Ritrovato il corpo di un sub nel Galles del Nord

Il corpo di un altro subacqueo scomparso di recente nel Regno Unito è stato ritrovato il 7 dicembre nei pressi del villaggio di Llangwnnadl, nella penisola di Llyn, nel Galles del Nord.

Imrich Magyar, 53 anni, di cui si conosceva solo il nome quando scomparve al largo della costa il 28 novembre, è stato ritrovato dopo un'estesa ricerca che ha coinvolto diverse agenzie.

Si sapeva che proveniva dalla zona di Warrington nel Cheshire e, come riportato in seguito on Divernet, la sua Ford Mondeo Titanium argentata, contenente effetti personali, era stata ritrovata in un parcheggio vicino a una spiaggia per immersioni nei pressi di Tudweiliog, a nord di Llangwnnadl.

Le ricerche in mare furono interrotte il 29 novembre, ma riprese in seguito mentre proseguivano le ricerche via terra. Polizia del Galles del Nord aveva lanciato un appello al pubblico per chiedere informazioni.

Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della morte di Magyar, ma la polizia ha affermato che non si tratta di fatti sospetti.

"Grazie alla polizia, alla Guardia costiera e alla RNLI e a tutti gli altri che hanno aiutato a trovare Imrich", ha detto un parente di Magyar. "La famiglia è molto grata per tutti gli sforzi fatti e per le persone che sono uscite nel loro tempo libero per aiutare.

"Grazie alla polizia e all'ufficio del coroner per il loro continuo supporto e considerazione verso la famiglia. Grazie a tutti."

