I subacquei reagiscono mentre il Servizio Sanitario Nazionale sembra pronto a tagliare la copertura DCI

at 9: 55 am

Sembra che il numero di centri di trattamento iperbarico di emergenza in Inghilterra sarà ridotto da otto a soli tre questo autunno, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei subacquei e sull'assistenza medica di emergenza.

"Per tutti i subacquei ricreativi nella metà settentrionale del Regno Unito, questo potrebbe essere critico", ha affermato il British Diving Safety Group (BDSG) nell'annunciare che solo tre unità commissionate dall'NHS England sarebbero state disponibili per curare i subacquei da ottobre, a meno che non fossero stati presi accordi alternativi prima di allora.

Il gruppo, formato nel 2002 per riunire gli organismi di immersione sportiva sulle questioni di sicurezza, è presieduto dalla RNLI e comprende la Maritime & Coastguard Agency, l'Health & Safety Executive e la diver-sul posto agenzie.

Richiesto un commento, un rappresentante del NHS England ha detto Divernet che il BDSG si era "incrociato i fili" e che un piano originale per mantenere sei unità iperbariche per l'Inghilterra era rimasto in vigore. Non ha tuttavia elaborato questa affermazione, e un documento di gara pubblicati dal governo sembrerebbero corroborare la posizione del BDSG.

"NHS England ha confermato che, a seguito della recente procedura di appalto, sono stati assegnati contratti per i servizi di ossigenoterapia iperbarica (OTI) per tre dei sei centri regionali previsti (East of England, Londra e Sud-est e Sud-ovest). Al momento, non sono stati assegnati contratti per le regioni del Nord-est, del Nord-ovest o delle Midlands", ha dichiarato il BDSG.

Questa decisione riguarda quattro camere iperbariche esistenti: LHM Healthcare (Whipps Cross), Midlands Diving Chamber (Rugby), North England Medical Hyperbaric (Hull) e Hyperbaric Treatment & Formazione Servizi (Wirral) – che, a meno che non vengano presi accordi alternativi, non saranno più sotto contratto con il NHS a partire dal 1° ottobre 2025."

Questa decisione lascerà i subacquei delle Midlands e dell'Inghilterra settentrionale senza un tempestivo accesso finanziato dal Servizio Sanitario Nazionale alle strutture di ricompressione vitali, una componente essenziale del trattamento di emergenza per la malattia da decompressione.

Questa mossa solleva serie preoccupazioni in merito alla disuguaglianza di trattamento e alla discriminazione regionale. Mentre le strutture nel Sud rimangono accessibili, i subacquei nelle Midlands e nel Nord avranno un accesso limitato, compromettendo significativamente la sicurezza delle immersioni e le capacità di risposta alle emergenze in vaste aree geografiche.

Consultazione NHS

Lo scorso settembre NHS England ha lanciato una consultazione sulla proposta di ritiro parziale dei finanziamenti, sebbene all'epoca si suggerisse di chiudere non più di due camere iperbariche.

Ha dichiarato che l'attivazione dei servizi di OTI costava 8.2 milioni di sterline all'anno e che le unità trattavano circa 150-200 casi di DCI e 10 casi di embolia gassosa all'anno. Le unità venivano utilizzate anche per trattare casi non subacquei, come avvelenamento da monossido di carbonio, ustioni e altre lesioni .

L'NHS England ha affermato che, dopo aver sospeso i finanziamenti per due unità, un sub con sospetta DCA in qualsiasi parte dell'Inghilterra sarebbe comunque in grado di raggiungere un'imbarcazione via terra entro quattro ore dalla comparsa dei sintomi.

Sopra e sotto: la proposta originale avrebbe ridotto il numero di camere inglesi da otto a sei (ciascuna rappresentata all'interno di un cerchio con un raggio di 150 miglia). Attualmente solo tre sono state rimesse in funzione, a sud e a est (le ubicazioni qui sono fittizie).

(NHS Inghilterra)

Affermava inoltre che alcune delle strutture esistenti curavano un numero relativamente basso di pazienti, il che rendeva difficile per il personale continuare a lavorare, e che non tutte erano attrezzate per curare pazienti gravemente malati.

Le tre unità costiere inglesi nel sud e nell'est che sono state riabilitate sono il DDRC di Plymouth, l'Unità di Medicina Iperbarica di Chichester e l'Unità Iperbarica LHM Healthcare East Of England di Great Yarmouth. Poole Diver Clinic aveva già chiuso alla fine di gennaio di quest'anno.

