciti a trovare i loro giubbotti di salvataggio ed erano rimasti intrappolati nell'acqua e tra i detriti in un corridoio.

Finirono in una sacca d'aria nella sala macchine nella sezione di poppa che sporgeva dall'acqua, raggiunta in seguito dall'immersione istruttore Youssef al-Faramawy.

"Non avevamo alcuna comunicazione con l'esterno, niente. Nessuno ha provato a vedere se ci fosse qualcuno vivo lì dentro", ha detto Galetta. "Ero così pronto a morire. Non pensavamo che qualcuno sarebbe arrivato".

Sono stati trovati solo dopo un traumatico calvario durato 35 ore dallo zio di al-Faramawy, Khattab al-Faramawi, un abitante del posto. istruttore che si erano offerti volontari per perlustrare i corridoi sommersi.

I sommozzatori hanno anche salvato due persone da un'altra sacca d'aria in una cabina del ponte inferiore e sono stati recuperati quattro corpi. Tuttavia, i sopravvissuti si sono chiesti perché la marina egiziana che supervisionava l'operazione non sembrasse essere stata in grado di schierare i propri sommozzatori.

La coppia britannica Tariq Sinada e Jenny Cawson non è stata trovata

Ancora disperso sono la coppia del Devon Jenny Cawson e Tarig Sinada, si dice che abbiano sempre ricercato attentamente le barche da immersione, ma tra quelle passate a Storia del mare all'ultimo minuto e sistemata sul lato di dritta del ponte principale.

La famiglia e gli amici hanno raccontato alla BBC come i funzionari egiziani avevano detto loro che Storia del mare non era stato trovato, nonostante stessero guardando i notiziari televisivi che mostravano la nave da crociera affondata.

Accusando le autorità di insabbiamento per proteggere l'industria del turismo, ora chiedono un'indagine aperta sull'affondamento. Né il governo egiziano né Dive Pro Liveaboard hanno risposto alle richieste della BBC di risposte alle accuse contenute nei suoi reportage.

Divernet allo stesso modo non ha ricevuto alcuna risposta dall'operatore dopo aver chiesto commenti quando si è verificato l'incidente, sebbene dopo un incendio su un altro delle sue barche, Leggenda del mare, in cui un ospite tedesco è morto lo scorso marzo, aveva risposto – anche se solo per dire che non avrebbe potuto commentare prima di aver ricevuto un rapporto finale dalla Procura pubblica.

Il servizio completo della BBC di Joe Inwood, Parte 1 che a Parte 2, può essere letto sul sito della BBC News.

Anche su Divernet: 8 persone sono ancora disperse dopo che un'onda enorme ha affondato una nave da crociera nel Mar Rosso, Subacquei britannici scomparsi da Storia del mare detto, I sopravvissuti parlano dopo l'incendio mortale di una barca per le immersioni nel Mar Rosso