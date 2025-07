L'istruttore subacqueo si scaglia contro la bombola rovesciata

at

at 10: 51 am

Un istruttore di immersioni subacquee malese è stato arrestato e accusato di aver aggredito uno dei suoi clienti turisti nella città di Semporna, nel Borneo.

L'incidente è avvenuto il 22 luglio, mentre i due uomini si stavano dirigendo verso un'isola chiamata Timba-Timba a bordo di una barca per immersioni organizzata da un gruppo turistico. La bombola d'aria utilizzata dall'ospite – il cui nome non è stato reso noto, ma descritto come un trentaquattrenne di Taiwan – sarebbe caduta sul piede dell'istruttore, facendogli perdere la calma.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'istruttore, 38 anni, ha affermato di essere stato curato per una lesione al piede in un ospedale locale prima di recarsi il giorno successivo al centro immersioni per chiedere un risarcimento al turista.

Durante la lite che ne seguì, si dice che l'istruttore abbia aggredito l'ospite schiaffeggiandolo e minacciandolo di fargli del male.

Un filmato dell'incidente, girato da un passante, è apparso in seguito sui social media. Si dice che i partecipanti stessero parlando in mandarino, e gli astanti e quella che sembra essere la compagna del turista stavano cercando di trattenere l'istruttore, che non sembrava essere stato inabile a causa di una lesione al piede, né mostrava segni esteriori di tale lesione.

Il Quality Diving Centre ha successivamente dichiarato che l'istruttore non era uno dei suoi dipendenti, che indossavano tutti l'uniforme. Dopo l'incidente sull'imbarcazione, il personale si era assicurato che le persone coinvolte fossero tenute separate su imbarcazioni diverse e, quando la discussione è continuata il giorno successivo, alcuni membri dello staff avevano anche chiamato la polizia.

La polizia di Semporna ha confermato che l'istruttore è ancora in custodia, accusato di lesioni volontarie e intimidazione criminale.

Anche su Divernet: Subacquei multati per aver tormentato una tartaruga in Malesia, La denuncia di un bacio sott'acqua porta all'arresto del sub, Proteggere i mari di Sabah: una guida per viaggiatori responsabili