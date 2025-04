I subacquei abbandonati in mare valutano l'azione per negligenza

Due fratelli che sostengono di essere stati abbandonati in mare dalla loro barca per immersioni al largo della costa dell'Australia Occidentale stanno cercando consulenza legale su possibili azioni contro l'operatore, con il loro avvocato che dichiara che l'incidente è stato "chiaramente un problema di negligenza”.

I subacquei locali Ian Kensington e Ryan Chaudhry si sono immersi a circa 4 km da Perth dal catamarano di 12 metri gattopardo, gestito dalla Perth Diving Academy di Hillarys.

L'imbarcazione effettua immersioni mattutine al Marmion Marine Park, dove vengono offerte immersioni non guidate fino a un'ora. Può ospitare fino a 20 subacquei e ne trasportava 15 il giorno dell'incidente, domenica 2 marzo.

I due amici hanno dichiarato di essere stati sott'acqua per circa 35 minuti quando hanno sentito il motore di una barca avviarsi nelle vicinanze. Hanno avvertito una forte ondata e una perdita di visibilità mentre l'imbarcazione si allontanava e hanno riferito di essere stati "spinti indietro in modo piuttosto aggressivo".

Una volta riemersi, hanno riferito di aver visto gattopardo Tornando a riva, gridarono, salutarono e usarono un flash montato su un SMB nel tentativo di allertare l'equipaggio, ma senza alcun risultato.

Wildcat, il catamarano da 12 metri (PDA) della Perth Diving Academy

I fratelli hanno dichiarato ad ABC News di essere sembrati troppo lontani dalla costa per raggiungere la salvezza a nuoto e, sentendosi vulnerabili all'attività degli squali, avevano attivato i loro dispositivi dissuasivi Shark Shield montati sulle caviglie. Avevano anche abbandonato tutte le attrezzature non essenziali.

I primi resoconti suggerivano che i due fossero andati alla deriva per diverse ore, ma dopo un tempo stimato tra i 40 e i 60 minuti, videro in lontananza il traghetto veloce di Rottnest Island dirigersi verso Hillarys Boat Harbour. Dopo aver salutato e gridato per attirare l'attenzione, furono finalmente individuati dal capitano del traghetto.

Imbarco sul traghetto

Kensington ha affermato di aver sbattuto la testa due volte contro lo scafo del traghetto mentre saliva sulla scaletta, risultando stordito e sotto shock una volta a bordo.

Nel frattempo Chaudhry ebbe difficoltà a salire a bordo del traghetto a causa della forte corrente d'aria dei motori e alla fine l'equipaggio gli consigliò di nuotare lontano per evitare di essere risucchiato sotto la nave.

I subacquei separati hanno dovuto imbarcarsi sul traghetto veloce Rottnest (Rottnest Fast Ferries)

A questo punto il gattopardo era arrivata una barca per immersioni e uno dei membri dell'equipaggio aveva detto via radio a quelli del traghetto che sarebbe "tornata fuori" per recuperare i suoi subacquei.

gattopardo Un membro dell'equipaggio avrebbe suggerito di rimettere Kensington in acqua in modo che la barca subacquea poteva andarlo a prendere. Kensington rifiutò l'offerta e tornò da Hillary sul traghetto.

Chaudhry, che sosteneva di essere "fritto" e di avere crampi alle gambe, è stato recuperato gattopardo da riportare indietro. Il sub ha affermato che all'epoca uno dei membri dello staff della PDA aveva ammesso la responsabilità della separazione e lo aveva ripetutamente implorato di non fare causa all'azienda.

Indagare sull'incidente

I fratelli hanno ora incaricato l'avvocato di Perth John Hammond di rappresentarli, sostenendo che PDA non ha fornito alcun obbligo di diligenza né durante l'immersione né in seguito. Hammond ha descritto la separazione dell'imbarcazione come negligente.

Kensington ha affermato di non aver visto il personale della PDA effettuare alcun conteggio o appello.

Ha anche affermato che la sua richiesta al PDA di organizzare l'arrivo di un'ambulanza a Hillarys è stata ignorata, nonostante un trauma cranico che, a suo dire, lo ha costretto a essere ricoverato più volte in ospedale per cure dovute a una commozione cerebrale tardiva. "Quel giorno hanno praticamente trattato l'intera immersione come una barzelletta", ha dichiarato ad ABC News.

Al momento dell'incidente, Troy Lane, direttore della Perth Diving Academy sin dalla sua apertura nel 2005, aveva dichiarato ad ABC che tutti erano al sicuro e che "nessuno era morto". In seguito ha dichiarato che le autorità erano state informate dell'incidente e che era in corso un'indagine.

La Perth Diving Academy (PDA) è una scuola di immersioni con 20 anni di esperienza

L'Autorità australiana per la sicurezza marittima (AMSA), che sta conducendo l'indagine, ha affermato che "non esiterebbe ad adottare misure rapide e forti qualora venisse identificata una violazione delle norme o delle procedure di sicurezza".

Poco dopo l'incidente, Kensington aveva rilasciato una dichiarazione esortando "tutti a sospendere il giudizio e ad attendere il rapporto completo dell'AMSA". Nonostante i rigidi protocolli di conteggio e appello insegnati dai subacquei, sul posto organizzazioni, incidenti come questo accadono ancora."

Pur riconoscendo la possibilità di errore umano o di comunicazione errata, ha affermato che “non tenere conto di ogni subacqueo prima di lasciare un sito è inaccettabile e lezioni Bisogna imparare qualcosa da questa esperienza. Confido che le conclusioni dell'AMSA contribuiranno a rafforzare le misure di sicurezza e a prevenire futuri incidenti".

"La sicurezza dei nostri clienti è fondamentale per la nostra attività", ha dichiarato Lane di PDA. "Rivedremo le nostre procedure e implementeremo qualsiasi misura preventiva, se necessario".

