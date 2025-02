Immersioni in barca a vela affondano a Raja Ampat

@fredr1

#AskMark - hey Mark. Grazie per tutti i tuoi fantastici contenuti. Puoi discutere i dettagli di Partial vs Continuous Blend (e "banked", se è diverso) nitrox? So che hai bisogno di una bombola pulita di 02 per PB ma non per CB? Puoi andare avanti e indietro tra riempimenti di aria e nitrox con CB o banked? Grazie!

#scuba #scubadiving #scubadiver



Diventa fan: https://www.scubadivermag.com/join



ACQUISTI DI ATTREZZATURA: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear



-------------------------------------------------- ---------------------------------

I NOSTRI SITI



Sito web: https://www.scubadivermag.com ➡️ Immersioni subacquee, Fotografia subacquea, Suggerimenti e consigli, Recensioni attrezzatura subacquea

Sito web: https://www.divernet.com ➡️ Notizie subacquee, fotografia subacquea, suggerimenti e consigli, resoconti di viaggio

Sito web: https://www.godivingshow.com ➡️ L'unico spettacolo di immersioni nel Regno Unito

Sito web: https://www.rorkmedia.com ➡️ Per la pubblicità all'interno dei nostri marchi

-------------------------------------------------- ---------------------------------

SEGUICI SUI SOCIAL MEDIA



FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag

TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine



Collaboriamo con https://www.scuba.com e https://www.mikesdivestore.com per tutti gli elementi essenziali della tua attrezzatura. Considera l'utilizzo del link di affiliazione sopra per supportare il canale.



Le informazioni contenute in questo video non intendono né implicano di sostituire la formazione subacquea professionale o le raccomandazioni per ogni produttore. Tutto il contenuto, inclusi testo, grafica, immagini e informazioni, contenuto in questo video è solo a scopo informativo generale e non sostituisce la formazione di un istruttore subacqueo qualificato o requisiti specifici dei produttori di attrezzature.