"Non si tratta solo di geografia, ma di equità, sicurezza e sopravvivenza", ha affermato il BSDG. "Le emergenze subacquee non possono aspettare e bloccare l'accesso non farà risparmiare denaro a lungo termine. Semplicemente sposta il costo in vite umane perse, prolungamento delle cure e malattie. Inoltre, occuperà inutilmente i servizi di emergenza."

Il gruppo sottolinea che un subacqueo in difficoltà nel Nord-est che si trovasse di fronte a una camera piena a Great Yarmouth potrebbe dover viaggiare tutta l'Inghilterra fino al DDRC per le cure. Inoltre, la camera di Chichester è presidiata da personale medico della Royal Navy, tenuto a dare priorità ai pazienti della Marina, ma ora a quanto pare dovrebbe anche assistere i pazienti del Servizio Sanitario Nazionale di tutta l'area di Londra.

Ci sono solo due unità iperbariche del Servizio Sanitario Nazionale (NHS) in Scozia, entrambe nel nord: presso l'Aberdeen Royal Infirmary e sulle isole Orcadi. Il West Scotland Centre for Diving & Hyperbaric Medicine, vicino a Oban, ha visto revocare i finanziamenti dal NHS Grampian nell'aprile dello scorso anno.

Servizi estesi

“La riduzione delle camere iperbariche operative di oltre il 60% e la limitazione della copertura solo all’est e al sud del paese mettono i subacquei che si trovano in difficoltà nelle Midlands e nel Nord a un rischio significativamente maggiore per la loro salute, costringendoli a viaggiare "Ci vorrebbe molto più tempo e molto più tempo per ricevere le cure mediche appropriate, e questo sottopone il servizio ambulanza già sovraccarico di lavoro", ha commentato il direttore di Stoney Cove, Matt King.

Una camera iperbarica

Jen Tibbs, responsabile dell'unità iperbarica di Wirral che copre il Nord-ovest ma che ora rischia la chiusura, ha affermato che la notizia è stata "un grande shock".

"Offriamo questa struttura da quasi 30 anni e posso assicurarvi che combatteremo fino in fondo", ha dichiarato. "Qualsiasi supporto sarà molto apprezzato. Vi assicuriamo che siamo ancora disponibili per qualsiasi emergenza subacquea o consulenza 24 ore su 7, 30 giorni su 2025, fino al XNUMX settembre XNUMX, ma incrociamo le dita affinché questa decisione possa cambiare."

Il British Sub-Aqua Club ha raccontato Divernet che era "profondamente preoccupato" per la situazione. "La riduzione del 60% delle strutture di OTI in soli 12 mesi compromette non solo la salute degli individui, ma anche un equo accesso ai servizi di trattamento in tutto il paese", ha affermato il responsabile delle immersioni e sul posto Sophie Heptonstall.

"In qualità di ente nazionale di governo per le immersioni subacquee e lo snorkeling nel Regno Unito, la sicurezza dei subacquei è fondamentale per noi. L'imminente e significativa riduzione della fornitura di ossigenoterapia iperbarica (HBOT) finanziata dal Servizio Sanitario Nazionale (NHS) in Inghilterra è inaccettabile per l'industria subacquea britannica.

"La BSAC collaborerà a stretto contatto con BDSG e tutti gli altri rappresentanti del settore delle immersioni e le principali parti interessate per fare pressione sul governo affinché ripristini l'HBOT nelle tre aree interessate: le Midlands, il Nord-ovest e il Nord-est".

"HM Coastguard continuerà a collaborare con i partner medici per garantire che le persone vengano trasportate in sicurezza verso le cure mediche appropriate", ha detto un portavoce dell'MCA. Divernet.

"La decisione evidenzia una crescente disuguaglianza nella fornitura di servizi del Servizio Sanitario Nazionale ed è stata accolta con allarme dai sostenitori della sicurezza subacquea, dai soccorritori e dalla più ampia comunità subacquea", afferma il BDSG. “Le parti interessate, incluso l'immersione sul posto Le agenzie stanno oggi sollecitando l'NHS England a riconsiderare questa decisione e a collaborare con le comunità mediche e subacquee per sviluppare un modello di assistenza più equo".

Il gruppo afferma di voler lanciare una campagna di sensibilizzazione e di lanciare una petizione nella speranza di far revocare la decisione. I subacquei sono inoltre invitati a sollevare la questione presso i loro parlamentari.

