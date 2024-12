Le ricerche dei subacquei continuano nel Galles e nelle isole Orcadi

Sono in corso ricerche specialistiche da parte della polizia nel Galles settentrionale alla ricerca di un sub identificato solo come Imrich, 53 anni, di Warrington, nel Cheshire.

La polizia del Galles del Nord era stata allertata per problemi di sicurezza per Imrich, che si pensa si stesse immergendo al largo di Porth Ysgaden nella penisola di Llyn il 28 novembre. La sua Ford Mondeo Titanium argentata, contenente effetti personali, è stata poi ritrovata in un parcheggio vicino alla spiaggia nei pressi di Tudweiliog, un luogo che si dice sia popolare tra i subacquei e i pescatori.

Una ricerca iniziale in mare che ha coinvolto un elicottero della Guardia Costiera, fisso-ala aerei e squadre di soccorso insieme a una scialuppa di salvataggio della RNLI sono stati richiamati il ​​29 novembre, sebbene le ricerche a terra siano continuate. Ora si dice che anche le operazioni in mare siano riprese.

"Stiamo mantenendo aperte tutte le linee di indagine e invitiamo chiunque abbia visto Imrich a contattarci il prima possibile", ha affermato l'ispettore capo Stephen Pawson di Polizia del Galles del Nord.

"Chiunque si trovasse nella zona di Porth Ysgaden mercoledì 27 novembre o giovedì 28 novembre e non ci avesse ancora contattati è pregato di contattarci.

“Puoi contattarci chiamando il 101 o tramite il nostro sito web, citando il numero di riferimento Q179229.”

Le operazioni alle Orcadi sono state intensificate

Nel frattempo, il 2 dicembre, nelle isole Orcadi, un'unità di marines e sub della Polizia scozzese è arrivata per aiutare nella ricerca di un uomo scomparso, che ora si sa essere stato un pescatore di capesante professionista.

Come riportato su Divernet il 29 novembre, La guardia costiera delle Orcadi si è ritirata una ricerca aerea e marittima multi-agenzia per il sub ancora non identificato, scomparso a Scapa Flow. La polizia aveva annunciato che avrebbe continuato con le proprie indagini e ora si dice che la Guardia costiera si sia riunita alle ricerche.

Il sub era stato segnalato come disperso nel pomeriggio del 27 novembre, ma le ricerche sono state interrotte alle 3 del mattino seguente. Anche l'autorità portuale dell'Orkney Islands Council ha condotto una propria indagine.

