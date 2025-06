Morti di subacquei in Galles e Curaçao

Il corpo di un subacqueo di 60 anni è stato recuperato nel sito di immersioni Dorothea Quarry, nell'entroterra del Galles nord-occidentale.

The incident occurred on Saturday, 31 May, when emergency services were called to the disused slate quarry in the Nantlle Valley. “The man’s family have been informed,” stated North Wales Police. “The death is not being treated as suspicious, and the coroner is aware.”

I laghi allagati vicino al villaggio di Talysarn hanno una profondità massima di 106 metri, il che ha reso Dorothea, o "Dotty", un sito popolare soprattutto per i subacquei tecnici fin dagli anni '1990, nonostante fosse recintato e privo di strutture. Le immersioni sono state a lungo ufficialmente vietate, sebbene ciò non abbia contribuito a ridurre l'alto tasso di mortalità.

Negli anni più recenti il ​​sito è stato gestito da North Wales Technical Divers (NWTD), una filiale del British Sub-Aqua Club, che gestisce un programma di immersioni controllate su licenza del proprietario del terreno. L'ingresso è riservato ai subacquei qualificati per immersioni con decompressione con miscela di gas.

Solo a Curaçao

Il subacqueo tecnico belga Jan Verhaegen è stato trovato morto ieri (2 giugno) dalla Guardia costiera vicino alle rocce nella baia di Piscadera, a sud di Willemstad, la capitale di Curaçao.

Verhaegen, 39 anni, gestiva un'impresa edile e viveva sull'isola caraibica meridionale da sette anni.

Jan Verhaegen

Si dice che fosse un subacqueo tecnico esperto, apparteneva alla Curaçao Diving Society e regolarmente si univa ad altri membri nelle immersioni del fine settimana nella zona, ma si dice che gli piacesse anche immergersi da solo, soprattutto se voleva avventurarsi in acque più profonde.

Nonostante la scarsa visibilità subacquea, domenica pomeriggio si era imbarcato in un'immersione in solitaria e, come al solito, aveva chiesto a un amico di dare l'allarme se non fosse tornato entro una certa ora.

La successiva operazione di ricerca e soccorso ha coinvolto un elicottero e un mezzo fisso.ala aerei, insieme a numerose imbarcazioni e subacquei.

